Firma z Modřan vybavila nejvyšší budovu světa a je součástí plánů Lidlu konkurovat americkým cloudům
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- Interkomy z pražských Modřan míří po datových centrech Amazonu i do výtahů nejvyššího mrakodrapu světa.
- Česká firma 2N se zapojila do expanze majitele Lidlu a Kauflandu, který chce konkurovat americkým cloudům.
- Výrobce s tržbami přes dvě miliardy korun sází na to, že IP interkomy zatím nedobyly ani vyspělé trhy.
Česká společnost 2N Telekomunikace loni zabodovala u internetového obra Amazon, kterému svou komunikační technikou vybavila všechna datová centra, z nichž je provozován největší cloud světa AWS. Teď podnik z pražských Modřan hlásí další mezinárodní úspěchy. Jeho elektronika je instalována v nejvyšším mrakodrapu na světě, Burj Khalifě v Dubaji. 2N se rovněž usadila ve společnosti Schwarz Group, která provozuje prodejny Lidl a Kaufland. Češi jsou součástí digitální expanze Schwarzu za stovky miliard korun.
2N vyvíjí a vyrábí interkomy, přístupové systémy a také komunikační technologie do výtahů. Produkci zajišťuje v Praze a ve třech partnerských továrnách v Česku. Roční tržby přesahují dvě miliardy korun se ziskovostí v řádu stamilionů. Firma chce udržovat meziroční růst nad deseti procenty. Velké projekty tomuto stabilnímu růstu pomáhají.
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