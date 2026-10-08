Strnad našel v Indii mimořádně silného spojence. Co spolu chystají, může být pro CSG zásadní
- Michal Strnad spojil síly s jedním z nejmocnějších asijských miliardářů. V Indii spolu rozjíždějí nový obranný byznys.
Pro CSG může partnerství otevřít obrovský trh a nové výrobní kapacity. Druhá strana naopak získává evropské know-how.
Ve hře je ale i méně příjemná stránka spojenectví. Strnadův nový partner má za sebou několik velkých kontroverzí.
Oba jsou dolaroví miliardáři, kteří dokáží v relativně krátké době znásobit hodnotu svého byznysu. První zdědil zbrojařskou skupinu po otci a během několika let ji proměnil v globálního hráče. Druhý začínal jako šestnáctiletý obchodník s diamanty a vybudoval jedno z největších průmyslových impérií Asie.
Nyní oba globální byznysoví predátoři spojili své síly a založili společný podnik v Indii. Zatímco Michal Strnad a jeho impérium Czechoslovak Group si novým partnerstvím odemyká dveře na asijský trh, pro miliardáře Gautama Adaniho může byznys s českým dravcem znamenat technologickou revoluci.
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