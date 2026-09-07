6. Radovan Vítek s rodinou
Radovan Vítek strávil minulý rok úklidem po největším nákupním tažení své kariéry. Jeho CPI Property Group pokračovala v rozsáhlých prodejích, které odstartovala po ovládnutí rakouských skupin Immofinanz a S Immo v roce 2022. Velkou nákupní vlnu totiž financovala půjčenými penězi a následné zdražení úvěrů ji dostalo pod tlak.
Skupina loni podle výroční zprávy prodala nemovitosti za 1,1 miliardy eur. Od roku 2022 už prodeje dosáhly 4,5 miliardy eur, tedy v přepočtu více než 108 miliard korun. Jen během roku 2025 z portfolia zmizelo 82 komerčních nemovitostí, vedle nich také pozemky a rozestavěné projekty. Mezi významnými dokončenými transakcemi byl prodej pražského hotelu Ramada či kancelářské budovy Pankrác House. V únoru skupina rovněž formálně završila prodej hotelového portfolia na chorvatském Hvaru. V Bratislavě se CPI dohodla s Wood & Company na postupném prodeji obchodního centra Vivo! Podle zjištění e15 byl Vítek připraven zvažovat nabídky na prodej celé CPI Property Group. Firma spekulace nekomentovala. Vítek se nakonec úplně stáhl z jednoho ze svých nejcennějších aktiv: na přelomu let 2025 a 2026 nejprve prodal polovinu pozemků v pražských Bubnech Dušanu Palcrovi, spoluzakladateli J&T Real Estate, a vytvořil s ním společný podnik. V červnu 2026 se CPI rozhodla Palcrovi přenechat i zbývající poloviční podíl. J&T následně do společného podniku přizvala Pentu Marka Dospiva a investiční skupina Michala Strnada. CPI ale také nakupovala. V roce 2025 uskutečnila akvizice v celkové hodnotě 402 milionů eur. Pořizovala kanceláře, maloobchodní nemovitosti, pozemky určené pro bytovou výstavbu a energetická aktiva v Česku, Německu, Itálii a v Srbsku. Investovala tím část peněz získaných z prodejů. Skupinu Immofinanz nový vlastník přejmenoval na CPI Europe a začlenil ji do svého impéria. Na podzim do této burzovně obchodované firmy skupina CPI přesunula téměř dvanáct tisíc českých nájemních bytů. U nemovitostí, které CPI vlastnila celý rok, se podařilo zvýšit nájemné v průměru o 3,1 procenta a rostla zároveň jejich obsazenost. To však nestačilo k tomu, aby příjmy z nájmů vzrostly. Naopak, trend byl vlivem prodeje majetku opačný. Nezmizel přitom ani hlavní problém skupiny: celkový čistý dluh se podle výroční zprávy snížil jen o 152 milionů na 8,9 miliardy eur a dál odpovídal téměř polovině hodnoty majetku. Agentura Moody’s proto v roce 2025 snížila hodnocení CPI z Ba1 na Ba2. Poukázala především na pomalejší oddlužování a slabou schopnost skupiny krýt z provozních výnosů rostoucí úroky. Rating je pro CPI zásadní, protože investorům ukazuje rizikovost jejích dluhopisů a ovlivňuje tak cenu i dostupnost dalšího financování. CPI si přesto přístup na dluhopisový trh udržela. V červenci vydala zelené dluhopisy v nominální hodnotě 500 milionů eur a v říjnu emisi navýšila o dalších 200 milionů. Říjnovou tranši CPI využila ke splacení starších dluhopisů splatných v květnu 2026. Z akcionářů CPI PG v roce 2025 odešlo Apollo, velký světový správce alternativních investic. V prosinci prodalo zbývající podíl 3,04 procenta neznámému investorovi.
Hodnota majetku podle e15: 139 miliard korun
- věk: 55 let
- obory: reality
- zdroj majetku: CPI Property Group (CPIPG)