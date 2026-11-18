Známý český řetězec hobbymarketů přechází do nových rukou. Pražák dostal zelenou
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Miliardář Karel Pražák získal souhlas antimonopolního úřadu s převzetím sítě Uni Hobby.
Hodnota transakce by se podle dřívějších odhadů mohla pohybovat mezi třemi až pěti miliardami korun.
Skupina Kaprain převezme nejen 11 hobbymarketů, ale také nemovitosti, ve kterých sídlí.
Skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka může koupit od skupiny Unimex Jiřího Šimáněho síť hobbymarketů Uni Hobby. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. Výši transakce úřad neuvádí. Seznam Zprávy o plánovaném prodeji informovaly letos v červnu, oslovený odborník tehdy kupní cenu odhadoval na tři až pět miliard korun. Řetězec Uni Hobby má podle svého webu v Česku 11 prodejen.
Uni Hobby vydělává stovky milionů. Pražák získá 11 prodejen i nemovitosti
„Úřad transakci posuzoval ve zjednodušeném řízení. V průběhu správního řízení zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže,“ uvedl úřad.
Podle zveřejněné informace kupuje Kaprain jednak společnost Uni Hobby a také společnost UH Stores. Do této firmy Unimex vloží nemovitosti, ve kterých hobbymarkety sídlí.
Celkový obrat společnosti Uni Hobby v roce 2025 podle výroční zprávy dostupné ve Sbírce listin dosáhl 3,57 miliardy korun, zisk po zdanění byl 261 milionů korun. Prodejny má řetězec v Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském a Zlínském kraji, po jedné pobočce má také na Vysočině a v Karlovarském kraji.
Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. Skupina vlastní mimo jiné fotbalový klub FK Pardubice a hokejovou Spartu Praha nebo spoluvlastní mediální skupinu Mafra. Zaměstnává téměř 6 tisíc lidí, hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun.