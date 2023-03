Průměrná mzda v ČR 2023: Praha a kraje | Medián mezd aktuálně | e15.cz

Očekávaná průměrná mzda 2023

Ať už se stanovuje minimální záloha na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo výpočet výše paušální zálohy u OSVČ, neobejdeme se bez očekávané průměrné mzdy, od které se tyto údaje odvíjí. Ta v roce 2022 činila 38 911 korun a v roce 2023 stoupla na 40 324 korun.

Nejedná se však o reálnou průměrnou mzdu, kterou každé čtvrtletí v roce vypočítává na základě průměru hrubých mezd zaměstnanců v Česku Český statistický úřad (ČSÚ). Vedle mezd do průměru započítává také náhrady mzdy, odměny, příplatky, doplatky a její další složky účtované v pravidelných měsíčních výplatách zaměstnanců.

Jaká je průměrná měsíční mzda v ČR?

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 činila průměrná mzda v Česku podle ČSÚ 43 412 korun a vzrostla meziročně o 7,9 procenta. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 3 188 korun více než před rokem.

V reálném vyjádření je ovšem nutné stále mluvit o poklesu mezd. Průměrná mzda po očištění od vlivu inflace, která ve stejném období dosáhla 15,7 procenta, totiž poklesla o 6,7 procenta, což byl již pátý pokles v řadě.

Ve statistikách se obecně uvádí hrubá měsíční mzda. Na výplatní pásku vám ale dojde čistá mzda očištěná od sociálního a zdravotního pojištění a od daně z příjmů ve výši 15 % z hrubé mzdy (resp. 23 % v případě příjmu nad 4násobek průměrné mzdy).

Vývoj průměrné mzdy v ČR

Jak se měnila průměrná měsíční mzda od roku 2020 ukazuje následující graf:

Medián mezd

Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Proto pro lepší vypovídací hodnotu se ještě uvádí takzvaný medián, který představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 vzrostl o 9 procent na 37 463 korun. Osmdesát procent zaměstnanců tak pobíralo mzdu mezi 18 666 korunami a 70 514 korunami měsíčně.

Průměrná mzda v roce 2022: Co platilo loni?

Za celý rok 2022 dosáhla průměrná mzda 40 353 korun. Oproti roku 2021 vzrostla o 2450 korun, tedy o 6,5 procenta. Spotřebitelské ceny se ale loni zvýšily o 15,1 procenta, reálně se proto mzda snížila o 7,5 procenta.

Praha: Kolik je průměrná mzda v hlavním městě a jak je to v regionech?

Průměrná mzda v hlavním městě činila podle ČSÚ ke konci loňského roku 52 213 korun a nadále tak zůstává nejbohatším regionem. Na druhém místě se udržel ve čtvrtém čtvrtletí Středočeský kraj s 43 730 korunami.

Naopak Karlovarský kraj je regionem s nejnižší mzdovou úrovní (38 019 Kč), s odstupem si stojí Pardubický kraj, kde průměrná mzda činí 39 345 korun.

Kraje ČR Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) Praha 52 213 Středočeský kraj 43 730 Jihočeský kraj 40 328 Plzeňský kraj 41 520 Karlovarský kraj 38 019 Ústecký kraj 40 612 Liberecký kraj 39 752 Královéhradecký kraj 41 062 Pardubický kraj 39 345 Kraj Vysočina 40 291 Jihomoravský kraj 43 092 Olomoucký kraj 39 594 Zlínský kraj 39 505 Moravskoslezský kraj 39 563

Srovnání hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí 2022 v jednotlivých krajích (zdroj: ČSÚ)

Německo a další sousední státy

Když se podíváme do sousedních států, tak především na západ od nás se mzdové podmínky dost liší a průměrná hrubá mzda je více než trojnásobná. V Německu činila průměrná měsíční mzda v roce 2021 podle OECD Tax Database celkem 4 398 eur (cca 103 228 Kč).

V Rakousku byla předloňská průměrná hrubá mzda 4 130 eur (cca 96 938 Kč). Naopak horší mzdy než v Česku jsou stále na Slovensku, kde hrubá nominální měsíční mzda vzrostla v roce 2022 meziročně podle Štatistického úradu SR o 7,7 % na 1 304 eur (cca 30 644 Kč). V Polsku činila hrubá měsíční mzda v roce 2021 celkem 5 349 polských zlotých (cca 28 662 Kč).

Pro srovnání, Česká republika měla v roce 2021 průměrnou mzdu 37 839 korun. V rámci Evropské unie se tak jednalo podle dat Eurostatu o osmý nejnižší výdělek, unijní průměr činí 1,84násobek. Z postsocialistických zemí si více vydělají lidé ve Slovinsku a v pobaltských státech i přesto, že česká průměrná mzda v posledních letech rostla rychlým tempem – mezi lety 2006 a 2021 se zdvojnásobila.

„V roce 2021 dosahovaly české mzdy bezmála dvojnásobku toho, co o 15 let dříve. V rámci zemí bývalého východního bloku patřil růst průměrné mzdy u nás v posledních letech k nejdynamičtějším,“ komentuje Radovan Hauk z poradenské skupiny Moore Czech Republic a dodává, že u růstu mezd je velmi patrná konvergence České ekonomiky k západoevropské úrovni: v roce 2006 jsme dosáhli na 26 % výše německých mezd, v roce 2021 to už bylo 43 %.

