Z rekordního zisku do stamilionové ztráty. Strnadovu firmu zabrzdil nový systém
- Výrobce brzd Dako-CZ loni poprvé v historii skončil ve ztrátě.
- Prodělek dosáhl 617 milionů korun, tržby z výroby a služeb klesly o 14 procent.
- Výsledky podle firmy zasáhlo zavádění nového systému SAP i komplikace v Indii.
Výrobce brzdových systémů a součástí pro kolejová vozidla Dako-CZ z Chrudimska loni skončil ve ztrátě 617 milionů korun. Vlastní ho majitel CSG Michal Strnad. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně snížily o 14 procent na 1,107 miliardy korun, tržby z prodeje zboží o čtyři procenta na 160 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Jednou z hlavních příčin zhoršených výsledků byl přechod na nový informační systém.
Nový systém firmu zabrzdil, výpadek už nedohnala
„Výsledky Dako-CZ za rok 2025 ovlivnilo několik mimořádných faktorů. Jedním z hlavních bylo zavádění nového celopodnikového systému SAP S/4HANA za plného provozu společnosti. Dalším faktorem byly aktivity v Indii, kde jsme kvůli změnám požadavků zákazníků museli odložit jeden z projektů a upravit harmonogram dalších aktivit,“ uvedl mediální zástupce společnosti Andrej Čírtek.
Podle předsedy představenstva Petra Novotného se zbrzdění a omezení způsobené zavedením informačního systému zkraje roku 2025 přes usilovnou snahu nepodařilo do konce roku dohnat. Na dotaz, zda bude Dako-CZ vymáhat po implementační firmě systému SAP nějakou kompenzaci, Čírtek neodpověděl.
Provozní hospodářský výsledek vloni skonči s hodnotou minus 568 milionů korun, rok předtím činil plus 160 milion korun Finanční výsledek hospodaření dosáhl minulý rok hodnoty minus minus 62 milionů korun, v roce 2024 minus 124 milionů korun. Velkou roli ve výkazu zisku a ztráty hrály také úpravy hodnot v provozní oblasti.
Po rekordních ziscích přišel historicky první prodělek
Nikdy v minulosti firma ztrátu nevytvořila. V roce 2024 se však čistý zisk snížil na 6,4 milionu korun. Rok předtím firma dosáhla zisku téměř 152 milionů korun, v roce 2022 rekordních 440 milionů korun.
Mezi hlavní zákazníky minulý rok patřily společnosti Škoda Transportation, Tatravagónka, České dráhy nebo Simenens Mobility. Mezi dalšími Dako-CZ uvedlo také CZ Loko, Škoda Pars, chorvatského výrobce Đuro Daković specijalna vozila nebo indickou společnost Sona BLW Precision Forgings.
Společnost Dako-CZ je výrobcem pneumatických, elektromechanických, elektromagnetických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla. Dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagony a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců firmy vloni dosáhl 580, o čtyři víc než rok předtím. Společnost využívala také agenturní pracovníky.
Firmu založil v roce 1816 Jan Zvěřina. Na železniční zakázky se začala orientovat o více než 100 let později. Novodobé dějiny firmy začaly rokem 1965, kdy v Třemošnici vznikl závod Dako, o 15 let později se stal součástí koncernu ZTS Martin. V roce 1992 vznikla akciová společnost a v roce 1996 se spojila s firmou ČKD Holding Praha. Do roku 2001 působila pod názvem ČKD - Dako.
Od roku 2021 byla jediným vlastníkem skupina Czechoslovak Group (CSG), která koupila zbývající 49procentní podíl od Tatravagónky Poprad. K 30. září 2025 se z rozhodnutí majitele Michala Strnada Dako-CZ vyčlenilo do nově vytvořené skupiny YTARA, kterou stoprocentně vlastní rovněž Strnad. K 30. prosinci loňského roku bylo navýšen vlastní jmění společnosti formou příplatku mimo základní kapitál 729 milionů korun.