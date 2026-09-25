Na ostravské vodíkáře podali insolvenční návrh bývalí zaměstnanci. Firma si napůjčila stovky milionů
- Přichází konec vodíkového snu.
Slibovali léčení obezity, covidu i Alzheimerovy choroby, teď neplatí mzdy ani dluhopisy.
Insolvenční návrh se chystal podat i zakladatel společnosti.
Jedna z firem ostravské skupiny H2 Global Group čelí insolvenčnímu návrhu. Přestože skupina, která se označovala za globálního lídra v oblasti molekulárního vodíku, měsíce nesplácí dluhopisy, podnět k insolvenčnímu řízení přišel odjinud: na dceřinou firmu H2 Medical ho podali dva bývalí zaměstnanci.
Navrhovateli jsou dnes už bývalý ředitel lékařských záležitostí Jakub Gajdušek a provozní exředitel Pavel Klasovitý, kterým společnost přestala platit mzdy. Dohromady přihlásili pohledávky za bezmála půl milionu korun.
Maršálek přiznal neúspěšnou záchranu
Gajdušek s Klasovitým úpadek firmy dokládají i přiloženým naskenovaným e-mailem, ve kterém zakladatel společnosti David Maršálek zaměstnance informuje o neúspěšném pokusu o stabilizaci firmy a také o zahájení příprav na podání vlastního insolvenčního návrhu.
„Vzhledem k aktuální finanční situaci společnosti a po vyhodnocení dalšího možného postupu Vám tímto oznamuji, že byly zahájeny přípravy k podání insolvenčního návrhu, který bude v nejbližší době podán,“ píše Maršálek s tím, že zaměstnancům doporučuje obrátit se na Úřad práce, kde se mohou informovat o možnostech uplatnění neuspokojených mzdových nároků. Na doplňující dotazy Maršálek zatím nereagoval.
Na konci srpna redakce e15 napsala, že držitelé dluhopisů, kterým firma nezaplatila úroky nebo dokonce jistinu, se šikují kolem dvou advokátních kanceláří. Ti nicméně s podáním insolvenčního návrhu dosud vyčkávali. Dnes už čekat nemusí. H2 Medical je totiž jedna ze dvou firem, které vydaly dluhopisy se splatností na konci letošního srpna. Věřitelé se tak mohou do už zahájeného insolvenčního řízení přihlásit, aniž by museli sami podávat návrh a hradit zálohu na jeho zahájení.
Firma měla velké ambice. Chtěla se globálně prosadit ve zdravotnictví pomocí takzvaného molekulárního vodíku, který má mít ve formě tablet či inhalace plynu blahodárné účinky na celou řadu zdravotních neduhů. Podle firmy pomáhá s obezitou, dlouhým covidem nebo například s Alzheimerovou chorobou. Tablety prodává skupina H2 Global Group na svém e-shopu, terapii vodíkem pomocí inhalace dnes nabízejí mnohá lázeňská zařízení. Klinické testy účinnosti však zatím chybějí.
Jak e15 sleduje vývoj v H2 Global Group
Terapie vodíkem? Ostravská firma láká investory na zázračné tablety. Chce vybrat až půl miliardy
- První článek ze série vyšel v srpnu roku 2024 a zevrubně zkoumá jak byznysový model, tak potenciál z hlediska zdravotnictví
🎧 Nákup dluhopisů? Případ H2 Global Group odkrývá možná rizika
- V přidruženém podcastu se odborník na dluhopisy Martin Dočekal věnuje možným rizikům, které se pojí s nákupem dluhopisu nejen této firmy.
Ostravská H2 Global Group začíná nabízet podíly. Ztrátovou firmu oceňují na miliardy
- O Pár měsíců později si e15 všimla, že chce firma nabízet i přeměnu dluhopisů v podíl ve firmě. Pro ztrátové dluhopisové emitenty to může být způsob, jak se vyhnout nákladným splátkám.
Ostravští molekulární vodíkáři dostali pokutu od ČNB. Nepravdivě informovali o svých dluhopisech
- Na začátku roku vyšlo najevo, že firma neuváděla korektní informace o své dluhopisové nabídce. Proto dostala pokutu od ČNB.
Ostravští vodíkáři po letech nerůstu přestali platit. Investory dál lákají na historickou příležitost
- V dubnu ostravská společnost informovala, že momentálně není schopna splácet úroky z dluhopisů. Své investory prosí o trpělivost.
Ostravští vodíkaři nemají peníze a píší investorům: Insolvenční návrh nepodávejte, sežeňte raději investora
- V červnu firma připustila, že získání investora může být komplikované, a to minimálně do doby, než dokončí klinickou studii svého přístroje.
Ostravská firma s „léčivým“ vodíkem je na hraně insolvence. Za pár dní má splatit 48 milionů
- Na konci srpna končila splatnost významného balíků dluhopisů.
Maršálek už dříve uvedl, že skupina v letech 2021 až 2025 prošla počáteční takzvanou seedovou fází, během níž od investorů získala zhruba 18 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní koruny jde o více než 370 milionů korun. Jaká část z toho je už splacena, Maršálek neupřesnil, protože informaci považuje za interní.
„Jedná se o další ukázkový příklad dluhopisového letadla. Firma nikdy nebyla zisková. Měla hluboce záporný vlastní kapitál a marketing mohutně zveličoval skutečnosti a zamlčoval rizika. Věřitelé tak financovali pouze startupový nápad, a tak jeho konec nastal hned při splatnosti prvního většího balíku dluhopisů, který se nepodařilo přeměnit v další dluhopisy nebo akcie,“ napsal už v srpnu odborník na dluhopisy Martin Dočekal, který je vůči byznys modelu společnosti H2 Global Group dlouhodobě skeptický.
Valenta i Altrichter
Firma se od začátku svého působení opírala o podporu řady známých osobností ze sportu, zdravotnictví i vědy. Mezi její akcionáře patří olympijský vítěz Aleš Valenta a bývalý profesionální hokejový brankář Martin Altrichter. Svou tvář s byznysem společnosti spojili také primář a majitel lázeňského sanatoria Josef Peták či profesor Michal Botek z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Redakce si firmy všimla před dvěma lety, kdy si u centrální banky nechala schválit dluhopisový prospekt v objemu až půl miliardy korun. Současně na konci roku 2023 zveřejnila znalecký posudek, který jí přisuzoval hodnotu kolem 310 milionů korun. Firma přitom byla ztrátová a neměla ani jasný byznys model. Kromě zdravotnictví se věnovala i dalším velmi nesourodým oblastem. Mediálně se prezentovala například jako konstruktér prvního českého vodíkového kola a podle znaleckého posudku rozvíjela i koncept „unikátního chytrého města budoucnosti“ H2 City, které využívá vodíkové technologie v maximálním možném rozsahu.
Součástí znaleckého posudku i prezentací investorům byly také prognózy dalšího vývoje hospodaření. Podle posudku měla firma loni utržit zhruba 230 milionů korun. Jak ale e15 už dříve napsala, H2 Global Group své cíle opakovaně nenaplňovala a posouvala je do dalších let. Ve skutečnosti tak nedosáhly 230 milionů korun ani její kumulované tržby za roky 2021 až 2025. Ty činily pouze 180 milionů korun.