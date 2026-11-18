Od parfémů k miliardovému byznysu. Notino dál rozvíjí své evropské působení
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Společnost Notino vznikla v roce 2004 v Brně jako internetový obchod Parfums.cz, dnes obsluhuje více než 40 milionů zákazníků. Při jejím mezinárodním rozvoji hrají důležitou roli bankovní partneři, kteří dokážou propojit mezinárodní zázemí se znalostí lokálních trhů. Příkladem je spolupráce s VÚB bankou a skupinou Intesa Sanpaolo ve Slovinsku.
Po úvodním úspěchu společnosti na domácím trhu následoval v roce 2005 vstup na Slovensko, který odstartoval postupnou zahraniční expanzi. Dnes je Notino největší evropskou online beauty společností a přibližně 85 % obratu společnosti pochází ze zahraničních trhů.
Vedle online prodeje Notino rozvíjí také síť kamenných prodejen, kterých aktuálně provozuje třicet. Zákazníkům umožňují osobně objevovat produkty, vyzkoušet si kosmetiku a využívat odborné poradenství. V září 2026 otevřelo Notino svou první kamennou prodejnu ve Slovinsku, konkrétně v Lublani. Na tamním online trhu přitom působí už od roku 2013. V souvislosti s otevřením prodejny bylo potřeba v krátkém čase zajistit také odpovídající bankovní služby.
Jak vysvětluje Pavel Julinek, Head of Treasury v Notinu, působení na 27 evropských trzích vyžaduje efektivní správu likvidity, spolehlivé platební služby a schopnost reagovat na lokální podmínky. Důležití jsou proto bankovní partneři, kteří dokážou podpořit mezinárodní fungování společnosti i její další rozvoj.
Pavel Julinek, Head of Treasury v Notinu |
Notino v posledních letech rychle expanduje a otevírá také nové prodejny. Z čeho tento růst financujete?
Růst financujeme kombinací vlastních zdrojů a bankovního financování. Je pro nás důležité udržovat zdravou rovnováhu mezi prostředky generovanými naším podnikáním a externími zdroji. Bankovní financování nám poskytuje potřebnou flexibilitu a umožňuje efektivně řídit likviditu i v období výrazných sezónních výkyvů, které jsou pro náš segment typické.
Každý nový trh přináší svá lokální specifika. Podle čeho vybíráte bankovní partnery v zahraničí?
Notino působí na řadě evropských trhů a tomu odpovídá i komplexita našich finančních operací. Při výběru banky je pro nás důležitá její mezinárodní působnost, znalost lokálního prostředí, technologická vyspělost a schopnost zajistit efektivní každodenní provoz. Velkou roli hrají také lidé, jejich profesionalita a kvalita vzájemné komunikace. Potřebujeme partnera, na kterého se můžeme spolehnout a který rozumí našemu podnikání.
Jak se tyto požadavky promítly do spolupráce se skupinou Intesa Sanpaolo ve Slovinsku? Jak vaše spolupráce začala?
Se skupinou Intesa Sanpaolo jsme o možnostech spolupráce diskutovali už delší dobu. Konkrétní příležitost přišla právě s otevřením naší první kamenné prodejny ve Slovinsku, kde jsme v krátkém čase potřebovali zajistit lokální bankovní služby.
VÚB banka v České republice nám pomohla propojit se s kolegy ve Slovinsku a koordinovat vzájemnou komunikaci. Samotné otevření účtu a nastavení potřebných bankovních služeb pak zajistil slovinský tým banky. Naše dosavadní jednání tak dostala konkrétní podobu v prvním společném projektu.
Před otevřením prodejny v Lublani jste řešili požadavek, který zní téměř banálně: kam ukládat hotovostní tržby. Proč to byla výzva?
Na první pohled to skutečně zní jako jednoduchý požadavek, ale v mezinárodním prostředí může mít i základní bankovní služba svá specifika. Navíc nás tlačil čas. S blížícím se otevřením prodejny jsme potřebovali rychle zajistit lokální bankovní účet a možnost ukládání hotovostních tržeb.
Intesa Sanpaolo naše požadavky dokázala akceptovat, otevřít potřebný účet a nastavit podmínky pro přijímání hotovostních vkladů. Nejvíce oceňuji přístup a angažovanost lidí ze slovinského týmu banky, kteří chápali naše priority a aktivně pracovali na dosažení společného cíle. Bankovní účet i související služby už využíváme v běžném provozu naší první slovinské prodejny.
Slovinsko není koncem expanze. Co dalšího plánujete v nejbližší budoucnosti?
V Notinu neustále sledujeme nové trhy, zároveň posilujeme pozici tam, kde už jsme. Zaměřujeme se na rozvoj prodejen a zlepšování služeb, důležitá je pro nás zákaznická zkušenost. Při vstupu na nové trhy i při otevírání dalších prodejen začíná příprava bankovní infrastruktury dlouho před zahájením provozu. Nejde jen o otevření účtů, ale také o zajištění služeb potřebných pro každodenní fungování. Naším cílem je, aby vše od prvního dne spolehlivě fungovalo a bankovní zázemí nebrzdilo další rozvoj.
Kateřina Bůžková, vedoucí oddělení Firemní klienti a instituce ve VÚB bance:
Kateřina Bůžková, vedoucí oddělení Firemní klienti a instituce ve VÚB bance |
„Velmi si vážíme důvěry, kterou nám společnost Notino projevila při rozšíření svého působení na trhu ve Slovinsku. Při otevření jejich první kamenné prodejny na tomto trhu byl pro Notino nejdůležitější čas a právě tady se ukázala síla propojení v rámci naší skupiny Intesa Sanpaolo. Z Prahy jsme pomohli navázat kontakt s kolegy ve Slovinsku a slovinský tým následně rychle zajistil vše potřebné.
Těší nás, že komunikace s klientem fungovala vynikajícím způsobem a vzájemná spolupráce šla hladce od prvního dne. S našimi korporátními službami jsme klientovi k dispozici i v budoucnosti a rádi podpoříme společnost Notino i při dalších krocích na evropských trzích.“