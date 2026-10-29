Velký operátor zmizí jako samostatná firma. Zákazníci dostanou už za pár dní nové faktury
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Kabelový operátor UPC Broadband Slovakia se 1. listopadu právně spojí s O2 Slovakia.
Zákazníkům se nemají měnit ceny, služby ani smlouvy. Změní se ale údaje na vyúčtování.
O2 koupilo firmu za 95 milionů eur a získalo síť dostupnou pro více než 600 tisíc domácností.
Jedna z největších telekomunikačních transakcí na slovenském trhu vstupuje do další fáze. Společnost UPC Broadband Slovakia se od 1. listopadu právně sloučí se svým novým vlastníkem O2 Slovakia a jako samostatná firma zanikne. Všechna práva i povinnosti přejdou na O2.
Velký byznys, administrativní změna
Pro zákazníky UPC má jít hlavně o administrativní změnu. Od listopadu budou faktury vystavovány na O2 Slovakia, samotná služba, její cena, sjednané slevy i bankovní účet pro platbu ale podle operátora zůstávají beze změny. Lidé s inkasem či trvalým příkazem nemusí nic upravovat. Při ruční platbě převodem stačí uvádět nového příjemce platby.
Nemění se ani značka UPC. Internet a televizi bude operátor zatím dál prodávat pod dosavadním názvem, zůstávají také zákaznické kontakty, aplikace i zákaznická zóna. Zákazníci nemusí uzavírat nové smlouvy ani měnit používaná zařízení.
O2 se na koupi UPC dohodlo s Liberty Global loni v prosinci. Cena za stoprocentní podíl činila 95 milionů eur, tedy zhruba 2,3 miliardy korun, před zohledněním hotovosti a dluhů. Transakci následně schválily regulační úřady a O2 ji dokončilo letos na jaře.
O2 získá rozsáhlou pevnou síť
Pro O2 představuje převzetí především rychlou cestu k vlastní rozsáhlé pevné síti. UPC působí v téměř 80 městech a její širokopásmová infrastruktura je dostupná pro více než 600 tisíc domácností. Operátor měl v době oznámení obchodu přibližně 170 tisíc zákazníků.
Kupující patří do skupiny e& PPF Telecom Group, společného podniku PPF a emirátské telekomunikační skupiny e&. Ta v podniku drží většinu, konkrétně 50 procent plus jednu akcii.
Právní spojení firem samo o sobě nepřináší novou nabídku tarifů. Dává ale O2 prostor propojit mobilní služby s pevným internetem a televizí, modernizovat televizní služby a vytěžit úspory ze společného provozu. Konkrétní podobu budoucích balíčků firma zatím nepředstavila.