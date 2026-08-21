Předplatné

YouTube v Česku výrazně zdražuje. Za rodinné Premium si připlatíte 120 korun měsíčně

YouTube Premium výrazně zdražuje.

YouTube Premium výrazně zdražuje. Zdroj: David Talukdar / Zuma Press / Profimedia

Lukáš Václavík
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  • Google v Česku výrazně zvyšuje ceny předplatného YouTube Premium a YouTube Music.

  • Největší skok čeká rodinné tarify, které měsíčně podraží až o několik desítek procent.

  • Stávajícím uživatelům nové částky vstoupí v platnost s nejbližším zúčtovacím obdobím.

Článek vyšel na webu Živě.cz.

Google v Česku tento týden po dvou letech opět zdražil předplatné YouTube (Music) Premium. Nejde o překvapivý krok, protože zdražování už začalo v létě v jiných regionech. Nepříjemná zpráva se nicméně stále ještě nepojí se spuštěním levnějšího tarifu Lite.

Firma již upravila ceny pro nové předplatitele, těm stávajícím je upraví až během října. Ceny se v závislosti na tarifu a metodě placení zvýšily o 9 až 20 %. Základní YouTube Premium pro jednotlivce je za 239 Kč (místo 209 Kč), rodinná verze zdražila na 459 Kč (místo 389 korun). Ryze hudební YouTube Music Premium coby alternativa pro Spotify stojí 185 korun

Původní cenaCena od roku 2024Cena od roku 2026Zdražení 24→26
YouTube Premium pro jednotlivce (web, Android)179 Kč209 Kč239 Kč14 %
YouTube Premium pro rodiny (web, Android)269 Kč389 Kč459 Kč18 %
YouTube Premium pro studenty (web, Android)109 Kč129 Kč149 Kč16 %
YouTube Premium pro jednotlivce (iOS)239 Kč269 Kč309 Kč15 %
YouTube Premium pro rodiny (iOS)359 Kč509 Kč599 Kč18 %
YouTube Music Premium pro jednotlivce (web, Android)149 Kč169 Kč185 Kč9 %
YouTube Music Premium pro rodiny (web, Android)229 Kč269 Kč299 Kč11 %
YouTube Music Premium pro studenty (web, Android)79 Kč89 Kč99 Kč11 %
YouTube Music Premium pro jednotlivce (iOS)199 Kč199 Kč239 Kč20 %

Ještě více si tradičně připlatí uživatelé na iOS, pokud za tarif zaplatí přes App Store, nikoliv web. Tam YouTube Premium stojí 309 korun (oproti 239 korun na webu či Androidu). Rodinná verze stojí dokonce 599 korun.

Google tím kompenzuje 30% provizi, kterou si Apple účtuje za zprostředkování plateb přes App Store.

YouTube
Premium		YouTube Music
Premium		YouTube
Premium Lite
cena pro jednotlivce239 Kč185 Kč?
cena pro rodiny s až 6 členy459 Kč299 Kč-
cena pro studenty149 Kč99 Kč-
videa bez reklamanoanoano, nehudební
Shorts bez reklamanonene
fronta videíanonene
funkce Jump aheadanonene
funkce pro pokračování přehrávání na jiném zařízeníanonene
kvalitnější zvuk a videoanoano, jen zvukne
stahování videí do mobilu (na mobilu)anoneano, nehudební
přehrávání videí na pozadí (na mobilu)anoneano, nehudební
neomezený poslech hudbyanoanoano, nehudební
stahování hudby do mobiluanoanone
přehrávání hudby na pozadí (na mobilu)anoanone
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