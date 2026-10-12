Podpora ANO klesá, Starostové válcují ODS a stávají se hlavní silou opozice
- Sněmovní volby by vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesá.
- Starostové opět přeskočili ODS, které se po konci koalice Spolu nedaří.
- Do sněmovny by se dostali ještě SPD, Piráti a Motoristé.
Sněmovní volby by i v říjnu vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale od jara klesla na 28,8 procenta. Druhý STAN si naopak polepšil na 18,8 procenta, třetí ODS by získala 12,5 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz.
„Podpora ANO klesá. Hnutí by získalo 28,8 procenta hlasů, což je o 3,7 procentního bodu méně než v květnu. Jde o nejnižší výsledek od února,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová. I přesto vládní ANO i nadále zůstalo nejsilnější stranou. Pokud by se volby konaly nyní, získalo by v nich 72 poslanců. V loňských volbách získalo 80 křesel.
Opoziční hnutí STAN si podle průzkumu od června polepšilo o čtyři procentní body na nejvyšší hodnotu od loňských voleb. „Ze Starostů se stává jasný lídr opozice a jako hlavního soupeře je začíná vnímat i premiér (Andrej Babiš). Pomáhá jim v tom umírněný styl politické komunikace i schopnost vyhnout se spojování s velkými kauzami,“ uvedla Friedrichová.
Třetí ODS od června oslabila asi o 1,5 procentního bodu. „ODS se nedokázala po rozpadu Spolu samostatně prosadit, jak asi očekávala. Je otázkou, zda změní komunikační strategii, nebo po testování síly vlastní značky v komunálních volbách přijde u ODS, lidovců a TOP 09 impuls k opětovnému sbližování,“ uvedla Friedrichová.
Koaliční SPD by nyní ve volbách získala osm procent hlasů, opoziční Piráti 6,3 procenta a koaliční Motoristé sobě 5,7 procenta. Nutnou pětiprocentní hranici by nepřekonali lidovci, komunisti, TOP 09 ani Naše Česko.
Průzkumu se na začátku října zúčastnila zhruba tisícovka respondentů.
Podle průzkumu STEM zveřejněného v neděli by ANO získalo 31,3 procenta hlasů, STAN 16,6 procenta a ODS 11,3 procenta. Do Sněmovny by se dostalo i SPD a Piráti. Motoristé v průzkumu, který se konal ještě před komunálními volbami, skončili těsně pod pětiprocentní hranicí.