Čeští miliardáři předávají byznys dětem. Strnad ukazuje, jak to má vypadat, říká advokát Líbal
Advokát Bořivoj Líbal nad žebříčkem miliardářů e15 o tom, proč Česko čeká vlna prodejů firem a co brzdí předávání rodinných podniků.
- Do byznysu zároveň nastupuje druhá generace, která začíná přebírat rodinné firmy.
- „Čeká nás první velká vlna prodejů,“ říká advokát Bořivoj Líbal v pořadu FLOW.
Z aktuálního žebříčku miliardářů e15 Bořivoj Líbal vyvodil tři základní trendy. „Prvním z nich je, že čeští miliardáři začali investovat v zahraničí. Druhým, že se svým majetkem zacházejí mnohem sofistikovaněji, a třetím nástup druhé generace, která si začíná své místo v žebříčku obhajovat,“ hodnotí managing partner pražské pobočky advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Czech Republic.
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Nástup druhé generace přitom podle Líbala strukturu žebříčku výrazně nemění. „Vidíte, že je tam pan Strnad mladší nebo dědicové po panu Kellnerovi.“
Na českém trhu stojí český kapitál za osmdesáti procenty všech fúzí a akvizic. „Z tohoto čísla mám radost. Je vidět, že o domácí značky a podniky mají zájem lokální hráči. Už proto, že si dokážou dobře sehnat peníze,“ míní Bořivoj Líbal. Jsou podle něj schopnější diverzifikovat svá portfolia a nakupují i na českém trhu. Podle něj je proto důležité podporovat malé a rodinné podniky při mezigeneračním předávání.
Rodinné firmy musí s předáním začít včas
Advokát pořadu FLOW upozorňuje i na to, že podle průzkumu Asociace malých a středních podniků je rodinných firem v České republice až 80 procent. „Zajímavé je i to, že až 60 procent těchto rodinných podniků drží pevně v rukách jejich zakladatel.“
Bořivoj Líbal
Bořivoj Líbal je managing partner české kanceláře Eversheds Sutherland, kterou od června 2024 řídí samostatně. Specializuje se na fúze a akvizice, korporátní právo a právní poradenství českým rodinným firmám. Je členem Strategické rady Centra pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické, rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a předsedou Česko-portugalské obchodní komory.
Čtvrtina z nich přitom nepředpokládá, že by firma pokračovala do další generace. Celosvětová data navíc podle Líbala ukazují, že jen zhruba 30 procent takových předání se povede. „Dává nám to jasné znamení, že bude hodně podniků na prodej,“ míní Líbal a doplňuje, že první generace bude odcházet, a čeká nás proto první velká vlna prodejů.
Dědictví může firmu paralyzovat
Pouhých deset procent firem se dostane do třetí generace a jen tři procenta do čtvrté generace. „Je to tím, že každá generace na sebe nabaluje lidi, kteří nejsou součástí rodiny.“ Zajímavé je, že až 40 procent firem nemá jasný plán nástupnictví. „Značí to naprostou nepřipravenost. Ekonomika závisí na rodinných firmách a je potřeba v tomto ohledu šířit osvětu,“ míní advokát.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Tři hlavní trendy, které vidí v žebříčku českých miliardářů
🟠 Proč český kapitál míří na západ víc než kdy dřív
🟠 Proč čtvrtina majitelů vůbec nepočítá s předáním firmy další generaci
🟠 Co se s firmou stane, když majitel zemře bez vyřešeného nástupnictví
🟠 Co je rodinná ústava a k čemu je dobrá, i když není právně vymahatelná
🟠 Proč si čeští majitelé na rozdíl od západu nenechají do řízení mluvit
Hádky během dědictví nastávají velmi často, nemusí se jednat jen o miliardové firmy. „Pokud to není ošetřeno již před smrtí, tak k tomu dochází velmi často. Nejsou nastavena očekávání dědiců a spousta movitých lidí nemá vyřešenou závěť, společnost je paralyzována a ztrácí na hodnotě,“ tvrdí v pořadu FLOW Bořivoj Líbal.
Příkladem úspěšného předání společnosti je podle něj Jaroslav Strnad, který předal firmu ještě v produktivním věku svému synovi Michalovi. „Je velmi pracovitý, houževnatý a ve společnosti už dlouho pracoval. Je to ten správný postup a ukázka zdařilého předání,“ říká advokát.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:44) Tři hlavní trendy v žebříčku miliardářů
(04:06) Rodinné firmy jako páteř české ekonomiky
(07:27) Končí doba jednoho muže, který rozhoduje o všem
(12:49) Do čtvrté generace přežijí tři procenta firem
(14:51) Čtyřicet procent firem nemá plán nástupnictví
(24:27) Formy nástupnictví a co je rodinná ústava
(30:08) Proč máme víc miliardářů než Rakousko