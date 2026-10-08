Konsorcium s PPF míří k úplnému ovládnutí InPostu. Polský obr se za pár dní stáhne z burzy
- Konsorcium společností PPF, FedEx, Advent a A&R Investments je blízko stoprocentnímu převzetí InPostu.
- V polské logistické firmě získá více než 98procentí podíl a bude moci zahájit vytěsnění zbývajících akcionářů.
- Společnost se také v druhé polovině října stáhne z amsterdamské burzy.
Česká investiční skupina PPF je společně se svými partnery blízko k dokončení miliardového obchodu a ovládnutí polské logistické společnosti InPost. V dodatečné lhůtě pro přijetí, která vypršela ve středu, přihlásili stávající akcionáři dalších 8,68 procenta akcií.
Už předtím do nabídky konsorcia, které tvoří ještě americký FedEx, fond Advent a společnost A&R Investments zakladatele InPostu Rafała Brzoského, poslali 89,81 procenta akcií. Tento podíl čtveřice firem nabyla po vypořádání nabídky na konci září. Společně s nově nabídnutými akciemi tak bude kontrolovat celkem 98,49 procenta společnosti, oznámil InPost.
Díky tomu, že konsorcium bude mít ve firmě více než 95procentní podíl, budou akcie InPostu 23. října staženy z burzy Euronext Amsterdam, kde jsou v současné době obchodovány. Sdružení firem bude moci také zahájit standardní proces vytěsnění zbývajících akcionářů.
Investoři se na převzetí jedné z největších evropských sítí výdejních boxů dohodli letos v únoru. Za každou akcii nabídli stávajícím investorům 15,6 eura v hotovosti, což InPost ocenilo přibližně na 7,8 miliardy eur, v přepočtu na 190 miliard korun. V současné době se akcie společnosti obchodují přibližně za 15,5 eura za kus. Ve středu se cena nakrátko propadla, následně se však vrátila přibližně na úroveň, kterou akcie víceméně stabilně drží od únorového oznámení obchodu.
Důležitá role české skupiny
PPF hraje v celém obchodu významnou roli, jelikož byla s podílem 28,75 procenta největším akcionářem InPostu. Tato část společnosti představovala při ceně 15,6 eura za akcii hodnotu přes 2,2 miliardy eur. Česká skupina celý svůj podíl vložila do nabídky, z firmy ale neodchází. Část výnosu z prodeje použila na reinvestici a po dokončení celé transakce bude mít desetiprocentní nepřímý podíl v konsorciu, které bude InPost nově ovládat.
Důležitým investorem je také FedEx. Americký logistický obr, jehož tržby dosáhly ve fiskálním roce, který skončil 31. května, téměř 95 miliard dolarů, tedy více než dva biliony korun, plánuje propojit svou globální síť tří milionů firemních zákazníků a 225 milionů příjemců s výdejní infrastrukturou InPostu. Obě společnosti se ale nemají provozně sloučit a nadále mají fungovat jako samostatné firmy. Podle plánu bude mít po kompletním dokončení transakce FedEx, stejně jako Advent, v konsorciu ovládajícím InPost podíl 37 procent, A&R Investments pak 16 procent.
Síť polské logistické firmy dnes zahrnuje více než 61 tisíc výdejních boxů a dalších 33 tisíc výdejních míst v devíti evropských zemích. Kromě domovské země působí ještě ve Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku a v Lucembursku.
Loni tržby InPostu dosáhly 14,7 miliardy zlotých, tedy přibližně 82 miliard korun. To představovalo třetinový nárůst oproti předchozímu roku. Upravený zisk EBITDA překročil čtyři miliardy zlotých (22,3 miliardy korun). Firma v loňském roce odbavila téměř 1,4 miliardy zásilek, což představovalo 25procentní nárůst oproti předchozímu roku.