Musk je znovu bilionářem. Pomohlo oživení zájmu o akcie SpaceX a Tesly
- Elon Musk je s náskokem nejbohatším člověkem světa.
- Agentura Bloomberg odhaduje jeho majetek na 1,04 bilionu dolarů.
- Akcie Muskovy vesmírné společnosti i automobilky posilují.
Hodnota majetku nejbohatšího člověka světa Elona Muska na začátku týdne znovu překonala jeden bilion dolarů. Konkrétně ji denně aktualizovaný žebříček agentury Bloomberg odhaduje na 1,04 bilionu USD (22,6 bilionu Kč).
Už během pondělního obchodování na burze Muskovo jmění narostlo o 65 miliard dolarů, a to díky nárůstu hodnoty jeho podílů ve vesmírné společnosti SpaceX a automobilce Tesla. Akcie SpaceX od začátku října posílily o 13 procent, zatímco akcie Tesly si připsaly 6,7 procenta, dodal Bloomberg.
Koncem července pokles hodnoty Muskova majetku o více než 600 miliard dolarů oproti dosavadnímu maximu převýšil čisté jmění kohokoli, kdo se kdy v žebříčku 500 nejbohatších lidí světa agentury Bloomberg objevil, a to s výjimkou samotného Muska.
Za nejnovějším růstem stojí obnovený optimismus stran obou společností. V pondělí analytici finančního domu Morgan Stanley označili SpaceX za jeden z nejlevnějších způsobů, jak se zapojit do sektoru vesmíru a umělé inteligence. To podle Bloombergu přispělo k oživení zájmu o tyto akcie. Akcie SpaceX jsou nyní o 58 procent výše oproti srpnovému minimu.
Společnost SpaceX zabývající se vesmírnými raketami či AI vstoupila na burzu 12. června po rekordní primární nabídce akcií (IPO). Ta jí vynesla 85,7 miliardy dolarů a tržní hodnota společnosti se krátce dostala přes hranici dvou bilionů dolarů (43,4 bilionu Kč). Od té doby však její tržní hodnota výrazně klesla.
SpaceX před vstupem na burzu uvedl, že v roce 2025 vykázal ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Jeho ztrátová divize zaměřená na AI vynaložila 12,7 miliardy dolarů na kapitálové investice. Začátkem letošního roku se SpaceX spojil s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na AI. Hlavním zdrojem tržeb SpaceX loni byla satelitní služba Starlink.