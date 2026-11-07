Modrá tsunami smetla republikány. Tito demokraté promluví v roce 2028 do boje o Bílý dům
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Demokraté ovládli obě komory Kongresu a uspěli i ve státech, které dlouho patřily republikánům.
- Jasného lídra pro prezidentské volby v roce 2028 však strana stále nemá a čekají ji tvrdé primárky.
- O podobě příští kampaně mohou rozhodnout noví senátoři a guvernéři z Texasu, Georgie či Michiganu.
Demokratická strana v úterních volbách do Kongresu získala kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. Výsledku se v amerických médiích začalo říkat „modrá tsunami“. Průzkumy sice demokratům úspěšnou noc předpovídaly, rozsah jejich zisků ale podle agentury Reuters výrazně předčil odhady většiny analytiků. Strana neposílila jen ve státech, o které se tradičně svádí boj, ale pronikla hluboko na republikánské území.
Drtivé vítězství promění poslední dva roky prezidentství Donalda Trumpa a může výrazně ovlivnit i mapu prezidentských voleb v roce 2028, píše magazín Time.
Politolog Seth Masket z Univerzity v Denveru označuje volby za „docela ohromující pokárání Trumpa a republikánů“. Demokratům podle něj dodaly před rokem 2028 „mnohem víc sebevědomí“. Bloomberg píše o „velkém vítězství“, díky kterému strana míří zpět do Bílého domu.
„V příštích dvou letech budou demokraté tam, kde republikáni selhali, a budou každý den pracovat na tom, aby snížili náklady. Dalším cílem je Bílý dům,“ slíbil předseda Demokratického národního výboru Ken Martin.
Vítězství, které se může vymstít
Zisk Kongresu ale může být pro demokraty dvousečnou zbraní. Voliči od nich nejspíš budou čekat řešení svých ekonomických starostí, nikoli jen odpor vůči Trumpovi. Téměř devět z deseti z nich podle exit pollů označilo životní náklady za zásadní nebo významný faktor svého rozhodnutí. Téměř dvě třetiny přitom za vysoké ceny vinily Trumpa, jehož cla na zahraniční zboží a válka s Íránem podle Reuters ekonomickou situaci mnoha Američanů zhoršily.
Prostor pro prosazování zákonů budou mít demokraté omezený, protože prezidentovi zůstává právo veta. Média připomínají například období, kdy úřadoval F. D. Roosevelt, který Senátu i Sněmovně reprezentantů vetoval 635 návrhů zákonů, což je dosavadní americký rekord. Trump navíc může tvrdit, že demokraté nyní za stav ekonomiky nesou přinejmenším stejnou odpovědnost jako on. Sdělil ale, že výsledky voleb přijme a je připraven s demokraty spolupracovat.
Silný výsledek, ale bez jasného lídra
Navzdory přesvědčivému výsledku však demokratům stále chybí lídr pro prezidentské volby v roce 2028. Schyluje se tak k tvrdým stranickým primárkám. Na seznamech možných prezidentských kandidátů se pravidelně objevují těžké váhy strany. Patří k nim kalifornský guvernér Gavin Newsom, newyorská kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez nebo bývalá prezidentská kandidátka Kamala Harris.
Vítězství v kongresových volbách však připomíná, že ani vycházející hvězdy strany nelze přehlížet. Právě ony totiž budou podobu závodu o Bílý dům v roce 2028 spoluurčovat. Podívejte se, kdo jsou osobnosti demokratické strany a strůjci výprasku republikánů.
Demokratický senátor za Texas James Talarico |
James Talarico. Texaský úkaz, který vsadil na lásku
Talaricovo vítězství umocnil náskok. Stát vyhrál o 12 procentních bodů, přestože jen o dva roky dříve v něm Trump zvítězil o 14 bodů. Ve prospěch demokratického kandidáta se tak voliči přesunuli o ohromujících 26 bodů. Jeho úspěch může ovlivnit, jak budou kampaně v budoucnu vést další demokraté.
37letý Talarico, který se připravuje na dráhu presbyteriánského duchovního, se ve svých projevech často opíral o křesťanství a liberální principy. Zároveň vyzdvihoval, že jako texaský státní poslanec dokázal spolupracovat s republikány. Politický spor se během kampaně snažil vykreslit jako střet horních a dolních vrstev společnosti, nikoli jako souboj tradičních stran. „Právě jsme ukázali, že politika rozdělování nemá proti politice lásky šanci,“ prohlásil Talarico ve vítězném projevu v Austinu. Stál přitom za řečnickým pultem s biblickým heslem „Miluj bližního svého“.
Demokratický senátor za Georgii Jon Ossoff |
Jon Ossoff. Favorit sázkařů, který nechce kandidovat
Jon Ossoff si připsal jedno z nejpřesvědčivějších demokratických vítězství v některém z nerozhodnutých států. Obhájil křeslo senátora za Georgii a porazil republikánského vyzyvatele Mikea Collinse. 39letý Ossoff podle politologů vedl v uplynulém roce „velmi celostátní kampaň“. Své poselství nesl k mladším voličům prostřednictvím řady podcastů. V září s georgijským rapperem Killer Mikem probíral zdravotní péči a význam politické angažovanosti mladých. V říjnu se objevil v komediálním podcastu The 85 South Show, kde mluvil o hlavních problémech Atlanty.
Jeho ostrá kritika Trumpa a administrativy se na sociálních sítích často šířila virálně. V měsících před kampaní nevynechal ani tradiční média. V únoru v dnes již neexistující noční show Stephena Colberta hovořil o „Epsteinově třídě“. Tímto výrazem označuje ultrabohaté a politické elity, které se podle něj chovají, jako by pro ně pravidla neplatila.
„Má se za to, že Georgii, která byla ještě donedávna považována za výrazně republikánský stát, proměnil ve vyrovnaný stát. A teď tu s jeho zvolením přišel velmi silný demokratický výsledek,“ komentuje pro Time politolog Masket. Podle něj vítězství posiluje Ossoffovu pozici možného prezidentského kandidáta pro rok 2028. V celostátním průměru průzkumů serveru Race to the White House je Ossoff mezi možnými demokratickými kandidáty pátý s 10,8 procenta. Sázková platforma Polymarket ho naopak řadí na první místo a dává mu 24procentní šanci na zisk nominace.
Ossoff však letos možnost kandidatury do Bílého domu vyloučil. „V roce 2028 nekandiduji na prezidenta. Nemám zájem v roce 2028 kandidovat na prezidenta,“ prohlásil. I kdyby prezidentské ambice neměl, jeho vliv na stranu a její směřování se při výběru kandidáta do Bílého domu jistě projeví.
První muslimský senánor v USA Abdul El-Sayed, za stát Michigan |
Abdul El-Sayed. První muslim v Senátu
Dvaačtyřicetiletý Abdul El-Sayed v Michiganu porazil republikána Mikea Rogerse a stal se prvním muslimským senátorem v dějinách USA. Jeho zvolení bylo pro zisk kontroly nad Senátem zásadní. El-Sayed zažil asi nejtvrdší kampaň, když čelil sérii osobních a islamofobních útoků Trumpa, který ho bez jakýchkoli důkazů označil za člena islamistického politického hnutí Muslimské bratrstvo a opakovaně se vysmíval jeho jménu.
„Donalde, podívej, vím, že ses s mým jménem trápil. Takže až mě (viceprezident) J. D. (Vance) v lednu uvede do úřadu, můžeš mi prostě říkat ‚senátore‘,“ řekl El-Sayed ve vítězném projevu. Na poslední chvíli ho navíc zaskočila Haley Stevens, jeho soupeřka z demokratických primárek, která víkend před volbami podpořila republikána Rogerse. Krok vyvolal ve straně ostrou kritiku.
El-Sayed přes všechny překážky zvítězil o sedm procentních bodů. V Michiganu přitom v roce 2024 vyhrál prezidentské volby Trump. El-Sayed vedl nekompromisně progresivní a protiestablishmentovou kampaň, která se mimo jiné zaměřila na kritiku amerického angažmá na Blízkém východě a podpory Izraele. El-Sayedův vliv by se před prezidentským kláním v roce 2028 mohl projevit zejména na Středozápadě.
Guvernérka státu Georgia a první černoška v takové funkci vůbec Keisha Lance Bottoms |
Keisha Lance Bottoms. Černoška povede stát, který předpovídá vítěze
Keisha Lance Bottoms se ve svých 56 letech zapsala do historie, když porazila republikána Ricka Jacksona v boji o nástupnictví po guvernérovi Brianu Kempovi, jenž už nemohl kandidovat. Stane se prvním černošským guvernérem Georgie i první ženou v tomto úřadu. Zároveň bude první černoškou v čele kteréhokoli amerického státu.
V letech 2018 až 2022 byla starostkou Atlanty. Poté zastávala několik funkcí v administrativě bývalého demokratického prezidenta Joea Bidena. Mimo jiné byla vrchní poradkyní a vedla Úřad Bílého domu pro styk s veřejností. Jako guvernérka Georgie může mít zásadní vliv na každého prezidentského kandidáta. O tento stát totiž demokraté s republikány tvrdě bojují. V roce 2016 tu zvítězil Trump, v roce 2020 Biden a v roce 2024 opět Trump. Během posledních tří volebních cyklů tak spolehlivě předznamenal celkový výsledek prezidentských voleb. Vítězství Bottoms vrací zdejší guvernérský úřad demokratům poprvé po více než dvou desetiletích.
Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro |
Josh Shapiro. Volitelnost, kterou mu ostatní mohou závidět
Josh Shapiro pohodlně obhájil post guvernéra Pensylvánie. Republikánku Stacy Garrity porazil s náskokem přes 20 procentních bodů. Pozice 53letého demokrata se tím dále upevnila, už nyní je považován za možného prezidentského kandidáta strany. „Shapiro vyhrává v celostátních volbách opakovaně a s velkým náskokem. To mu dává argument pro získání nominace,“ říká Masket. „Je to argument pro jeho volitelnost, kterým se mnoho jiných kandidátů pochlubit nemůže.“
V roce 2024 byl Shapiro zvažován jako možný kandidát na viceprezidenta po boku Kamaly Harris. Ta si nakonec vybrala minnesotského guvernéra Tima Walze. Už samotný fakt, že o něm uvažovala, ale podtrhl jeho význam ve straně i jeho vliv v jednom z nejvyrovnanějších států.
Guvernér v Iowě Rob Sand |
Rob Sand. Demokrat, který uspěl na venkově
44letý Rob Sand porazil v Iowě republikána Zacha Lahna v souboji o uvolněný guvernérský post. Nahradí republikánskou guvernérku Kim Reynolds a stane se prvním demokratem v čele státu od roku 2006. Kampaň postavil na svých venkovských kořenech a kariéře státního auditora. Soustředil se na místní témata a od celostátní Demokratické strany si držel odstup.
Sandův vliv před rokem 2028 by mohl spočívat v tom, že ukáže, jak mohou demokraté uspět i mimo své nejsilnější metropolitní oblasti. Roli ale sehrají také jeho výsledky ve vedení politicky rozděleného státu. „Iowu demokraté až donedávna víceméně odepisovali, protože se v posledním desetiletí výrazně přiklonila k Trumpovi,“ vysvětluje Time Masket. „Demokraté se možná o Iowu skutečně pokusí. Sand v tom bude klíčový a jeho rady budou poslouchat,“ dodává.
Sand slibuje vládu napříč stranami, v níž by měl dostat křeslo i jeden nebo více republikánů. Ve vítězném projevu poděkoval republikánům a nezávislým, kteří ho veřejně podpořili. „Žijeme v rozbitém politickém systému se dvěma možnostmi, kde je potřeba skutečně naslouchat, aby člověk zjistil, že kandidát z druhé strany ho nevidí jako nepřítele,“ řekl podle deníku Des Moines Register.
Komentátor listu Lucas Grundmeier ale připomíná, že demokratům v Iowě nahrály mimořádně příznivé okolnosti. „Bylo by těžké představit si příznivější podmínky pro to, aby se demokraté v Iowě po letech politického exilu vrátili, než jaké dostaly v roce 2026,“ píše. Sand podle něj jako guvernér okamžitě narazí na otázku, jak sladit slibované vyšší investice do veřejných škol s ubývajícími rezervami státu a rozpočtovým schodkem přesahujícím miliardu dolarů.
Guvernérka Texasu Gina Hinojosa |
Gina Hinojosa. Konec Abbottovy éry v Texasu
Hinojosa je další demokratkou, která v úterý psala historii. V Texasu porazila republikánského guvernéra Grega Abbotta, který úřad zastával tři volební období. Stane se první texaskou guvernérkou s latinskoamerickými kořeny a prvním demokratem v čele státu od Ann Richards, která úřad převzala v roce 1991.
Spolu s Talaricem může dvaapadesátiletá Hinojosa sehrát důležitou roli ve snaze demokratů dále posilovat v Texasu, a to především při mobilizaci žen a Latinoameričanek.
Demokratický senátor za Kansas Adam Hamilton |
Adam Hamilton. Přelétavý pastor, který ukončil 94 let čekání
Hamilton je prvním demokratem, kterého Kansas zvolil do Senátu po 94 letech. Hluboce republikánský stát se nečekaně stal jedním z bojišť o Senát. Hamilton se v něm utkal s úřadujícím republikánským senátorem Rogerem Marshallem, kterého podporoval Trump.
V souboji, který pro republikány znamenal velkou ránu, získal Hamilton 50,9 procenta hlasů, zatímco Marshall 46,1 procenta. Hamilton je zakladatelem a hlavním pastorem jednoho z největších sborů Sjednocené metodistické církve v USA. O sobě říká, že je liberál i konzervativec. Většinu života byl republikánem, v minulosti se ale hlásil k oběma stranám.
„Demokratem jsem se stal za Obamovy administrativy, když kandidoval, takže jsem byl osm let demokratem… V jeho administrativě jsem pár let sloužil, ale pak jsem se vrátil k republikánům,“ řekl minulý měsíc stanici ABC News. Dodal, že je nyní znovu hrdým demokratem.
„Víc než písmeno za vaším jménem mě zajímá, kdo jste, za čím stojíte a jaký máte charakter. A myslím si, že takových lidí je v našem státě hodně,“ uvedl. 62letý Hamilton před volbami získal podporu dvou bývalých republikánských guvernérů Kansasu, Mikea Haydena a Billa Gravese. Jeho umírněnější přístup a ochota oslovovat voliče napříč stranami z něj mohou udělat spolehlivou oporu demokratů ve snaze stavět na současném vzestupu.
Vlivný člen Demokratické strany a bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg |
Pete Buttigieg. Nekandidoval, přesto byl všude
Přestože letos do Kongresu nekandidoval, byl bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg stálou součástí předvolebních kampaní. Objížděl zemi na podporu kandidátů a získával cenné spojence. 44letý demokrat si vybudoval pověst jednoho z nejschopnějších komunikátorů strany, a to jak při kampaních, tak v médiích. Před volbami v roce 2024 vystoupil v debatním pořadu Surrounded od Jubilee, kde 25 nerozhodnutým voličům obhajoval úspěchy Demokratické strany.
V roce 2020 se Buttigieg stal prvním otevřeně gay kandidátem v historii, který zvítězil v prezidentských primárkách. Později kampaň pozastavil a podpořil Bidena, dveře k další kandidatuře si ale od té doby nechává otevřené. „K tomu teď nemám žádné novinky,“ řekl v říjnu stanici WNDU na otázku, zda plánuje znovu kandidovat. V průměrech raných průzkumů pro demokratickou nominaci přesto zůstává výraznou postavou.