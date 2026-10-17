Vítězem senátních voleb jsou Starostové, ANO nezískalo jediný mandát, Piráti zcela vypadli
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- Třetina míst v Senátu, jenž se obměňuje, má své vítěze.
- STAN získalo deset senátorů, ANO žádný.
- Opozice tak bude mít v horní komoře i nadále většinu.
Nejvíc postupujících do druhého kola senátních voleb mělo hnutí ANO. Bylo navíc v ideální výchozí pozici, kdy obhajovalo jediný mandát. Už po prvním kole však bylo jasné, že s většinou, kterou doteď držela opozice, vládní hnutí nijak nezatřese. Andrej Babiš se tak musí připravit na to, že vláda bude i nadále narážet na odpor v Senátu.
Vítězem senátních voleb se stalo hnutí Starostové a nezávislí, ze čtrnácti jejho adeptů získalo mandát hned deset senátorů. STAN zvítězil v Kolíně se starostou Michaelem Kašparem, což je tradiční volební bašta hnutí, stejně jako v Liberci, kde je zavedené regionální hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Tam se stal senátorem Martin Půta.
Za STAN usedne v Senátu například také historik Jiří Padevět, obhájil zase David Smoljak. Zároveň si Starostové odnesli dvě vítězství z prvního kola. Neuspěli dva jejich nominanti.
Druhý největší počet mandátů získala ODS, jenž drží spolu s TOP 09 většinu. Zůstane to tak i nyní. Občanští demokraté mají po volbách sedm senátorů, což znamená, že si o dva polepšili. Obhajovalo jich totiž jen pět. Mezi nováčky je Petr Paták z Kladna a také prezidentka výrobce klavírů Petrof Zuzana Ceralová Petrofová z Hradce Králové. Ceralová Petrofová je také jedinou zvolenou senátorkou v letošních volbách.
Díky zisku modrých ptáků je víc než pravděpodobné, že budou mít spolu s TOP 09 i nadále většinu v horní komoře. Předsedou Senátu by tak i nadále mohl zůstat Miloš Vystrčil.
Lidovci zůstali na svém, mají tři mandáty, které obhajovali. O předsedovi KDU-ČSL Janu Grolichovi se rozhodlo už v prvním kole, tuto sobotu ho doplnili také Josef Klement ze Žďáru nad Sázavou a Josef Bazala z Uherského Hradiště.
Volby naopak prohrálo hnutí ANO a Piráti. O prvních už byla řeč, propadlo třináct jeho jejich kandidátů. V konečném důsledku přišla Babišova strana o jeden mandát, a stejně tak i Piráti. Ti měli v minulém volební období jedinou členku, Adélu Suchardu Šípovou. Ta ale mandát neobhájila v duelu s Petrem Patákem. Piráti tak v horní komoře zastoupení nebudou.
Otázka je, co se stane s klubem SEN 21 a Piráti. Senátoři za obě strany měli dohromady pět křesel, což je minimum pro vytvoření klubu, Václav Láska obhájil, pirátka ale několik. Otázka je také to, do jakých klubů se zařadí kandidáti, kteří nemají další spolustraníky. Mezi nimi je například předseda hnutí Naše město Frýdek-Místek Petr Korč či ředitel opavského divadla Petr Kazík zvolený za Osobnosti pro kraj.