Vítek uspěl v miliardovém soudním sporu. Lucemburský soud zamítl žalobu amerického fondu
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- Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka zaznamenala úspěch v jedenáct let trvajícím soudním sporu.
- Lucemburský soud odmítl žalobu amerického fondu Kingstown, který požadoval odškodnění ve výši 238 milionů eur.
- Rozhodnutí zatím není pravomocné a žalobci se proti němu mohou odvolat.
Realitní impérium miliardáře Radovana Vítka dosáhlo vítězství v dlouholetém právním sporu s americkým hedgeovým fondem Kingstown. Lucemburský okresní soud zamítl žalobu proti společnosti CPI FIM, která patří do skupiny CPI Property Group. Američtí investoři se domáhali odškodnění kvůli údajnému porušení práv menšinových akcionářů, soud však dospěl k závěru, že žalobci nedoložili vznik vlastní škody. O rozhodnutí informoval server iDNES.cz.
Spor začal v lednu 2015, kdy Kingstown podal žalobu na CPI FIM a několik současných i bývalých členů její správní rady. Fond původně požadoval 19,5 milionu eur, postupně však svůj nárok navýšil až na přibližně 238 milionů eur, tedy zhruba 5,8 miliardy korun. Podle oficiálního oznámení CPI Property Group lucemburský soud 16. října letošního roku všechny uplatněné nároky označil za nepřípustné. Rozsudek soudu prvního stupně nicméně dosud nenabyl právní moci a je možné se proti němu odvolat.
Kingstown musí uhradit náklady za proces
Podle rozhodnutí soudu žalobci nedokázali doložit, že jim v souvislosti s prodejem akcií v roce 2014 vznikla individuální újma. Soud zároveň uložil fondu Kingstown povinnost uhradit náklady spojené se soudním procesem ve výši deset tisíc eur každému ze čtyř žalovaných jednotlivců. Samotná mateřská společnost CPI Property Group přestala být účastníkem řízení již v červnu 2019.
Rozhodnutí přivítalo vedení CPI Property Group, které nároky amerického fondu dlouhodobě odmítalo. „Tento soudní spor byl více než deset let předmětem diskusí s našimi investory a dalšími zainteresovanými stranami. Od samého počátku jsme tvrdili, že nároky společnosti Kingstown jsou neopodstatněné, a rozhodnutí soudu nám nyní dalo za pravdu,“ uvedl v reakci na rozsudek generální ředitel skupiny David Greenbaum. Podle právního poradce společnosti Martina Matuly zároveň rozsudek obstojí i v případě odvolání.
CPI Property Group patří mezi významné evropské realitní společnosti a spravuje nemovitosti v řadě zemí včetně Česka, Polska, Maďarska, Německa či Británie. Skupina sídlí v Lucembursku a jejím většinovým vlastníkem je miliardář Radovan Vítek, který je podle žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků e15 na šestém místě.