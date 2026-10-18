Ostrava má novou koalici pod vedením ANO. Motoristé dojeli na touhu po funkcích
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- ANO se na koalici dohodlo se Starosty a hnutím Ostravak.
- Primátorem bude místní lídr ANO Richard Vereš.
- Z vedení města vypadli zástupci Spolu a Pirátů.
Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí 37 křesel. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do pátku. Primátorem se stane lídr ostravského ANO Richard Vereš.
ANO letos volby v Ostravě vyhrálo se ziskem 18 mandátů, oproti minulým volbám ztratilo tři mandáty. Druhá skončila koalice srdcOVA (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se 13 mandáty. Třetí STAN má 12 zastupitelů, čtvrtý Ostravak získal sedm mandátů, pět zastupitelů mají Motoristé, kteří skončili pátí.
ANO a Starostové pro Ostravu o možné koalici původně vyjednávali i s Motoristy. Lídři kandidátek na nedělní tiskové konferenci spolu s hnutím Ostravak shodně uvedli, že požadavky Motoristů byly přehnané. Podle lídra Starostů pro Ostravu Aleše Boháče Motoristé mimo jiné žádali pozice dvou náměstků. Rodící se koalice přitom chce počty náměstků snižovat, zaznělo na tiskové konferenci.
V uplynulém volebním období v Ostravě vládla koalice ANO, Spolu, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Piráti se do nového zastupitelstva nedostali. Vedení města se během uplynulého volebního období měnilo.