Elizaveta Maximová napodobila Cate Blanchett a veze hereckou cenu ze Soulu. Korejci ocenili Strachovu Mámu
- Česká herečka Elizaveta Maximová převzala v jihokorejské metropoli Soulu cenu pro nejlepší herečku v hlavní mezinárodní soutěži Seoul International Drama Awards 2026.
- Uspěla díky roli matky s mentálním postižením ve filmu režiséra Jiřího Stracha Máma.
- Při přípravě na natáčení docházela jako dobrovolnice do psychiatrické nemocnice.
Významné ocenění v soutěži Seoul International Drama Awards 2026, které v předchozích ročnících získaly globální herecké hvězdy jako Cate Blanchett, Elle Fanning nebo Lucy Liu, se nyní dostalo i české herečce Elizavetě Maximové, a to za výkon v roli Lilian ve filmu režiséra Jiřího Stracha Máma. V jihokorejském soulu ji porota ocenila jako nejlepší herečku.
Do letošního ročníku soutěže oceňující výjimečné počiny v oblasti televizní dramatické tvorby bylo přihlášeno rekordních 352 titulů ze 46 zemí a regionů a například do nejužšího výběru deseti nominovaných hereček se vedle Maximové dostala i Britka Carey Mulligan známá z oscarových filmů Velký Gatsby nebo Nadějná mladá žena.
„Mám radost, že si mé práce všimli i v zahraničí, ale ještě víc mě těší, že komorní český příběh o matce s intelektuálním postižením dokázal zasáhnout i lidi na druhé straně světa,“ okomentovala svůj mimořádný mezinárodní úspěch čtyřiatřicetiletá Elizaveta Maximová.
Kvůli roli přibrala osm kilo
Film Máma měl na obrazovkách České televize premiéru před Vánocemi minulého roku. Příběh mentálně postižené mladé matky, která se svou malou dcerou utíká před restriktivní společností, si nenechalo ujít bezmála 900 tisíc diváků. Elizaveta Maximová, která byla za svůj výkon v titulní roli nominována také na Českého lva, označila v rozhovoru pro e15 magazín roli Lilian za svůj osobní a profesní milník.
„Znamenala pro mě určitý vnitřní přelom, jak kvůli herecké práci, kterou jsem na té roli odvedla, tak především kvůli vnitřní práci na sobě, která mi pomohla k té roli dospět. Zatím za žádnou svou postavou a odvedenou prací jsem si nestála tak pevně,“ uvedla Maximová.
V rámci příprav na film Máma strávila Elizaveta Maximová půl roku jako dobrovolnice na psychiatrii, kde byla v intenzivním kontaktu s lidmi, kteří mají stejnou nebo podobnou diagnózu jako titulní hrdinka snímku. „Právě tam jsem si naplno uvědomila, že na roli Lilian musím projít nejen psychickou, ale především fyzickou transformací. Už proto, že má podle scénáře zpomalenější tělo, atrofovanější svaly a celkově jiný temporytmus než já,“ vyprávěla Elizaveta Maximová v rozhovoru pro e15 magazín.
A připustila, že před natáčením začala přibírat. „Neměla jsem představu, kolik kilogramů bych měla nabrat, chtěla jsem zcela přestat vnímat ženské křivky. Zkoušela jsem dojít, kam až mi tělo dovolí. Nakonec to bylo přes osm kilo.“
Maximová bude vyšetřovat zločiny se Čtvrtníčkem
Absolventka pražské DAMU Elizaveta Maximová patří k herečkám, které si dlouhodobě vybírají výrazně odlišné charaktery a často herecké polohy. Několikrát si zahrála vražedkyni, ve filmu Stockholmský syndrom ztvárnila dívku trpící traumatem, v seriálu Vlastně se nic nestalo mladou ženu nořící se do temných vod sexfluencerství, v nové pohádce Líné království manipulativní čarodějnici.
„Zajímá mě mnohovrstevnatost, složitost, díky které si někam sáhnu a na něco si přijdu, odhalím sama pro sebe nové odstíny nebo zabřednu do všech těch lidských bahýnek. Nebojím se tam vlézt, mě to tam strašně baví,“ svěřila se Maximová v rozhovoru pro e15 magazín.
Zatímco za film Máma stále sklízí úspěchy, Elizaveta Maximová už pracuje na dalších žánrově i charakterově odlišných projektech. Vedle výpravné pohádky Líné království je to kriminální série Spálená Hora pro Prima+, v níž s Petrem Čtvrtníčkem vytvoří osobité ústřední vyšetřovatelské duo. Zase jinou polohu ukazuje v kritiky i diváky oceňovaném monodramatu PSYCHOdrama na scéně pražského Divadla Viola.
„Na herectví je krásné a nemilosrdné, že s každou další rolí začínáte úplně od nuly. To, co fungovalo minule, vám vůbec nemusí fungovat příště. Přijde další role a já budu zase stát na začátku a hledat, jak si k ní najít cestu,“ přibližuje svou hereckou práci oceněná Elizaveta Maximová.