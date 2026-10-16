PPF může koupit od Pražáka projekty u O2 areny i miliardářský satelit u Prahy
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- Antimonopolní úřad povolil transakci mezi PPF Real Estate a skupinou Kaprain.
- PPF Real Estate získá připravované realitní projekty u O2 areny.
- Převezme také rezidenční projekt a golfové hřiště poblíž Prahy.
Společnost PPF Real Estate ze skupiny PPF Renáty Kellnerové může od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka koupit skupinu firem, které vlastní existující i připravované realitní projekty okolo O2 areny v Praze. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Úřad povolil PPF také nákup vlastníka golfového hřiště Oaks Prague v Nebřenicích ve středních Čechách i plánovaného stejnojmenného rezidenčního projektu. Hodnotu transakcí úřad neuvádí. Jde o další velkou realitní transakci na území Prahy po prodeji projektu Riverside Karlín české Trinity Bank.
„V prvním případě jde o nákup skupiny firem působících v oblastech pronájmu nebytových prostor, především kancelářských a skladových prostor, a přípravy pozemků a projektů pro další rozvoj na území Prahy. Prodávající stranou je skupina Kaprain. V druhém případě jde o nákup závodu společnosti IK- invest 3, která vlastní golfové hřiště Oaks Prague v Nebřenicích ve středních Čechách i plánovaný stejnojmenný rezidenční projekt. Obě rozhodnutí Úřadu jsou pravomocná,“ uvedl ÚOHS.
Velké plány kolem O2 areny
Předmětem obchodu jsou společnosti Harfa BC C, Harfa District, Českomoravská Invest, Kovářská 939, C & R Office Center One a Mototech Real, které nyní patří do skupiny Kaprain.
Většina prodávaných firem vlastní pozemky určené pro developerské projekty v Praze 9 kolem O2 areny, kterou už PPF vlastní. Mototech Real vlastní 16 hektarů velký areál v pražských Stodůlkách. Společnost C&R Office Center One vlastní již stojící kancelářskou budovu Harfa Business Center A, firma Harfa BC C je spojená s plánovanou výstavbou projektu Harfa SO16, Harfa District zase s plánovanou výstavbou na území brownfieldu Howden ČKD. Českomoravská Invest souvisí s připravovanou výstavbou administrativní budovy Českomoravská poblíž stejnojmenné stanice metra a společnost Kovářská 939 připravuje stavbu polyfunkčního objektu Kovářská.
Ve druhém případě jde o nákup společnosti IK-invest 3, která vlastní golfové hřiště Oaks Prague v Nebřenicích ve středních Čechách i plánovaný stejnojmenný rezidenční projekt. Projekt zahrnuje výstavbu bytových domů a rodinných domů v sousedství golfového hřiště na ploše o rozloze 140 hektarů. Část budov už stojí.
„Rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vítáme. Do uzavření transakcí je nebudeme komentovat,“ řekl ředitel korporátní komunikace skupiny PPF Leoš Rousek. Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur (zhruba bilion Kč) a celosvětově zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.
Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. Skupina zaměstnává téměř 6000 lidí, hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun.