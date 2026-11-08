Byty zlevňují o statisíce, čínské volkswageny míří do Evropy, Češi odhalují podvody s AI
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- Pražský trh se staršími byty změnil směr. Po dlouhém zdražování přichází období cenových ústupků.
- Krize nutí koncern Volkswagen šetřit i tam, kde to bylo dříve nemyslitelné.
- Český podnikatel a mladý výzkumník ze Stanfordu vyvinuli technologii, která má odhalovat podvody vytvořené AI.
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
Pražské byty v inzerátech zlevňují o statisíce. Kde a proč majitelé ustupují nejvíc?
- Pražský trh se staršími byty změnil směr. Po dlouhém zdražování přichází období cenových ústupků.
- O kolik majitelé pražských bytů obvykle seškrtají svou původní cenovou představu v inzerci a jak dlouho jim to trvá?
- Padají nabídkové ceny spíše u dražších nebo levnějších bytů?
Krize donutila Volkswagen k nevídanému kroku. Čínské passaty mohou zamířit do Evropy
- Krize nutí koncern Volkswagen šetřit i tam, kde to bylo dříve nemyslitelné.
Ve hře je obrat dosavadního postupu naruby: některá v Číně vyráběná auta by tak mohla ve formě rozmontovaných sad putovat do Evropy.
Pro český autoland to může být nenápadný, zato velmi nebezpečný signál.
Ukradne tvář i hlas během sekund. Češi našli způsob, jak se bránit umělé inteligenci
Český podnikatel a mladý výzkumník ze Stanfordu vyvinuli technologii, která má pomoci odhalovat stále dokonalejší podvody pomocí AI.
Jejich startup Synhawk odhaluje falešný obsah vytvořený umělou inteligencí.
Už spolupracují s nadnárodním operátorem a mají ambice prosadit se na globálním trhu.
Evropa otáčí a snaží se zachránit produkci pohonných hmot. Česko neví, co chce
- Starý kontinent přišel od roku 2009 o téměř pětinu kapacit rafinérií.
Kritici mimořádné daně varují, že sektor ještě více oslabí.
Litva se bojí o jediný provoz v celém Pobaltí.
Vydělávat začala už ve 13 letech. Česká Miss World teď investovala miliony do vlastního projektu
Česká Miss World Krystyna Pyszková investovala do vývoje aplikace na finanční vzdělávání dětí stovky tisíc až miliony korun.
Aplikace Money Monsters se krátce po spuštění dostala mezi nejstahovanější vzdělávací aplikace v Česku, nyní s ní Pyszková plánuje vyrazit do škol.
Modelka v pořadu FLOW promluvila také o mateřství, návratu do práce po porodu a kritice, které kvůli tomu čelila.