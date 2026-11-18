Křetínského GLS posílí v doručování balíků, v Německu se spojí s DPD
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- GLS a DPD oznámily založení společného podniku v Německu.
- Skupina GLS patřící Danielu Křetínskému bude mít ve firmě 80 procent, francouzská DPD 20 procent.
- Obě společnosti už spolupracují i v Česku, sdílejí své výdejní boxy.
Skupina GLS a společnost Geopost, která v Německu působí pod značkou DPD, ve středu oznámily plán na vytvoření společného podniku, ve kterém spojí své balíkové divize. GLS bude ve společném podniku vlastnit 80 procent, zbytek připadne majiteli DPD.
GLS patří do skupiny International Distribution Services, kterou vloni na jaře převzala společnost EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského. Součástí skupiny je rovněž britská poštovní společnost Royal Mail. Působí ve více než 40 zemích Evropy, v Kanadě a USA. Firmu DPD vlastní společnost Geopost, která je dceřinou firmou francouzského poštovního operátora La Poste. Působí ve více než 50 zemích na všech kontinentech.
Pokud dohodu schválí německé úřady, vznikne druhá nejsilnější společnost na trhu s balíky se zhruba 20procentním podílem. Lídrem v oboru zůstává v Německu společnost DHL se zhruba 40 procenty.
„Transakce navazuje na úspěšné partnerství GLS a DPD v Německu, včetně sdílení doručovacích boxů a sítě výdejen,“ uvedla GLS. Do roku 2030 by podle ní měla mít německá síť kolem 25 tisíc výdejních míst, nyní jich je 16 tisíc. Podobně firmy sdílejí své výdejní boxy také v Česku a v Maďarsku.
Nová společnost plánuje v nadcházejících letech investovat do svého rozvoje více než 500 milionů eur (12 miliard korun), řekli německému listu Handelsblatt generální ředitel GLS Karl Pfaff a šéf francouzské DPD Geopost Yves Delmas.
„Vytvoření společného podniku představuje významný milník na německém trhu s balíkovými službami. Spojením silných stránek společností GLS a DPD v Německu – včetně odborných znalostí, odhodlání a zaměření na zákazníka – vytvoříme pro zákazníky větší hodnotu díky širší nabídce služeb, efektivnější síti a rychlejším inovacím a zároveň vybudujeme silný základ pro dlouhodobý růst,“ uvedl šéf GLS Pfaff.
Společný podnik v Německu by měl fungovat pod značkou GLS a zaměstnávat kolem 15 tisíc lidí, píše agentura DPA. Očekává se, že ročně odbaví zhruba 700 milionů zásilek a utrží kolem čtyř miliard eur (téměř 100 miliard korun). DPA upozorňuje, že spojení aktivit GLS a DPD omezí německým spotřebitelům výběr služeb pro zasílání balíků.
Daniel Křetínský je spolumajitelem Czech News Center, vydavatele e15.