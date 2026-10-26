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Ceny nafty a benzinu bude vláda regulovat i v listopadu. Drží je pod 50 korunami za litr

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Každodenní určování maximální ceny pohonných hmot bude pokračovat i příští měsíc.
  • Situace na trhu se během října příliš nezměnila.
  • Aktuální cena nafty je bezmála 49 korun za litr, benzin za zhruba 44,50.

Vláda rozhodla o prodloužení regulace cen pohonných hmot do 30. listopadu. Opatření proti vysokým cenám paliv platí od 1. října a původně měla platit do konce tohoto měsíce. Zahrnují každodenní stanovování maximálních cen na naftu a benzin, zastropování marže obchodníků a sníženou spotřební daň na naftu.

„Vláda schválila návrh ministerstva financí na prodloužení regulace cen pohonných hmot i snížení spotřební daně na naftu na EU minimum do 30. listopadu. Nafta je klíčovým vstupem pro celou ekonomiku. Zmírňováním cenových výkyvů chráníme firmy před růstem nákladů a pomáháme tlumit inflaci,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Vláda spustila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot od 1. října. Stejně jako na jaře ministerstvo financí denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.

Maximální ceny paliv určované ministerstvem financí se oproti začátku platnosti opatření změnily jen mírně. Zatímco v první den regulace byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr, dnes je nejvyšší přípustná cena nafty stanovena na 48,69 koruny za litr. Benzin se na začátku října mohl prodávat za maximálně 46,14 koruny za litr, nyní je jeho nejvyšší povolená cena 44,55 koruny za litr.

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