Češi letos na Wall Street drtí Američany. Vydělávají více než dvojnásobek, ale hrozí obrat
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- Čeští investoři letos na amerických akciích vydělávají zhruba sedmnáct procent, Američané jen sedm.
- Loňské kurzové ztráty vystřídaly mimořádné zisky, které výrazně překonávají samotný růst Wall Street.
- Experti upozorňují, že současná výhoda českých investorů může brzy skončit.
Čeští investoři na Wall Street letos trumfují své americké protějšky. Zatímco tamní ostřílení burziáni například na indexu S&P 500 od počátku roku vydělávají kolem sedmi procent, Češi si přijdou na více než dvojnásobek. A to na stejném indexu za naprosto stejné období. Jak je to možné? Klíčem k pochopení letošního fenoménu je kurz dolaru. Zatímco totiž během loňského roku stála americká měna za českým investorským neštěstím, letos Wall Street připravila pro neamerické investory velkou párty.
Investor, říkejme mu třeba Kamil, vstoupil na Wall Street krátce po začátku roku 2025 při kurzu kolem 24,50 koruny za dolar. Hlavní americký akciový index mu, až na neklidné jaro poznamenané obchodními válkami, dělal radost a po roce mu vynesl atraktivních 17 procent. Pak ale udělal osudnou chybu: akcie prodal a peníze převedl zpět do korun. Dolar mezitím propadl až k hranici 20,30 koruny, což Kamilovi nejen smazalo celý zisk, ale poslalo ho to dokonce do lehkého minusu. Letošní rok se věci mají přesně naopak: sílící dolar investorské zisky násobí.
„Dolar teď jednoduše válcuje zbytek trhu, protože se rozevírají nůžky v měnové politice. Zatímco ostatní centrální banky přešlapují na místě, v USA se začíná skloňovat scénář až dvojitého zvýšení sazeb. Právě sázky na tento jestřábí kurz Fedu jsou hlavním faktorem, který žene dolar vzhůru,“ vysvětluje expert společnosti XTB Jiří Tyleček. Americký dolar ze svých lednových minim proti koruně posílil už o téměř deset procent a aktuálně je vůči koruně na maximu za zhruba poslední rok a půl. Zatímco tak dolarový investor letos inkasuje z amerických akcií aktuálně kolem sedmi procent, český investor vydělává procento odpovídající součtu trhu a intenzitě posílení dolaru. Ve výsledku je tak zhruba na sedmnácti procentech.
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