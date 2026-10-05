Účet minimálně za čtvrt miliardy. Ostravští dluhopisoví vodíkáři míří do konkurzu
- Je konec. Skupina H2 Global Group žádného strategického investora nepřesvědčila, není proto schopna platit své závazky.
- Jediným jistým a vyčíslitelným majetkem mateřské společnosti je 52 tisíc korun na bankovním účtu.
- Dluhy celé skupiny jdou do stovek milionů korun.
Společnost H2 Global Group ostravského podnikatele Davida Maršálka revoluci v léčbě Alzheimerovy choroby nepřinese. Sama na sebe podala insolvenční návrh poté, co nezvládla sehnat peníze na splacení jistin svých dluhopisů. Celkové dluhy jen této mateřské firmy dosahují zhruba 183 milionů korun.
Insolvenční návrh podala společnost v pátek, v pondělí přidala i přílohy se seznamem dluhů a majetku. Až z tohoto dokumentu je přitom patrné, jak vysoké dluhy má firma vůči svým aktivům.
A kde jsou aktiva?
Jen držitelům dluhopisů firma dluží 149 milionů korun. Dalších zhruba 34 milionů připadá na půjčky a ostatní nesplacené závazky. Na bankovním účtu má přitom pouhých 52 tisíc korun, tedy asi 3500krát méně, než činí její celkové dluhy. Mezi její aktiva patří také pohledávky za dalšími firmami ze skupiny v nominální hodnotě 116 milionů korun. Tyto vnitroskupinové půjčky jsou však podle dlužníka nedobytné nebo velmi nejisté. Firma eviduje i podíly v dceřinkách, nicméně jde o ty samé společnosti, u nichž píše o nedobytnosti půjček. Posledním souborem majetku jsou patenty a ochranné známky, jejichž hodnotu však H2 Global Group také nespecifikovala. Vyčíslitelný rozdíl mezi dluhem a majetkem tak činí 183 milionů korun.
Dluhy mateřské firmy ale představují jen část závazků celé skupiny. Podle znaleckého posudku z roku 2023 mají její dceřiné společnosti letos splatit dalších 93 milionů korun, a to jen na jistinách dluhopisů. Zhruba polovina této částky měla být splacena už do konce srpna. Rozdíl mezi dohledatelnými splatnými dluhy a vyčíslitelným majetkem proto dosahuje 231 milionů korun. Do konce října, kdy budou splatné další dvě emise, by mohl vzrůst na 276 milionů.
Zda jde o finální sumu, není zřejmé. Maršálek na dotazy redakce do vydání tohoto textu neodpověděl. Stejně tak není jasné, zda na sebe insolvenční návrhy podají i další společnosti skupiny.
Neoprávněný insolvenční návrh
Redakce e15 na konci září informovala, že riziku úpadku čelí firma H2 Medical Technologies, když na ni insolvenční návrh podali dva bývalí zaměstnanci. Těm podle jejich tvrzení skupina H2 Global Group přestala platit mzdu. Soud však návrh zamítl s tím, že závazky vůči jednomu z věřitelů ještě nepřekročily 30denní lhůtu po splatnosti, a proto návrh nesplňuje podmínku mnohosti věřitelů.
Samotná mateřská H2 Global Group navrhuje řešení svého úpadku konkurzem, tedy rozprodejem majetku. Podle insolvenčního návrhu firma nepředpokládá, že by věřitelé schválili reorganizační plán. V případě konkurzu lze přitom oproti reorganizaci očekávat mnohem nižší uspokojení, které běžně dosahuje jen jednotek procent.
Kolik peněz věřitelé dostanou zpět, bude do značné míry záležet na hodnotě patentů a dalšího nehmotného majetku firmy. Znalecký posudek z roku 2023 ocenil její know-how na 309 milionů korun. Tato suma však odpovídá realitě jen stěží. Posudek totiž vycházel z očekávaných tržeb, kterých společnost zdaleka nedosáhla. Loni měla utržit 230 milionů korun, za celé období let 2021 až 2025 však její tržby činily pouze 180 milionů. Společnost přitom před dvěma lety tvrdila, že investice jsou zajištěné právě hodnotou know-how z posudku.
Skupina H2 Global Group, která nikdy nebyla v zisku, začala mít viditelné problémy na jaře, kdy přestala investorům platit úroky. Důvodem nedostatku financí byla podle tehdejšího vyjádření krátkodobá potřeba souběžně financovat několik náročných procesů – například jednání se strategickými investory, klinické a regulatorní aktivity i pokračování výzkumu. Současně tehdy Maršálek připustil, že se na splacení dluhopisů skupině nepodařilo získat dostatek kapitálu prodejem svých podílů.
Jak e15 sleduje vývoj v H2 Global Group
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Firma se od začátku svého působení opírala o podporu řady známých osobností ze sportu, zdravotnictví i vědy. Mezi její akcionáře patří olympijský vítěz Aleš Valenta a bývalý profesionální hokejový brankář Martin Altrichter. Svou tvář s byznysem společnosti spojili také primář a majitel lázeňského sanatoria Josef Peták či profesor Michal Botek z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Na problematický přístup ke kapitálu skupiny dlouhodobě upozorňoval odborník na dluhopisy Martin Dočekal. O věřitele se nyní přetahují právníci. Zastupovat je chtějí advokátní kanceláře jako Element Legal, Fabian & Partners nebo Cink a partneři. Podle první jmenované bude klíčové, jaká aktiva insolvenční správce dokáže vrátit do majetkové podstaty, například z vnitroskupinových pohledávek.
Důležité podle ní bude také pečlivě posoudit oprávněnost všech věřitelů. „Kromě vlastníků dluhopisů se jako věřitelé objevují i spřízněné společnosti ze skupiny, a to se zápůjčkami úročenými 20 procent ročně. Tyto pohledávky budeme pečlivě přezkoumávat, protože jde o přímou konkurenci pro řadové investory,“ říká advokát Element Legal Martin Halada, který zastupuje 30 věřitelů s pohledávkami v souhrnné výši zhruba 10 milionů korun.