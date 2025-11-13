Aktualizováno: ČNB spouští experiment s bitcoiny, Michlův nápad opět poutá pozornost
Centrální banka poprvé nakoupila digitální aktiva. Kromě největší kryptoměny bitcoin si chce ČNB osahat i dolarový stablecoin a takzvané tokenizované depozitum, tedy obdobu bankovní úložky vepsané do blockchainu.
Investicí v hodnotě milionu dolarů vzniká testovací portfolio digitálních aktiv. Současně ale Česká národní banka zdůrazňuje, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy.
IPokud by se pro to měla rozhodnout, udělá to až po dvou až tříletém testovacím období. Experimentální nákup schválila bankovní rada 30. října na základě projednání Analýzy možností investic do dalších tříd aktiv.
Z analýzy vyplývá, že kryptoměny a digitální aktiva procházejí vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB chce být na tyto změny připravena. V otázce zařazení dalších investičních tříd bankovní rada dosud nerozhodla.
Bitcoin a nástroj diverzifikace?
„S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv," uvedl guvernér Aleš Michl, jehož nápad tehdy i nyní získal pozornost také zahraničních médií zaměřených na bitcoin.
V českých sdělovacích prostředcích ale v posledních dnech zaznívaly spíše informace o Michlovy činnosti, která se strategickým řízením instituce bezprostředně nesouvisí. Týkaly se například jeho nápadu na uvedení pamětní bankovky s vlastní podobiznou nebo guvernérova přiznání chyby za to, že z prostředků ČNB uhradil letenky za 220 tisíc korun pro svou přítelkyni.
Ještě větší pozornost by ale jeho instituci zajistilo, pokud by nakonec zařadila bitcoin i do svých devizových rezerv. Byla by nejspíš první z centrálních bank vyspělého světa, kde dosud žádná nepřistoupila ani ke cvičným nákupům kryptoměny.
„Bitcoin se dostává do fáze stability a již nyní je připraven stát se součástí institucionálních portfolií," uvádí nicméně Analýza možností investic do dalších tříd aktiv, v níž centrální banka cituje i stanoviska odborníků z Vysoké školy ekonomické a Karlovy univerzity.
VIDEO:Česká národní banka by měla koupit bitcoin i z důvodu PR, řekl ekonom Ladislav Krištoufek v pořadu Flow:
Jejich závěrem je, že bitcoin lze dnes považovat za vyspělý a životaschopný projekt. Očekávat od něj lze snižující se výkyvy jeho kurzy, současně také jeho potenciál dalšího prudkého růstu. Analýza se však zaměřila i na negativní stránky možného zařazení největší digitální měny do investičního portfolia. Upozornili mimo jiné na to, že v posledních letech se cena bitcoinu vyvijí v rytmu velmi podobném akciím.
„Relativně vysoká volatilita ceny bitcoinu a jeho především v období po roce 2020 pozorovaný nižší diverzifikační potenciál naznačují, že přidání bitcoinu do portfolia nepřinese výraznější efekt,” uvádí studie, na níž se podíleli i experti z Vysoké školy ekonomické a Karlovy univerzity. Kromě bitcoinu ale zaujala bankéře i technologie, díky které virtuální měny zvládají spolehlivě a rychle fungovat bez centrální autority nejen v oblasti plateb.
ČNB a laboratoř inovací
„Způsobů, jak platit a investovat, bude v příštích letech rychle přibývat. Díky ČNB mají dnes všichni přístup k okamžitým platbám a mohou tak platit rychle a digitálně. Mysleme ale více na budoucnost, vizionářsky,„ tvrdí guvernér, podle kterého je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis – a prý nejen to.
„Jedním klepnutím espresso, druhým investice pro úspory: například dluhopis nebo jiné aktivum, které dosud bývalo spíše pro větší investory. Jako centrální banka si chceme tuto cestu otestovat,“ dodává Michl, jehož cílem je získat praktickou zkušenost s technologiemi založenými na blockchainu, které mohou v budoucnu zásadně ovlivnit fungování finančního a platebního systému.
V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv. „Je nutné zdůraznit, že hodnota bitcoinu může výrazně kolísat. Bez znalosti vysokého rizika by žádný investor neměl bitcoin kupovat,“ upozorňuje dále šéf ČNB.
Testování možností digitálních měn a blockchainu je v rámci České národní banky součástí nového nového projektu inovačního oddělení ČNB Lab. Ten má zastřešit testování technologií a trendů, jež mohou v budoucnu ovlivnit fungování finančního trhu a provádění měnové politiky. V ČNB Lab má probíhat také zkoušení nástrojů umělé inteligence nebo podpora inovací v oblasti platebního styku včetně okamžitých plateb.