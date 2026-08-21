YouTube v Česku výrazně zdražuje. Za rodinné Premium si připlatíte 120 korun měsíčně
Google v Česku výrazně zvyšuje ceny předplatného YouTube Premium a YouTube Music.
Největší skok čeká rodinné tarify, které měsíčně podraží až o několik desítek procent.
Stávajícím uživatelům nové částky vstoupí v platnost s nejbližším zúčtovacím obdobím.
Google v Česku tento týden po dvou letech opět zdražil předplatné YouTube (Music) Premium. Nejde o překvapivý krok, protože zdražování už začalo v létě v jiných regionech. Nepříjemná zpráva se nicméně stále ještě nepojí se spuštěním levnějšího tarifu Lite.
Firma již upravila ceny pro nové předplatitele, těm stávajícím je upraví až během října. Ceny se v závislosti na tarifu a metodě placení zvýšily o 9 až 20 %. Základní YouTube Premium pro jednotlivce je za 239 Kč (místo 209 Kč), rodinná verze zdražila na 459 Kč (místo 389 korun). Ryze hudební YouTube Music Premium coby alternativa pro Spotify stojí 185 korun
|Původní cena
|Cena od roku 2024
|Cena od roku 2026
|Zdražení 24→26
|YouTube Premium pro jednotlivce (web, Android)
|179 Kč
|209 Kč
|239 Kč
|14 %
|YouTube Premium pro rodiny (web, Android)
|269 Kč
|389 Kč
|459 Kč
|18 %
|YouTube Premium pro studenty (web, Android)
|109 Kč
|129 Kč
|149 Kč
|16 %
|YouTube Premium pro jednotlivce (iOS)
|239 Kč
|269 Kč
|309 Kč
|15 %
|YouTube Premium pro rodiny (iOS)
|359 Kč
|509 Kč
|599 Kč
|18 %
|YouTube Music Premium pro jednotlivce (web, Android)
|149 Kč
|169 Kč
|185 Kč
|9 %
|YouTube Music Premium pro rodiny (web, Android)
|229 Kč
|269 Kč
|299 Kč
|11 %
|YouTube Music Premium pro studenty (web, Android)
|79 Kč
|89 Kč
|99 Kč
|11 %
|YouTube Music Premium pro jednotlivce (iOS)
|199 Kč
|199 Kč
|239 Kč
|20 %
Ještě více si tradičně připlatí uživatelé na iOS, pokud za tarif zaplatí přes App Store, nikoliv web. Tam YouTube Premium stojí 309 korun (oproti 239 korun na webu či Androidu). Rodinná verze stojí dokonce 599 korun.
Google tím kompenzuje 30% provizi, kterou si Apple účtuje za zprostředkování plateb přes App Store.
|YouTube
Premium
|YouTube Music
Premium
|YouTube
Premium Lite
|cena pro jednotlivce
|239 Kč
|185 Kč
|?
|cena pro rodiny s až 6 členy
|459 Kč
|299 Kč
|-
|cena pro studenty
|149 Kč
|99 Kč
|-
|videa bez reklam
|ano
|ano
|ano, nehudební
|Shorts bez reklam
|ano
|ne
|ne
|fronta videí
|ano
|ne
|ne
|funkce Jump ahead
|ano
|ne
|ne
|funkce pro pokračování přehrávání na jiném zařízení
|ano
|ne
|ne
|kvalitnější zvuk a video
|ano
|ano, jen zvuk
|ne
|stahování videí do mobilu (na mobilu)
|ano
|ne
|ano, nehudební
|přehrávání videí na pozadí (na mobilu)
|ano
|ne
|ano, nehudební
|neomezený poslech hudby
|ano
|ano
|ano, nehudební
|stahování hudby do mobilu
|ano
|ano
|ne
|přehrávání hudby na pozadí (na mobilu)
|ano
|ano
|ne