Eccentric žije dál i bez Jakuba Horáka. Známý klub vede finančník, který sází na osobní kontakty
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- Eccentric Club nabízí únik z digitálních bublin k neformálním debatám z očí do očí.
- Spolek založený Jakubem Horákem dnes vede investor Radek Mixtaj.
- V prostředí s garancí absolutní důvěrnosti sází na pestrost, kdy se u stolu potkává akademická věda, MMA i BDSM.
Pražský diskuzní spolek Eccentric Club funguje už téměř deset let a za tu dobu si vydobyl unikátní postavení na české klubové scéně. Místo, u jehož zrodu stál reklamní expert Jakub Horák, funguje i v době jeho vážné zdravotní indispozice bez přerušení. Vedení klubu dočasně převzal jeho dlouholetý zástupce a viceprezident klubu Radek Mixtaj, který spolu s týmem dalších spolupracovníků navazuje na dosavadní úspěšný koncept a dále jej rozvíjí.
Základním pilířem klubu je osobní setkávání a otevřená diskuze v době, kdy se většina komunikace přesouvá do digitálního prostoru. Podle Radka Mixtaje, který je jednatelem a spolumajitelem investiční společnosti TriStar Capital Management, spočívá největší přínos klubu v bezprostředním lidském kontaktu.
„Online svět, ve kterém žijeme, nám umožňuje být neustále v kontaktu, ale bohužel také vede k tomu, že se lidé uzavírají do svých názorových bublin. U nás v klubu se lidé setkávají naživo u jednoho stolu, při debatách vidí reakce ostatních, můžou argumentovat, nesouhlasit, doptat se. To považuji za největší hodnotu Eccentriku,“ vysvětluje Mixtaj.
Důležitost tohoto konceptu potvrzují i samotní návštěvníci a významné osobnosti české byznysové scény. „Obecně platí, že 70 procent komunikace probíhá nonverbálně. To ovšem funguje pouze v případě, že jsou pospolu komunikující těla, ne pouze mysli. Proto považuju koncept offline klubů za next big thing, dost možná jde přímo o otázku života a smrti,“ zdůrazňuje finančník a investor Václav Dejčmar, který je blízkým přítelem Jakuba Horáka a pravidelným hostem Eccentriku.
Je libo MMA, nebo BDSM?
Klub láká své členy především na rozmanitost témat i hostů, ti podle jeho slov často oslovují klub sami od sebe. „Konkrétní témata nevyhledáváme, řekl bych, že už jsme natolik známí, že si nás zajímaví řečníci a hosté prostě nacházejí sami. Naši členové, kterých máme stovky, oceňují, že u nás potkají hosty ze všech oborů a profesí, takže můžou zajít na přednášku profesora matematiky nebo historie, filozofa, cestovatele, psychologa, potkat se se šampionem MMA, ale třeba i s majitelem BDSM salonu. Právě ta profesní a názorová pestrost je nenahraditelná – nikdy předem nevíte, od koho se dozvíte něco zajímavého,“ doplňuje současný šéf klubu.
Při vytváření atmosféry se pražský Eccentric inspiroval tradičními principy klubového života a konceptem speakeasy barů, kde hraje klíčovou roli pocit bezpečí a neformálnost. „Pro nás je důležitá maximální možná otevřenost a nezávislost. Eccentric nemá být ani politická strana, ani ideologický klub. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se potkávají lidé s různými zkušenostmi a názory, společně podnikají zajímavé aktivity a zároveň se mohou dozvědět věci, k nimž by se jinak třeba nedostali,“ zdůrazňuje Mixtaj.
Důležitým pravidlem pro veškeré diskuze je garance důvěrnosti. „Platí u nás Chatham House Rule, takže přednášející i hosté vědí, že mohou mluvit otevřeně a bez obav, že jejich výroky budou někde spojovány s jejich jménem nebo citovány mimo kontext. Z přednášek a diskuzí nepořizujeme žádné záznamy,“ vysvětluje pravidla fungování.
Tematická mixologie
Ačkoli název odkazuje na slavné zahraniční tradice, pražský Eccentric si drží svůj osobitý charakter přizpůsobený českému prostředí. „Nemáme žádný konkrétní zahraniční klub, který bychom slepě kopírovali. Částečně je pro nás inspirací londýnský Eccentric Club, se kterým jsme v kontaktu. Máme k němu blízko názvem, určitou filozofií a důrazem na neobvyklá témata, ale překrýváme se jen částečně,“ objasňuje Mixtaj. Eccentric Club v Praze si postupně vytvořil vlastní charakter a program, který odpovídá českému prostředí a zájmům členů.
Podobné tradiční kluby existují například v Británii nebo ve Spojených státech, lidé se v nich scházejí nejen kvůli programu, ale hlavně kvůli společenskému kontaktu, výměně názorů a pocitu určité klubové sounáležitosti. „Název Eccentric ostatně tak trochu naznačuje, že nechceme být úplně konvenční. Baví nás míchat věci a témata, která by se na první pohled možná kombinovat nedala, jejich propojením ale často vznikají nejzajímavější debaty a setkání,“ tvrdí Mixtaj.
Radek Mixtaj, spolumajitel investiční společnosti TriStar Capital Management |
Fungování klubu nerozhodilo ani vážné onemocnění zakladatele Jakuba Horáka. „Daří se nám stále velmi dobře, jsme komunita lidí, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu, když je potřeba. Jakub stačil ještě před svou zdravotní příhodou delegovat většinu funkcí na další členy, konkrétně já jsem byl už několik let jím jmenovaný zástupce a převzal jsem po něm funkci prezidenta klubu, se zajištěním přednášek nám už od začátku roku pomáhá Pavel Mirovský, který má i vlastní podcast a kontakty na zajímavé hosty,“ popisuje Mixtaj aktuální řízení klubu.
Významnou roli hraje také neformální klubové zázemí, jež členům slouží i mimo hlavní program. „Máme také skvělý tým barmanů pod vedením Martina Lukavského. Členové oceňují, že klubový bar je jim plně k dispozici i mimo přednáškové dny, takže se můžou v Eccentriku zastavit prakticky kdykoli a dát si drink se svými kamarády v klubové atmosféře,“ dodává Mixtaj.