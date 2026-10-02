Obří proměna Vršovic se rozjíždí. Starosta přibližuje vznik tisíců nových bytů i boj o Bohdalec
- Prahu 10 čeká v příštích letech rozsáhlá proměna brownfieldů, nové školy i tisíce bytů.
- Ve Vršovicích se má přestavět okolí Koh-i-nooru, Chemapolu i bývalé radnice, velký rozvoj čeká také Bohdalec.
- Starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS) chce, aby s novou výstavbou vznikala zároveň doprava, školy i další občanská vybavenost.
Praha 10 se připravuje na jednu z největších proměn za poslední desítky let. V samotných Vršovicích mají na místě někdejších průmyslových areálů vyrůst tisíce bytů, další velká čtvrť se plánuje na Bohdalci a Slatinách. Městská část proto investuje stovky milionů do škol a infrastruktury a hledá nové sídlo radnice. „Když zaspíte na začátku, už to nedoženete,“ říká v podcastu e15 starosta Prahy 10 Martin Valovič.
Městská část plánuje v letošním roce investice za 580 milionů korun. Téměř polovina, 284 milionů, má směřovat do školství. Městská část chce mimo jiné zvýšit kapacitu základních škol Hostýnská a Švehlova a vybrat dodavatele nové školy v lokalitě Přípotoční. Důvodem není jen současný nedostatek míst. Praha 10 se připravuje na další tisíce obyvatel, které přivede výstavba na nynějších brownfieldech. Podle Valoviče demografické prognózy zatím ukazují, že plánované rozšiřování škol kapacitně odpovídá očekávanému růstu.
„Pro mě bude důležité, abychom tu křivku včas zachytili. Nechtěl bych se jako starosta dožít toho, že budou děti stát na chodníku a nebudou mít kam jít do školy,“ říká Valovič. Praha 10 už například dokončila rekonstrukci školy ve Strašnicích s kapacitou zhruba 250 dětí a připravuje novou školu Josefa Čapka v Přípotoční pro přibližně 540 žáků.
Obří výstavba v centru Vršovic
Právě okolí Přípotoční ulice se má během příštích let výrazně změnit. Stavět se bude v bývalém areálu Koh-i-nooru, na pozemcích někdejšího Chemapolu i v místě staré radnice a Kulturního domu Eden. Podle Valoviče mohou velké vršovické projekty přinést dohromady kolem dvou tisíc bytů.
Městská část se snaží rozvoj doprovodit veřejnou infrastrukturou ještě před příchodem nových obyvatel. Developer projektu na místě Chemapolu, společnost Daramis, má například podle dohody s Prahou 10 postavit čtyřtřídní mateřskou školu a bezplatně ji převést městské části. Vedle toho investoři přispívají na infrastrukturu prostřednictvím kontribucí.
Promění se také bývalé sídlo radnice ve Vršovické ulici a sousední Kulturní dům Eden. Praha 10 letos schválila jejich prodej včetně souvisejících pozemků společnosti EPRE Vršovická ze skupiny Energo-Pro za 1,117 miliardy korun. Nabídka převýšila znalecké ocenění i ostatní zájemce. Peníze mají zůstat na vázaném účtu a sloužit především k pořízení nového sídla radnice, případný přebytek má městská část využít na veřejnou vybavenost, zejména školy.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě
🔵 Jak se v příštích letech promění Vršovice a další velká území Prahy 10.
🔵 Proč Praha 10 prodala starou radnici a kde hledá nové sídlo.
🔵 Jak chce městská část dostat fanoušky Slavie z aut do vlaků a MHD.
🔵 Co má vzniknout na Bohdalci a proč se řeší zastřešení železničních kolejí.
🔵 Proč obecní byty zůstávají dočasně prázdné a co brzdí jejich rychlejší opravy.
Konečná cena navíc může být ještě výrazně vyšší. Kupní smlouva stanovuje doplatek 20 661 korun za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy, o který případné budoucí změny pravidel umožní projekt zvětšit. Valovič odhaduje, že při využití plánované zastavitelnosti by Praha 10 mohla získat dalších zhruba 400 až 600 milionů korun. „Můžeme se dneska bavit klidně o miliardě a půl až 1,6 miliardy, pokud investor prostaví to, co plánuje,“ uvedl.
Současně pokračuje hledání nového trvalého sídla úřadu. Městská část dříve obdržela nabídky v areálu Hagibor, jednu od PSN a nabídku vlastníka nynější pronajaté budovy na Vinici. Podle Valoviče nyní končí kvalifikační fáze veřejné zakázky a Praha 10 má začít s uchazeči jednat o cenách.
Nová čtvrť pro 25 tisíc lidí
Ještě mnohem větší změna čeká v delším horizontu Bohdalec a Slatiny. Rozsáhlý brownfield mezi Vršovicemi, Michlí a Záběhlicemi má patřit k posledním velkým rozvojovým územím v širším centru Prahy. Původní urbanistická studie podle Valoviče počítala až s 25 tisíci obyvateli. Plány však zkomplikovala připravovaná infrastruktura vysokorychlostní železnice.
První návrhy odstavného nádraží pro budoucí vysokorychlostní vlaky byly podle starosty pro městskou část nepřijatelné. „Když nám ho v roce 2023 poprvé představili, šli jsme do kolen. Území bylo kompletně zasíťované kolejištěm a ta infrastruktura by jeho rozvoj prakticky zabila,“ popisuje Valovič.
Starosta Prahy 10 Martin Valovič. |
Praha 10 proto prosazovala, aby nové koleje vznikaly s dostatečnými rozestupy pro budoucí nosné konstrukce. Nad železnicí by tak jednou mohly vyrůst platformy s domy, parky nebo se sportovišti. „Bavíme se třeba o horizontu dvaceti let. Ale je to pořád širší centrum města a nebylo možné ho kompletně zmrtvit železnicí,“ upozorňuje starosta.
Hlavní město, Praha 10 a Správa železnic už uzavřely memorandum, jehož cílem je koordinovat vysokorychlostní trať s rozvojem Bohdalce a Slatin, drážní promenádou i s plánovanou tramvajovou tratí Bohdalec–Vršovice. Podle Valoviče se podařilo původní rozsah železničního areálu zmenšit a zachovat prostor také pro pěší a cyklistické propojení. Prvotní urbanistická studie Bohdalce počítá se dvěma školami, novou tramvajovou tratí i s dalším napojením na Jižní spojku.
Jak rychleji opravovat byty
Velkým tématem zůstává rovněž bydlení, přesto Praha 10 zatím nechce prioritně stavět další vlastní byty. Městská část jich podle Valoviče spravuje zhruba 3200 a v každém okamžiku je jich přibližně 250 až 300 prázdných. Nejde však podle něj většinou o dlouhodobě nevyužívané nemovitosti – byty procházejí rekonstrukcí nebo se připravují pro nové nájemníky.
„Kdybychom neměli žádný volný byt, řekl bych: pojďme hledat model, jak stavět. Já zatím hledám model, jak rychleji opravovat,“ říká. Rekonstrukce jednoho vráceného bytu podle něj standardně vyjde na 600 až 700 tisíc korun. Praha 10 proto chce, aby na obnovu obecního fondu více přispívalo hlavní město.
Další stovky milionů může v budoucnu spolknout veřejný prostor. Praha 10 letos vybrala vítěze soutěže na proměnu náměstí Svatopluka Čecha, předpokládané stavební náklady jsou 300 milionů korun včetně okolních ulic. Konečná částka se má upřesňovat během další projektové přípravy.
Valovič rekonstrukci spojuje právě s masivním rozvojem Vršovic. „Praha 10 vlastně nemá žádné centrální náměstí, se kterým by se občané ztotožnili. Chtěli jsme desítku trochu propojit a vytvořit místo, které bude jejím skutečným centrem,“ říká.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(01:05) Praha 10 investuje do škol stovky milionů
(04:10) Proč radnice prodala své staré sídlo
(07:35) Kde bude nové sídlo Prahy 10
(10:05) Jak se promění srdce Vršovic
(13:40) Koh-i-noor, Chemapol a téměř dva tisíce nových bytů
(17:30) Do Edenu autem nejezděte. Parkování může stát 200 korun za hodinu
(22:05) Bohdalec pro 25 tisíc lidí a boj o zastřešení kolejí
(28:40) Vysokorychlostní vlaky a nový dopravní uzel na Zahradním Městě
(31:50) Praha 10 má tři tisíce obecních bytů. Proč stovky zůstávají prázdné
(36:05) Čechovo náměstí čeká proměna za stovky milionů
(40:20) Kriminalita klesá, pocit bezpečí se ale nezvyšuje
(44:45) Psí akademie Prahy 10 a výcvik zdarma