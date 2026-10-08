Až 90 procent švarcsystému by mohlo být legálních. Vládní návrh vyvolal odpor SPD
- Ministr práce Juchelka hodlá chránit lidi, kteří pracují pro digitální platformy. Jde například o rozvoz jídla nebo taxislužbu.
- Vyjasní se, kdo je zaměstnanec a kdo OSVČ, míní Hospodářská komora.
- Odbory varují, že nový zákon povede k legalizaci švarcsystému.
Už potřetí v krátké době se koaliční vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nedokáže shodnout na paragrafech, které se týkají zaměstnanosti. Po sporech o znovuzavedení karenční doby a o snížení podpory pro lidi bez práce nyní rozdělují kabinet úpravy takzvaného švarcsystému. V návrhu zákona o platformové práci je předložil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
SPD a také odbory žádají zásadní přepracování předlohy. Podle nich by vedla k legalizaci švarcsystému. Naopak Hospodářská komora (HK) zpřesnění pravidel podporuje.
Jdeme vstříc mladým, tvrdí Juchelka
Juchelka hodlá chránit výdělečnou činnost, která je organizována, přidělována a kontrolována přes digitální platformy. Jde například o rozvoz jídla nebo taxislužbu. „Potřebujeme jít vstříc mladší generaci, která chce větší flexibilitu v zaměstnání,“ argumentuje ministr. Riziko, že by firmy začaly nutit zaměstnance, aby pracovali jako OSVČ, odmítá. Navzdory výhradám SPD s návrhem normy souhlasila vláda. Podle Juchelky by měla začít platit ještě letos. Předloží ji proto ke schválení na nejbližším mimořádném jednání sněmovny.
Viceprezidentka HK Jaroslava Rezlerová míní, že nejde o změnu, ale pouze o zpřesnění. „Lépe se bude definovat, co je a co není závislá práce. Vyjasní se, kdo je zaměstnanec a kdo je samostatně výdělečně činná osoba. Teď je to v mnoha případech nejasné,“ upozorňuje Rezlerová.
Závislá práce, tedy zaměstnanecký poměr, je podle Juchelkovy předlohy práce, kterou dělá pracovník v určenou pracovní dobu, a to jménem zaměstnavatele, který tuto práci zaměstnanci organizuje, kontroluje a dává k ní pokyny.
Odbory chápou návrh zcela opačně
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) varuje, že úprava povede k legalizaci švarcsystému. „Pokud zaměstnavatel šikovně zamaskuje jen jediný ze znaků nadřízenosti zaměstnavatele nad zaměstnancem, může tvrdit, že nejde o závislou práci,“ uvádí odborová centrála. „Člověk zůstane ekonomicky závislý, začleněný do podniku a bez skutečné možnosti určovat ohodnocení své práce či pracovní podmínky. Nebude nezávislým podnikatelem, bude pracovat v závislém postavení, ale bez jakékoli zákonné ochrany,“ dodává ČMKOS.
Podle šéfa sdružení Josefa Středuly by měla vláda pouze převést evropskou směrnici o platformových zaměstnancích. „Cílem směrnice není rozvolnit pravidla, ale naopak ochránit více ty, kteří pro online platformy pracují. A to se bohužel kvůli navrhované redefinici ministerstva práce vůbec nebude dařit,“ míní odborář.
Stejný názor jako odbory má SPD, která chce téma otevřít na koaliční radě. „Bylo by dobré ten zákon přepsat,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala na CNN Prima News.
Různě to vidí také opoziční politici
K odpůrcům normy se přidali Starostové a nezávislí, připravují pozměňovací návrh. „Tato vláda tvrdí, že bude bojovat se šedou ekonomikou, ale přitom chce zlegalizovat švarcsystém,“ kritizuje poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
Odpůrci Juchelkova návrhu se opírají o studii společnosti PAQ Research, podle níž upřesňující definice závislé práce způsobí, že 70 až 90 procent všech aktuálních případů švarcsystému bude legalizováno. Jde o 50 až 80 tisíc lidí.
Naopak stínovému ministrovi práce za ODS Janu Havránkovi nepřipadá, že by předloha současný stav zhoršila. „Je to malá změna, považoval bych ji za správnou,“ soudí.
Ve švarcsystému lidé pracují jako OSVČ místo toho, aby byli zaměstnanci. Často mají jednoho klienta, který jim zajišťuje hlavní příjem. Jako živnostníci odvádějí nižší daně a pojistné. Ušetří i firmy, které za tyto pracovníky nemusejí státu nic platit. Ti navíc nemají nárok na dovolenou nebo náhradu mzdy při nemoci.