Z kasina do Senátu. Manželka krále hazardu kandiduje za Babišovo ANO, v pozadí jsou miliony
- Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře a bývalého majitele kasin Leona Tsoukernika, kandiduje za ANO do Senátu.
Podle zdrojů INFO.cz může za její kandidaturou stát snaha manžela posílit svůj politický a podnikatelský vliv.
Otázky vyvolává také financování kampaně, zapojení Michala Davida a plánovaný logistický projekt u Rozvadova.
Kdo si myslel, že divoké devadesátky a vlivoví šíbři ovládající pohraniční okresy z přítmí kasin patří do filmového archivu, krutě by se mýlil. Volební obvod č. 3, zahrnující jednu z nejodlehlejších a nejchudších částí republiky, je v přímém přenosu svědkem politické operace jako vystřižené z příručky balkánských oligarchů. Kandidatura Sandry Tsoukernik do Senátu pod vlajkou hnutí ANO není podle všeho příběhem ambiciózní ženy, ale projektem jejího manžela, „krále hazardu“ Leona Tsoukernika.
Rozvadov. Dřív symbol takřka nepřekročitelné hranice se svobodným světem, dnes třetí nejbohatší vesnice u nás s téměř stamilionovým rozpočtem – to vše na 818 obyvatel. Zásadním zdrojem zdejšího bohatství jsou dvě velká kasina a hazard. A to na českém divokém a dálném Západě znamená především jedno jméno – Leon Tsoukernik (čti Cukernik).
Jeho paní, Mgr. Sandra Tsoukernik, se teď zčistajasna rozhodla vstoupit do politiky. A jak znám nadšenou oblibu Michala Davida v pohraničí, o nadcházejícím víkendu se do Senátu možná fakt dostane.
Z kasina do Senátu?
Leon Tsoukernik, bohorovný charismatický muž s pověstí hráče, který nikdy neprohrává, před dvěma lety narazil. Prodej jeho rozvadovského impéria King’s Resort nebyl podle našich zdrojů žádným „plánovaným exitem“, jak tvrdilo oficiální PR.
Podle informací INFO.CZ a důvěrných svědectví z okolí miliardáře byl Leon k prodeji de facto dotlačen. V pozadí stály rozsáhlé razie a vyšetřování organizované skupiny pro podezření z obřích daňových úniků. Oficiálně šlo o plánovaný prodej, podle našich zdrojů však sehrálo roli policejní vyšetřování, které státní zastupitelství sice „vrátilo k dopracování“, ale rozhodně nesmetlo ze stolu.
Tsoukernik dnes sice už oficiálně kasina nevlastní, ale jeho ego a hlad po moci, módně „převlečené“ za filantropii, podle lidí z jeho okolí nikam nezmizely. Je to všechno velká hra.
Senátní křeslo pro jeho ženu Sandru je v tomto pohledu pokusem o vytvoření politického štítu a obnovení vlivu, který se mu začal drolit pod rukama. „Leon potřebuje mít někoho v Praze, kdo mu otevře dveře, až se zase začnou dít věci kolem policie,“ zaznívá v jednom z důvěrných svědectví, které má naše redakce k dispozici.
Pro pokerového velmistra Tsoukernika, muže židovského původu narozeného v Moskvě, je podle této interpretace politika jen dalším stolem s vysokými sázkami, kde se místo žetonů a karet používají hlasy voličů.
Akce Sandra aneb z trička do Maybachu
Kandidatura Sandry Tsoukernik vyvolává u některých místních na Tachovsku spíše pozvednuté obočí. Ještě před rokem se o ní v politickém kontextu nevědělo prakticky nic. O Leonově soukromém životě se toho naopak psalo dost. Zatímco Sandra dnes v kampani vystupuje v roli vzorné manželky, bulvární titulky ještě nedávno plnily zprávy o Leonově bouřlivém soukromí.
Loni navíc Tsoukernik zkolaboval ve svém luxusním sídle u Chodové Plané. Následovalo vyšetřování okolností jeho zdravotního kolapsu, včetně podezření na nestandardní medicínské a sexuální praktiky třetích osob. Zdroje z okolí rodiny přitom popisují jeho soukromý život způsobem, který se s obrazem rodinné idylky v předvolební kampani příliš neslučuje.
Sandra v tomto příběhu podle našich zdrojů představuje strategický tah. Na předvolebních mítincích vystupuje jako „žena z lidu“, ale nenechte se mýlit. Hra na lidovost je u Tsoukernikových disciplína, ve které rozhodně nechybějí miliony. Zatímco na Facebooku se Sandra fotí v tričku mezi obyčejnými lidmi, její rodina žije v úplně jiném světě. Ve světě luxusních limuzín, soukromých letadel a šperků za miliony korun.
Odchody z BigBoard party - Leon Tsoukernik |
„Ona přijede na mítink, odtančí s lidmi v tričku Ahoj Sandro, pak zaleze do Maybachu a odletí soukromým tryskáčem na dovolenou,“ popisuje jeden z obyvatel Rozvadova, kterého jsem náhodně oslovil na ulici.
Sandra, podle některých místních kdysi řadová zaměstnankyně Leonova kasina, dnes usiluje o místo v Senátu. Její politická kariéra přitom podle našich zdrojů nese výrazný rukopis jejího manžela. Honosí se také magisterským titulem, ale o jejím vzdělání zatím v textu nemáme ověřené podrobnosti. A otázkou zůstává, jak dobře je připravena na práci v horní komoře parlamentu.
Babišova oblíbenkyně
Andrej Babiš má pro lidi typu Sandry Tsoukernik slabost – dokud jsou užiteční. Zatímco s Leonem se teď šéf ANO na veřejnosti raději neukazuje (přeci jen, ty sexuální praktiky a pověst hazardního šíbra, vedle kterého je Richard Chlad jedna velká světská nula, nevypadají v médiích dobře), Sandru si volebním okrsku č.3 adoptoval jako svou novou favoritku. Pro Babiše je to výhodné: získá vliv v regionu a přístup k Leonovým zdrojům. Pro Leona je to životní nutnost: potřebuje imunitu a vliv, aby mohl zametat pod koberec staré hříchy.
Kampaň by nebyla kompletní bez Michala Davida, profesionála, který je za peníze schopen prakticky čehokoliv. Ten se na pódiích vedle Sandry objevuje s železnou pravidelností. Podle informací INFO.CZ za to inkasuje královsky – mluví se o částkách kolem půl milionu korun za jedno vystoupení, které navíc často odjede na playback.
„Kdo má rád Davida, volí Sandru,“ zní jednoduché heslo kampaně. Je to fascinující sonda do duše voliče: nevadí nám hazard, nevadí nám cenzura ani pochybný byznys, hlavně když nám k tomu hraje Nonstop a Sandra se na nás usměje z plakátu. Prostě zatraceně nebezpečný estrádní populismus v přímém přenosu.
Ve stínu železné opony
Vraťme se zpátky do Rozvadova, pomyslného i faktického centra někdejšího Tsoukernikova hazardního impéria. Obec je svým bohatstvím v kraji dost netypická, na běžné rozvadovské zástavbě a veřejném prostoru to však skoro není vidět.
Rozvadovský starosta Martin Ábel, Leonův blízký kamarád, se bude znovu ucházet o úřad. Společně s Tsoukernikem mají na místní informační prostor mimořádný vliv. Facebooková stránka Obec Rozvadov kterou starosta provozuje, se tváří jako informační kanál, podle zkušeností kritiků však funguje spíše jako tvrdě moderovaný PR nástroj současné garnitury. Kdo se ptá na Leonovu minulost nebo Sandřino vzdělání, podle jejich svědectví ze skupiny rychle mizí.
Proč tolik snahy? Odpověď může mít třeba podobu betonu. Leon Tsoukernik se už v minulosti pokoušel u Rozvadova prosadit rozsáhlý logistický projekt. Ten by do regionu přivedl další kamionovou dopravu, hluk a výrazně změnil okolní krajinu, a narazil proto na odpor části místních. Ale Leon se podle našich zdrojů nevzdává. Podle zdroje INFO.CZ je návrat k tomuto projektu jedním z hlavních motivů celé politické operace.
Bývalý majitel kasin Leon Tsoukernik, manžel Sandry Tsoukernik. |
Tsoukernik si podle lidí, s nimiž jsme v regionu mluvili, buduje přízeň místních velmi osobním způsobem. „On jde s lidmi na pivo, tváří se, že mu na nich záleží, občas zaplatí nějakou opravu v obci, ale ve skutečnosti je to jen psychologická hra. On je gambler, hraje s nimi jako s kartami. Potřebuje jejich loajalitu, aby mohl Rozvadov definitivně proměnit v lenní panství, kde se budou točit miliony z logistiky a on bude ten, kdo o všem rozhoduje,“ říká zdroj INFO.CZ, který si ze zřejmých důvodů přál zůstat v anonymitě.
Projekt naráží na odpor části místních, kteří se obávají další kamionové dopravy, zásahu do krajiny i dopadů rozsáhlého logistického provozu. Pokud by však měl Leon v Senátu „svého člověka“ a na radnici loajálního starostu, získal by podle zdrojů INFO.CZ pro prosazování svých plánů podstatně příznivější politické podmínky.
Východ na okraji Západu
Kraj, který po druhé světové válce muselo opustit místy až 99 % původních obyvatel, se právem cítí vykořeněný a na naprosté periferii zájmu zbytku republiky. Na takovém podhoubí se snadno budují struktury a fenomény, které by jinde byly stěží myslitelné - nebo alespoň ne ve dvacátých letech 21. století.
Pokud Sandra Tsoukernik skutečně dosedne do Senátu, dokončí se proces, kterému můžeme interně říkat balkanizace západního pohraničí. Stát se zde stává jen nezbytným doplňkem, nutnou stafáží zájmů jednoho miliardáře. Jde o návrat k těm nejhorším praktikám devadesátých let, jen v modernějším digitálním kabátě a pod křídly nejsilnějšího politického hnutí v zemi.
Sandra Tsoukernik není kandidátkou Tachovska a Chebska. Je vyslancem Leonova obýváku, vyslaným s jediným cílem: zajistit, aby rodinný byznys mohl nerušeně pokračovat i poté, co mu policie a finanční úřady začaly šlapat na paty. Pokud místní tuto hru přijmou, nebudou mít v Senátu zástupkyni svých zájmů, ale stvrzenku o tom, že jejich region patří jednomu muži, který si umí koupit všechno a (skoro) všechny.