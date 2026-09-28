SpaceX slaví průlom. Starship poprvé vstoupila na oběžnou dráhu
- Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX.
- Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to povede, napsala agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti.
- Loď má obletět šestkrát Zemi a vypustit satelity služby Starlink.
„Starship provádí zážeh pro navedení na oběžnou dráhu a vstupuje poprvé na oběžnou dráhu kolem Země," uvedla na sociálních sítích společnost SpaceX. Let na oběžné dráze má trvat zhruba deset hodin a loď pak má dopadnout do oceánu. První stupeň rakety SpaceX dopadl podle plánu do Mexického zálivu.
Pro Starship se jedná o 14. start do vesmíru. Podle agentury AP provozovatel lodi, společnost SpaceX založená miliardářem Elonem Muskem, velmi usiluje o certifikaci lodě pro lety na oběžnou dráhu, což je jeden z kroků, které je nutné podniknout před možnými lety na Měsíc či Mars.