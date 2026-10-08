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Strnad našel v Indii mimořádně silného spojence. Co spolu chystají, může být pro CSG zásadní

Výroba munice ve slovenských továrnách ZVS Holding ze skupiny CSG.

Výroba munice ve slovenských továrnách ZVS Holding ze skupiny CSG. Zdroj: ZVS Holding

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • Michal Strnad spojil síly s jedním z nejmocnějších asijských miliardářů. V Indii spolu rozjíždějí nový obranný byznys. 

  • Pro CSG může partnerství otevřít obrovský trh a nové výrobní kapacity. Druhá strana naopak získává evropské know-how. 

  • Ve hře je ale i méně příjemná stránka spojenectví. Strnadův nový partner má za sebou několik velkých kontroverzí. 

Oba jsou dolaroví miliardáři, kteří dokáží v relativně krátké době znásobit hodnotu svého byznysu. První zdědil zbrojařskou skupinu po otci a během několika let ji proměnil v globálního hráče. Druhý začínal jako šestnáctiletý obchodník s diamanty a vybudoval jedno z největších průmyslových impérií Asie.

Nyní oba globální byznysoví predátoři spojili své síly a založili společný podnik v Indii. Zatímco Michal Strnad a jeho impérium Czechoslovak Group si novým partnerstvím odemyká dveře na asijský trh, pro miliardáře Gautama Adaniho může byznys s českým dravcem znamenat technologickou revoluci. 

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