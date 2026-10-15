VIDEO: Nejvyšší stavby Česka zmizely během několika sekund. Podívejte se na odstřel obřích vysílačů
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- České Radiokomunikace (CRA) ve čtvrtek dopoledne nechaly odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku.
- Firma pro ně po ukončení vysílání nenašla další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz.
- Přesný termín demolice CRA kvůli bezpečnosti předem veřejně nesdělily, přesto ji v okolí za vymezeným perimetrem sledovaly stovky lidí.
Stožáry se po odpálení náloží kolem 11:15 zřítily na pole směrem ke Kolínu. Obě konstrukce byly odstřeleny současně, protože se jejich kotevní lana vzájemně křížila. Podle specialisty správy nemovitostí CRA Václava Pažouta měl tento postup zabránit tomu, aby pád jednoho stožáru ovlivnil druhý. Nálože přerušily čtyři kotevní lana na pražské straně každého stožáru, nejvyšší lana zůstala zachována, aby se konstrukce při pádu zlomily. Policie kvůli demolici dočasně zastavila provoz na silnici I/12 mezi Prahou a Kolínem.
Na rozebrání a odvoz ocelových konstrukcí je podle Pažouta v harmonogramu vyhrazeno 20 dní včetně rezervy na nepříznivé počasí. „Demolice má podle stavebního povolení několik etap a tohle je etapa, kdy se likviduje jenom ta ocelová konstrukce," řekl Pažout. O dalším postupu u zbývajících součástí zařízení, včetně kotevních bloků, budou CRA jednat také s vlastníky dotčených pozemků.
Vysílače neměly využití
Firma CRA v červenci nabídla stožáry, kotevní systém, výtahy a anténní domek k odkoupení. Následně jednala se dvěma zájemci, žádný však podle ní nedoložil zdroj potřebných peněz. Nezbytné opravy by podle dřívějšího odhadu CRA stály nejméně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by připadlo na výměnu kotvicích lan, po 25 milionech na obnovu protikorozní ochrany a opravu či modernizaci výtahů.
Vysílač Liblice B byl uveden do provozu v prosinci 1976. Český rozhlas z něj ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do konce března 2025 zařízení využívalo Country Radio, poté zůstalo bez vysílacího využití.
Po odstranění liblických stožárů se nejvyšší stavbou v Česku stal televizní a rozhlasový vysílač Krašov na Plzeňsku, vysoký 347,5 metru. Je mezi obcemi Bezvěrov a Krašov. Původní stožár měřil 305 metrů a byl postaven v letech 1958 až 1960. Sovětská okupační armáda jej v srpnu 1968 vážně poškodila výbušninami a střelnými zbraněmi. O několik let později jej nahradil nový stožár.