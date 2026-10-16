Z nuly na sto za sekundu. Tesla představila létající auto, má ale jednu zásadní nevýhodu
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- Tesla ukázala elektrické sportovní kupé Roadster.
- Verze s tryskami na stlačený vzduch zrychlí na stovku za méně než sekundu.
- Automobilka přiznává, že na silnice toto auto smět nebude.
Americká automobilka Tesla představila nový sportovní vůz Roadster. Díky raketovým tryskám má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Firma automobil předvedla s dvoutýdenním zpožděním, což zdůvodnila nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Novinku předvedla v areálu společnosti SpaceX určeném pro vývoj a testování raket. Diváci mohli sledovat, jak se prototyp kupé Roadster rozjíždí na vysokou rampu a stoupá. Když se vůz celý přetočil jako vláček na horské dráze, spustily se čtyři hlavní trysky na stlačený plyn a boční usměrňovače. Auto pak měkce přistálo na zem. Při další ukázce zůstalo na rampě stát ve vertikální pozici nebo dokonce střechou dolů, popsal web VTM.
Auto také proletělo bočním smykem nad jinými zaparkovanými vozy. Při předváděcí jízdě zrychlilo z nuly na zhruba 100 kilometrů v hodině za méně než jednu sekundu.
Vůz se při unikátní demonstraci udržel na kaskadérské dráze hlavně díky výrazně snížené hmotnosti a systému aktivního přítlaku. Šéf firmy Elon Musk řekl, že přesně tohle bude umět i auto, které bude jezdit po silnicích. Sama Tesla přitom na svém webu přiznává, že létající varianta nebude schválena pro provoz na veřejných komunikacích.
Rocket poletí přes 370 km/h
Musk řekl, že model začne Tesla vyrábět v roce 2028. První prototyp přitom představil už před devíti lety a výrobu sliboval na rok 2020. Roadster má vznikat ve třech verzích. Základní Performance je určena na silnice, má dvě místa, aktivní aerodynamiku a sání, které auto přisaje k vozovce. Verze Thrust přidává zadní trysky a nabídne zmíněné zrychlení pod jednu sekundu. Verze Rocket je jednomístná, má deset trysek a plný letový systém. Bude dostupná pouze na pozvánky.
První dvě verze už si mohou zájemci rezervovat. Základní vyjde v přepočtu na více než milion korun, tryskový model pak na 6 milionů korun. Cena „raketové verze“ není známá. Všechny verze mají slibovaný dojezd zhruba 480 kilometrů. Maximální rychlost u verze Rocket by měla být přes 370 km/h.
Musk kromě Tesly vede také kosmickou společnost SpaceX, která se z podstaty věci hodně zabývá tryskovými pohony. Již delší dobu se spekuluje, že chce obě společnosti sjednotit pod jednou střechou. V Tesle Musk vyhlásil, že se společnost bude soustředit na autonomní řízení a humanoidní roboty namísto současného prodeje automobilů. Stroj představený ve čtvrtek by měl být podle něj posledním vozidlem Tesly, které ještě budou řídit lidé.