Akcie mohou vyrůst o desítky procent. Rozhodující bude jediná surovina
- Americké akcie a index Nasdaq v úterý uzavřely na rekordech, Evropě chybí k maximu necelá čtyři procenta.
- Výsledková sezona se rozjíždí, velké banky 13. října naznačí, kudy se vydají zisky firem i akciové trhy.
- Největším rizikem zůstává cena ropy kolem 100 dolarů, její pokles by naopak mohl přinést růst akcií o desítky procent.
Americký širokopásmový akciový index S&P 500 uzavřel v úterý 6. října 2026 na svém novém historickém maximu. Nový rekord stanovil také technologický index NASDAQ. Daleko od vrcholu není ani Evropa, které schází k dosažení srpnového maxima necelá čtyři procenta (STOXX Europe 600). Podobně je na tom i hlavní index pražské burzy PX.
Bez překvapení je S&P 500 od začátku tohoto roku silnější o více než 14 procent, evropský přidává 7,5 procenta, zatímco tuzemský je dvě procenta v minusu (bez dividend). Jsou rekordní hodnoty ospravedlnitelné ve stávající situaci zvýšeného geopolitického rizika, volatilních cen ropy a sílících výprodejů na významných trzích státních dluhopisů, jako je Francie?
Právě se rozjíždí výsledková sezona za třetí čtvrtletí tohoto roku. Zahájí ji tradiční vlaštovky PepsiCo a Delta Air. Nicméně ten pravý začátek bude až v úterý 13. října, kdy představí svá čísla velké banky. A právě výsledky bank mohou do značné míry předpovědět zbytek sezony a směřování trhů. Z našeho pohledu v Komerční bance jsou fundamenty společností silné.
Růst by měl pokračovat
Vypadá to, že masivní investice do AI, které vyvolávaly mnoho otázek a mnohdy byly černou můrou, podporují zisky a začínají se vyplácet. Očekáváme, že zisky společností porostou ve zbytku roku i příští rok. Většina sektorů by podle nás měla růst. Nejvíce technologie, finance nebo třeba firmy ze segmentu energií.
Samozřejmě existují i rizika. Mohou být spojena například s volbami. V listopadu jsou v USA kongresové volby (midterms), které jsou vlastně referendem o prezidentovi. Nebo v Evropě, konkrétně ve Francii, v dubnu příštího roku. Ale tím, co se diskutuje prakticky každý den, je vysoká cena ropy. Pokud by opravdu podstatně vzrostla ze současných hodnot (zhruba 100 dolarů za barel), pravděpodobně by vzrostly výnosy dluhopisů a spadla by hodnota akciových indexů.
Ale platí to i naopak. Kdyby ropa, respektive její cena, o pár desítek dolarů klesla, zhruba na úroveň předchozích tří let, znamenalo by to pokles výnosů bondů a růst akciových trhů. V takovém případě by mohl být potenciál růstu dokonce na úrovni desítek procent.