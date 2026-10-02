EVENT VISION 2026: Jak AI a Gen Z mění svět event marketingu
Do Prahy míří přední světové i české osobnosti event marketingu. Konference EVENT VISION 2026 představí 20. října v Máj – House of Fun klíčové trendy: od zapojení umělé inteligence přes generační proměnu publika až po zákulisí obřích show, jako je olympijský ceremoniál či fotbalová halftime show se Shakirou.
Od velké show po reálné businessové ROI
Eventový průmysl prochází nejvýraznější proměnou za poslední dekádu. Umělá inteligence přepisuje kreativní i produkční postupy, datová analytika vyžaduje přesné dokazování návratnosti investic (ROI) a nástup nových generací zásadně mění očekávání účastníků. Všechna tato témata propojí celodenní mezinárodní konference EVENT VISION 2026, která se uskuteční 20. října 2026 v prostorách LEVELS v Máj – House of Fun v Praze. Akce nabídne konkrétní case studies, reálné zkušenosti z praxe i otevřená sdílení neúspěchů od lídrů oboru. Podrobné informace o koncepci akce naleznete na oficiálním webu konference EVENT VISION.
Hlavní hvězdy: Zákulisí olympijských ceremoniálů i ikonické halftime show
Tahákem letošního ročníku je vystoupení Giulie Accatino, kreativní ředitelky italské společnosti Filmmaster. Accatino stála za kreativním vedením vůbec první halftime show v historii fotbalu během finále CONMEBOL Copa América 2024 s vystoupením Shakiry a podílela se na konceptu ceremoniálů zimních olympijských her Milano Cortina 2026. V Praze poodhalí zákulisí tvorby velkolepých stadionových show propojujících živé publikum, globální značky a televizní vysílání.
Další zahraniční osobností bude Salvatore Sagone, zakladatel prestižních světových ocenění BEA World, který přivede pohled na nejúspěšnější mezinárodní realizace. O své zkušenosti se podělí také Martin Mathisen z norské JCP Event s oceňovaným projektem OBOS 24 nebo Niels Janssen z agentury Daymakers Group. Úplný seznam řečníků si můžete prohlédnout v přehledu hlavních speakerů.
Umělá inteligence bez frází a generační proměna publika
Technologický blok konference se zaměří na praktické využití AI bez prázdných klišé. Alexandros Makris z řecké Magna Events představí AI jako spoluautora eventů, Gaby Sittová z YORD Studio ukáže využití AI v kreativním procesu a Štefan Hric z Creative Pro SK předvede konkrétní automatizace šetřící čas agenturám.
Druhým stěžejním tématem je práce s publikem a generační rozdíly. Kateřina Rábová ze společnosti Ipsos odhalí exkluzivní data o chování generace Z i nastupující generace Alfa. Na výzkum naváže mezinárodní panelová diskuse i rozhovor s Vojtěchem Tomanem, zakladatelem projektu Game of Life, o budování komunit mimo online svět. Harmonogram celého dne naleznete v záložce podrobného programu.
Otevřené debaty i vyhodnocení českých projektů
Závěr konference bude patřit české eventové scéně. Vít Rozehnal a Jan Binar za Českou eventovou asociaci představí nejlépe hodnocené tuzemské projekty. Tradičně oblíbeným blokem bude diskuse nad krizovými situacemi a „fuckupy“, ve které se o své lekce podělí např. Kateřina Horynová (Event Arena), David Borovka (Borovka Event) či Jakub Hofmann (Asahi). Prohlédněte si také sekci častých dotazů (FAQ), kde naleznete detaily k občerstvení či AI tlumočení.
Vstupenky a cenové balíčky
Standardní vstupenky v kategorii Regular jsou v prodeji do 14. října 2026 za cenu 6 450 Kč bez DPH. Pro čtenáře E15.cz nabízíme 15% slevu na vstupenky Regular a Late Bird. Slevu uplatníte zadáním kódu EV-E15-15 při objednávce vstupenky. Cena vstupenky Regular po slevě je 5 482,50 Kč bez DPH. Od 15. října se cena zvyšuje na 8 450 Kč bez DPH v kategorii Late Bird. Vstupenky zahrnují celodenní catering, přístup k networkingu i komplet videozáznamy přednášek. Rezervaci můžete provést přímo v systému online nákupu vstupenek.