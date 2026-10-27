Dovolená i jídlo v oblíbeném cíli Čechů zlevní. Pomáhá posilující koruna
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Koruna posílila vůči polskému zlotému na tříletý rekord.
- Zboží i služby tak budou pro české zákazníky u severního souseda levnější.
- Obliba Polska se mění, z místa levných nákupů jde stále častěji i o cíl dovolené.
Česká měna se vůči polskému zlotému obchoduje v posledních dnech na nejsilnějších úrovních za tři roky. Koruna v pátek posílila až na 5,53 Kč za zlotý, uvedl analytik společnosti CitFin Miroslav Novák. V úterý dopoledne činil kurz 5,56 koruny za zlotý. Zboží v Polsku tak podle analytiků pro Čechy v letošním roce zlevňuje. Například loni v březnu se koruna obchodovala za více než šest korun za zlotý.
„Čeští turisté na cestách po Polsku si mohou o něco více dopřávat,“ řekl analytik Investiky Vít Hradil. Lidé v příhraničních oblastech jsou tak nyní podle něj více motivováni nakupovat například nábytek, stavební materiál či další významnější položky v Polsku. V českých obchodech by zase mělo zlevňovat zboží dovážené z Polska, dodal.
Dovolená v Polsku, polské služby a cestování u severního souseda bude pro české spotřebitele mírně levnější, potvrdila analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Při útratě 1000 korun tak Češi ušetří díky silnému kurzu koruny ve srovnání se začátkem letošního roku zhruba 35 korun, v porovnání s rokem 2024 až 75 korun, vypočetla.
Polská centrální banka letos v březnu dokončila cyklus snižování sazeb, a úroková sazba je tak stabilní na 3,75 procenta, upozornil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Polský zlotý tak podle něj vůči české koruně přišel o veškerou výhodu z takzvaného úrokového diferenciálu. Trh zatím neočekává výraznější změny měnové politiky v Polsku, což ponechává prostor pro další posilování koruny ke zlotému, dodal.