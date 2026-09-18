Zhodnocení o sto procent. Vítek získal stavební povolení a obratem prodal londýnskou budovu
Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala budovu v prestižní londýnské ulici Savile Row za zhruba tři miliardy korun.
Firma bývalou policejní stanici koupila v roce 2021 za přibližně 50 milionů liber a díky schválenému kancelářskému projektu její hodnotu více než zdvojnásobila.
Místo samotné výstavby se CPI rozhodla lukrativní nemovitost prodat přímo zájemcům z řad investorů.
Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala budovu v londýnské ulici Savile Row, kterou koupila v roce 2021. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Dodala, že hrubá hodnota transakce činila kolem 105 milionů liber (zhruba tři miliardy korun). V roce 2021 firma podle médií za budovu zaplatila zhruba 50 milionů liber.
Budova v minulosti sloužila jako policejní stanice. Společnost CPI měla pro budovu připravený kancelářský projekt, pro který získala potřebná povolení. Vzhledem k silnému zájmu investorů se ale nakonec rozhodla budovu prodat, namísto aby projekt sama realizovala.
Firma upozornila, že zajištěním povolení pro projekt zvýšila hodnotu nemovitosti. Schválený projekt zahrnuje novou kancelářskou budovu s hrubou podlahovou plochou kolem 4350 metrů čtverečních, restaurací a venkovními terasami.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku i dalších zemích. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Vítek je podle nedávno zveřejněného žebříčku časopisu Euro sedmým nejbohatším Čechem s majetkem kolem 116 miliard korun.