Česko definitivně přijde o svou nejvyšší stavbu. Dva obří stožáry čeká demolice
- Česko přijde o svou nejvyšší stavbu, dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B.
- Jejich odstřel je naplánován na polovinu října, povolení k trhacím pracím už vydal báňský úřad.
- Po demolici se český výškový rekord přesune do jiné části republiky.
Dvojici stožárů vysílače Liblice B nedaleko Českého Brodu čeká po více než půlstoletí konec. Konstrukce vysoké 355 metrů, které jsou nejvyššími stavbami v Česku, mají být odstřeleny mezi 12. a 16. říjnem 2026. Báňský úřad trhací práce povolil už 3. září. S informací jako první přišel deník Metro.
Stožáry vyrostly v letech 1975 a 1976 a dělí je vzdálenost 120 metrů. Jeden stojí v katastru Liblice u Českého Brodu, druhý v sousedním Přistoupimi. Jejich součástí jsou také švédské motorové výtahy ALIMAK, které vyjíždějí až do 350 metrů a drží tuzemský výškový rekord. Samotné vysílací středisko bylo navrženo s výkonem 1,5 megawattu a mělo zajistit vysílání druhého programu Československého rozhlasu na středních vlnách téměř po celých Čechách. Signál bylo v noci možné zachytit i daleko za hranicemi Evropy.
Od prosince 1978 se z Liblic na frekvenci 639 kHz šířilo vysílání Československého, později Českého rozhlasu Dvojka. To skončilo poslední sekundu roku 2021. Využití pro stožáry se následně ještě našlo v říjnu 2023, kdy přes ně začalo vysílat Country Radio. Také to ale provoz ukončilo, a to 31. března 2025.
Údržba stožárů je nákladná
Další využití konstrukcí se podle Českých Radiokomunikací najít nepodařilo. Pro současné potřeby jsou jejich parametry příliš specifické a zároveň vyžadují nákladnou údržbu. Firma se kvůli jejich možnému zachování obracela na instituce, úřady i státní složky. Stožáry mohly dál fungovat například jako technická památka, součást kritické infrastruktury nebo záložní komunikační prostředek pro krizové situace, žádná z možností však jejich další provoz prakticky ani ekonomicky neospravedlnila.
Demolice změní pořadí nejvyšších staveb v zemi. Prvenství po Liblicích převezme 347,5 metru vysoký vysílač Krašov v Plzeňském kraji. Jeho stožár od roku 2018 slouží jako ukazatel slunečních hodin. Číselník s římskými číslicemi vysokými tři metry se nachází na pozemku poblíž vysílače.