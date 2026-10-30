Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,2 procenta a překonala odhady
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- Německá ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 0,2 procenta, čímž mírně překonala očekávání analytiků.
Hospodářství podpořily vyšší výdaje spotřebitelů, zatímco investice klesly a tempo růstu vývozu znatelně zpomalilo.
Nálada německých podnikatelů se podle institutu Ifo vytrvale zlepšuje a instituty i vláda počítají za celý rok s růstem HDP o 1,3 procenta.
Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí oproti předchozím třem měsícům vzrostla o 0,2 procenta. V předběžné zprávě to v pátek uvedl Spolkový statistický úřad. Analytici oslovení agenturou Reuters předpokládali, že hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o 0,1 procenta.
Spotřebitelské výdaje vykázaly po očištění o cenové, sezónní a kalendářní vlivy mírný pozitivní trend ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Investice naopak podle předběžných zjištění zaznamenaly pokles. Růst vývozu, který byl v první polovině roku velmi dynamický, ve třetím čtvrtletí roku 2026 znatelně zpomalil.
Růst ekonomiky se očekává také ve čtvrtém čtvrtletí. Podle hospodářského institutu Ifo se nálada mezi německými podnikateli zlepšuje již šestý měsíc po sobě. Podle nejnovějšího průzkumu této mnichovské instituce jsou očekávání ohledně oživení exportu nyní nejsilnější od začátku války na Ukrajině v únoru 2022.
Německo je největším obchodním partnerem České republiky a mnoho českých firem je na výkonu německého hospodářství závislých. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným konfliktem na Blízkém východě.
Zvýšený odhad růstu
Pět předních hospodářských institutů na konci září zvýšilo odhad letošního růstu německé ekonomiky na 1,3 procenta. Svůj odhad tak více než zdvojnásobily - v jarní prognóze předpovídaly růst o 0,6 procenta.
Výhled růstu ekonomiky pro roky 2026 a 2027 zlepšila začátkem října i německá vláda. Válka na Blízkém východě podle ní nepoškozuje ekonomiku tak výrazně, jak se očekávalo. Pro letošní rok počítá se stejným číslem jako hospodářské instituty. V dubnu vláda ještě čekala letos růst o 0,5 procenta.
V roce 2025 vzrostl hrubý domácí produkt Německa pouze o 0,2 procenta. V předchozích dvou letech největší evropská ekonomika klesla.