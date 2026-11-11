Výrobce tradičního českého kuchyňského pomocníka se stěhuje. Chystá showroom i kurzy vaření
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- Firma Remoska přestěhuje výrobu do Ostravy.
- Díky novým technologiím jí stačí menší prostory.
- Otevřít chce také vlastní showroom a prodejnu.
Výrobce pečicích mís a dalších spotřebičů pro domácnost Remoska přestěhuje příští rok svoji výrobu z Kopřivnice na Novojičínsku do Ostravy. Chce ji zefektivnit a snížit náklady. V nových prostorech v ostravské části Hrabová by firma chtěla spustit provoz začátkem podzimu, pravděpodobně v září.
Strojírenská skupina Promet Group sídlící v Ostravě oznámila, že koupila areál s moderní výrobní halou v Kopřivnici, který nyní využívá Remoska. Kompletně ho převezme v létě příštího roku poté, co Remoska přestěhuje své technologie. Hodnotu transakce firmy neuvedly. Areál má rozlohu přibližně 7600 metrů čtverečních, samotná výrobní hala téměř 4800 metrů čtverečních. Remoska se do nového závodu přestěhovala před třemi lety, investice ji tehdy přišla na stovky milionů korun.
„Budeme se stěhovat do Ostravy. Důvodem je, že máme technologie, které byly nakoupené před x lety, jsou částečně zastaralé a ty nové jsou daleko výkonnější, menší a nepotřebují tak velký prostor. Vývoj v technologiích a výrobě je jinde, než býval. Chceme samozřejmě zefektivnit i financování a náklady, protože nám stačí o nějaké metry čtvereční míň, řádově to je necelých 2000 metrů,“ řekl jednatel Remosky Zdenek Sartoris.
Společnost Remoska vyrábí pečicí mísy, které jsou českým vynálezem, hliníkové a nerezové nádobí, horkovzdušné fritézy a další elektrospotřebiče. Léta se remosky dělaly v Kostelci nad Černými lesy u Prahy, ale po roce 1990 jejich výroba skončila. Licenci poté získala firma, která v roce 1994 výrobu obnovila ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od roku 2023 se remosky vyrábějí v novém závodě v Kopřivnici. Firma má okolo 50 zaměstnanců.
Sartoris řekl, že do Ostravy chce společnost přesunout i své kulinářské centrum. „Vidíme tam možnost nabídnout Ostravákům kurzy, které jsou hodně oblíbené. Od září do června máme kurzy v Kopřivnici denně obsazené. Tak bychom je tam chtěli rozšířit, Ostravákům nabídnout kurzy vaření a vytvořit nový showroom a firemní prodejnu,“ řekl Sartoris.
Ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin Remoska uvedla, že jí loni tržby klesly meziročně o 7,4 procenta na 108,7 milionu korun. Hospodaření firmy skončilo ztrátou 55,6 milionu korun, předloni činila ztráta 53,4 milionu. Výsledek podle firmy souvisel s náběhem výroby v Kopřivnici-Vlčovicích i nárůstem mzdových nákladů a nákladů na služby.