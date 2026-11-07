Rozpočtová past sklapla. Schillerová chce zalepit díru z vyšších daní
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- Údajně proinvestiční a prorůstový rozpočet (podle Aleny Schillerové) na příští rok prošel prvním čtením se schodkem 386 miliard.
- To je druhý nejvyšší deficit hospodaření vlády v české historii.
- Po dvaceti hodinách diskuse vše zůstalo, jak navrhla vláda, a nic jiného se při stoosmičkové většině nedalo čekat.
Rostou sice především výdaje na armádu i na investice. Ovšem zdaleka ne všechny přinesou nějaký růstový efekt, jak slibuje Schillerová. Například předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že do této škatulky se počítá prakticky cokoliv hmotného nad 40 tisíc Kč nebo nehmotného nad 60 tisíc Kč, co stát nakoupí. Příkladem je i nákup nové budovy pro Finanční správu za dvě miliardy Kč, který se započítává jako investice, kde nějaký růstový potenciál pro ekonomiku hledáme marně.Sama vláda ostatně nějaké podstatné zrychlení růstu ekonomiky neočekává.
Navíc mezi nejvýznamnějšími rostoucími položkami rozpočtu jsou třeba mzdy státních zaměstnanců zvyšující se o 34 miliard. Opoziční ODS v Poslanecké sněmovně navrhla škrty ve výši sto miliard, za což lze její poslance pochválit. Jenže, podíváme-li se na jednotlivé položky, jako je 18 miliard úspor získaných snížením státního příspěvku na poplatky za obnovitelné zdroje energií, 11 miliard na zvýšení plateb za státní pojištěnce, 10 miliard za snížení provozních výdajů státu, člověk s tím chválením váhá.
Vyšší daně
Článek vyšel na webu Reflex.cz.
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