Cenový výprask na pražském realitním trhu. I prestižní adresy překvapivě zlevňují
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Ceny starších pražských bytů od červencového vrcholu mírně klesají.
V některých prestižních čtvrtích je propad výrazně hlubší.
Srovnání odhaluje největší cenové pády napříč Prahou.
Jak moc věříte českým dolarovým milionářům? Jasně, je to do značné míry alespoň pro část z vás zcela jiný svět, na druhou stranu má komunita tuzemských boháčů jednu obrovskou výhodu, která jim umožňuje dívat se přece jen o kousek dál. Jednoduše se totiž nemusí zabývat tím, o kolik zase zdražil chleba a jak moc bolestivé bude v příštím, chladnějším týdnu pořádně otevřít kohouty topení. A víte, čím se podle listopadové studie J&T Banky chystají v potenciální příští inflační éře chránit svůj majetek? Řekneme vám, jaká položka na čelních pozicích rozhodně není: rezidenční nemovitosti. Současnost přitom tak trochu napovídá proč.
Český realitní trh právě prochází etapou, kterou zažívá podruhé za posledních dvanáct let. A totiž jakousi katarzí. V jejím rámci si majitelé začínají uvědomovat, že byt takzvaně k rekonstrukci nepředstavuje pro kupce jen unikátní šanci přestavět si domov podle svého, ale také pořádný nákladový a časový problém. Nebo že byt v domě držícím pohromadě jen silou vůle členů SVJ musí mít cenovku o něco níže než byt naproti přes ulici v domě po třicetimilionové investici. Alespoň část kupců pak otvírá oči a začíná chtít za své peníze adekvátní hodnotu. Specifickou skupinu zájemců o bydlení pak tvoří ti, kdož dochází k závěru, že žít ve vlastním jednoduše není bezpodmínečně nutné.
Výsledkem je zjevný dopad na ceny. Například ceny starších pražských bytů podle portálu Sreality od července mírně klesají. Naposledy trh zažil takovou situaci po pandemickém vystřízlivění během roku 2022. Z červencového vrcholu klesl průměr cen zhruba o třináct set korun za metr. V reálu se slevy koncentrují jen na část trhu, a proto mohou být podstatně významnější.
Jak uvádějí statistiky portálu Sreality, korekce cen se týká především secondhandových pražských bytů určených k rekonstrukci a primárně umístěných ve starší cihlové zástavbě. Zatímco ještě letos v dubnu stál metr takového bytu kolem 155 tisíc korun, už zářijová data ukázala cenovku zhruba o deset tisíc korun nižší, což odpovídá více než šestiprocentnímu poklesu ceny. Pochopitelně nemusí jít o entreé pro dlouhodobý obrat trendu v cenách toho, na čem Čechům minimálně majetkově záleží tradičně skoro nejvíce: na vývoji cen nemovitostí.
I kvůli tomu byl donedávna naivní trh ochotný nakupovat cokoli za jakoukoli cenu, nyní se začalo více přemýšlet a co ještě více: začal hodnotit poměr výkonu a ceny přinejmenším alespoň na tom nejexponovanějším realitním trhu v Česku: v Praze. Některé městské části, které v posledních letech cenově vystoupaly ad absurdum, možná právě zažívají bolestivější deziluzi. Inu priority se mění a s nimi pochopitelně i ceny.
Podívali jsme se tentokrát na listopadový vývoj cen pražských bytů. A v některých ohledech šlo o dramatické překvapení. Stejně jako se některé městské části v posledních letech profilovaly jako nositelky zásadního zhodnocení a vábily potenciální investory, v těch nejkřiklavějších případech některé pražské cenové výstřelky bolestivě dopadají zpátky na pevnou zem. Porovnali jsme dnes letošní cenové vrcholy bytů napříč pražskými částmi a srovnali je se současnou cenou za metr. A byl to v některých případech pořádný fičák směrem dolů, a to na prestižních adresách.
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