Diverzifikace v praxi: jak rozložit kapitál mezi nemovitosti, fondy a další aktiva
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Diverzifikace patří k nejčastěji citovaným investičním pravidlům, ale málokdy se ukáže, jak vypadá v praxi. Skupina BICZ staví portfolio na třech třídách aktiv a počítá s tím, že trhy procházejí cykly. Co to znamená pro investora?
Trh nemovitostí i finanční trhy procházejí cykly. Silné portfolio nestojí na tom, že se jim vyhne, ale na tom, jak je na ně připravené. Proto skupina BICZ nespravuje jen nemovitosti, ale kapitál rozkládá do tří tříd aktiv.
Nemovitosti jako základ
Na rozdíl od čistě finančních nástrojů mají nemovitosti hmatatelnou hodnotu: pozemek, stavbu, lokalitu. Mohou nabídnout kapitálové zhodnocení i průběžný příjem z pronájmu a bývají vnímány jako určitá ochrana před inflací, tato ochrana však není zaručena. BICZ působí v rezidenčním developmentu i ve správě nemovitostí, vlastní i ve spolupráci s partnery. Přehled realizovaných a připravovaných záměrů najdete mezi projekty skupiny.
Fondy a růstové investice
Druhou složkou jsou investice do fondů a venture projektů. Přinášejí vyšší potenciál růstu a vystavují portfolio trendům, které nemovitostní trh sám nenabízí. Nesou ale také vyšší riziko, proto jsou záměrným doplňkem stabilního základu, nikoli jeho náhradou.
Ostatní aktiva
Třetí složku tvoří ostatní aktiva, například BICZ Park Golf v Hradci Králové. Generují provozní cash flow, budují komunitu a posilují značku skupiny v regionech, kde BICZ dlouhodobě působí.
Proč na tom záleží pro investora
Diverzifikace riziko neodstraňuje, ale rozkládá ho. Pokles v jedné oblasti pak nemusí znamenat pokles celého portfolia, protože každá třída aktiv reaguje na jiné vlivy a v celku hraje jinou roli.
„Nestavíme na jednom pilíři. Cílem je rovnováha, která obstojí v různých fázích trhu, ať jde o růst, nebo o zpomalení,“ říká Milan Filo, předseda představenstva BICZ.
Na co si dát pozor
Žádná struktura portfolia nezaručuje výnos a hodnota investic může kolísat. Při rozhodování proto stojí za to ptát se, v čem přesně je kapitál investován, kdo za tím stojí a jak se skupina chová, když se trh obrátí.