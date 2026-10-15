Známá televizní značka v Česku mění jméno. Novinky se dotknou 1,5 milionu zákazníků
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- Satelitní a internetová televize Skylink se na českém i slovenském trhu od 22. října přejmenuje na Canal+.
- Spolu se změnou značky získají diváci přístup ke čtyřem novým kanálům Canal+ a ke streamovací aplikaci Canal+.
- Firma to uvedla v tiskové zprávě. Skylink má v Česku a na Slovensku přes 1,5 milionu zákazníků.
Pod značkou Canal+ budou nově sjednoceny satelitní a internetová televize i streamovací služby. Nabídka bude zahrnovat filmy, seriály, sportovní přenosy a českou a slovenskou tvorbu. Pro stávající zákazníky se způsob využívání služeb ani podmínky předplatného nemění.
Hlavní stanice Canal+ nabídne zahraniční filmy, původní tvorbu, sportovní přenosy a české a slovenské premiéry. Nový kanál Canal+ Drama se zaměří především na dramatické a romantické seriály, Canal+ Crime na kriminální tvorbu a Canal+ Classics na starší filmy a rodinné snímky. Stávající stanice Canal+ Action bude nadále vysílat především akční filmy. Sportovní kanály Canal+ Sport si ponechají přenosy anglické fotbalové Premier League, ženské Barclays Women’s Super League, tenisových turnajů WTA, padelu a ragby.
Desítky milionů předplatitelů
Francouzská mediální skupina Canal+ působí ve více než 70 zemích, především v Evropě a Africe. Její televizní a streamovací služby využívá přes 40 milionů předplatitelů a skupina zaměstnává přibližně 15 tisíc lidí.
Skylink je největším poskytovatelem satelitního a internetového televizního vysílání v České a Slovenské republice se stoprocentním pokrytím. Značku Skylink původně vlastnila česká společnost TradeTec, která na trhu satelitního televizního připojení působila vedle značky CS Link. Obě značky postupně získala lucemburská společnost M7 Group. Od roku 2019 je M7 Group součástí francouzské mediální skupiny Canal+ Group.