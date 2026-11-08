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Byty zlevňují o statisíce, čínské volkswageny míří do Evropy, Češi odhalují podvody s AI

Co vám (ne)uteklo

Co vám (ne)uteklo Zdroj: e15 / Michaela Szkanderová

mka
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  • Pražský trh se staršími byty změnil směr. Po dlouhém zdražování přichází období cenových ústupků.
  • Krize nutí koncern Volkswagen šetřit i tam, kde to bylo dříve nemyslitelné. 
  • Český podnikatel a mladý výzkumník ze Stanfordu vyvinuli technologii, která má odhalovat podvody vytvořené AI. 

Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.

Pražské byty v inzerátech zlevňují o statisíce. Kde a proč majitelé ustupují nejvíc?

  • Pražský trh se staršími byty změnil směr. Po dlouhém zdražování přichází období cenových ústupků.
  • O kolik majitelé pražských bytů obvykle seškrtají svou původní cenovou představu v inzerci a jak dlouho jim to trvá?
  • Padají nabídkové ceny spíše u dražších nebo levnějších bytů?

Krize donutila Volkswagen k nevídanému kroku. Čínské passaty mohou zamířit do Evropy

  • Krize nutí koncern Volkswagen šetřit i tam, kde to bylo dříve nemyslitelné. 

  • Ve hře je obrat dosavadního postupu naruby: některá v Číně vyráběná auta by tak mohla ve formě rozmontovaných sad putovat do Evropy. 

  • Pro český autoland to může být nenápadný, zato velmi nebezpečný signál.

Ukradne tvář i hlas během sekund. Češi našli způsob, jak se bránit umělé inteligenci

  • Český podnikatel a mladý výzkumník ze Stanfordu vyvinuli technologii, která má pomoci odhalovat stále dokonalejší podvody pomocí AI. 

  • Jejich startup Synhawk odhaluje falešný obsah vytvořený umělou inteligencí.

  • Už spolupracují s nadnárodním operátorem a mají ambice prosadit se na globálním trhu.

Evropa otáčí a snaží se zachránit produkci pohonných hmot. Česko neví, co chce

  • Starý kontinent přišel od roku 2009 o téměř pětinu kapacit rafinérií. 

  • Kritici mimořádné daně varují, že sektor ještě více oslabí. 

  • Litva se bojí o jediný provoz v celém Pobaltí. 

Vydělávat začala už ve 13 letech. Česká Miss World teď investovala miliony do vlastního projektu

  • Česká Miss World Krystyna Pyszková investovala do vývoje aplikace na finanční vzdělávání dětí stovky tisíc až miliony korun.

  • Aplikace Money Monsters se krátce po spuštění dostala mezi nejstahovanější vzdělávací aplikace v Česku, nyní s ní Pyszková plánuje vyrazit do škol.

  • Modelka v pořadu FLOW promluvila také o mateřství, návratu do práce po porodu a kritice, které kvůli tomu čelila.

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FLOW: Aplikace Money Monsters je jednou z nejstahovanějších na internetu, teď plánuju tour po školách, říká Miss World Pyszková • e15
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