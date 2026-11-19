Platformy nefungují ve vakuu. Přílišná regulace může zasáhnout tisíce podniků
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Česko připravuje nová pravidla pro platformovou práci. Ta mají posílit ochranu kurýrů a dalších pracovníků, ale zároveň mohou ovlivnit fungování celého trhu. Podle Veroniky Bush ze společnosti Wolt je současný návrh dobrým základem. Důležité však bude zachovat flexibilitu, kterou si většina kurýrů sama vybírá.
Česká republika stojí před rozhodnutím, jak nastavit pravidla pro práci přes digitální platformy. Návrh zákona, který převádí evropskou směrnici do české legislativy, prošel prvním čtením i debatou v hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny, který přijetí zákona doporučil. Jeho konečná podoba ovlivní nejen kurýry, ale i restaurace, obchody a další lokální podniky.
„Platformy nefungují ve vakuu,“ upozorňuje Veronika Bush, vedoucí veřejné politiky společnosti Wolt pro střední a východní Evropu. „Pro tisíce podniků, hlavně malých a středních, jsou dnes platformy důležitým prodejním kanálem. Pokud by regulace jejich fungování negativně zasáhla, důsledky by pocítili i místní podnikatelé v počtu objednávek, obratu i zaměstnanosti.“ Na zákon je proto potřeba dívat se v širší perspektivě. Při jeho přípravě podle ní nestačí posuzovat jen vztah mezi platformou a kurýrem, je potřeba zohlednit celý ekosystém, který je na ně navázaný.
Kurýři chtějí flexibilitu
Wolt v Česku spolupracuje se zhruba sedmi tisíci aktivních kurýrů a pro většinu z nich rozvoz není klasickým zaměstnáním. Téměř šest z deseti kurýrů využívá platformovou práci jako přivýdělek a téměř devět z deseti chce zůstat nezávislými živnostníky. Někdo rozváží mezi přednáškami, jiný po práci nebo ve chvíli, kdy potřebuje pokrýt nečekaný výdaj. Na platformovou práci se proto podle Bush nelze dívat optikou klasického zaměstnání. Zaměstnanec má pevnou pracovní dobu, místo výkonu práce a nadřízeného, nezávislý kurýr se sám rozhoduje, kdy, kde a pro koho bude jezdit, kolik objednávek přijme a jestli vůbec nějakou. Právě zachování této volby považuje Wolt za zásadní.
Flexibilita a ochrana se nevylučují
Český návrh, postavený na minimalistické transpozici směrnice, považují odborníci za dobrý základ, konečné hodnocení ale bude záviset na finálním znění. Takový přístup podle Bush umožní zavést potřebnou ochranu pracovníků, aniž by zbytečně omezoval fungování platforem. Směrnice navíc dává státům prostor nastavit pravidla po svém, což je šance i pro Česko. Podobnou cestou jde i sousední Slovensko či Estonsko.
„Flexibilita a ochrana se nevylučují. Nemusíme se na platformovou práci dívat tak, že na jedné straně stojí nezávislost a na druhé ochrana pracovníků. Věříme, že v 21. století umíme tyto dva světy spojit. Důležité je, aby nová pravidla jasně rozlišovala mezi zaměstnanci a skutečně nezávislými pracovníky a každému zajistila odpovídající ochranu, aniž by lidé přicházeli o svobodu rozhodovat, kdy a jak chtějí pracovat,“ vysvětluje Veronika Bush. Právní domněnku pracovního poměru s jasnějšími pravidly proto Wolt vítá. „Kurýři u Woltu už dnes mají bezplatné pojištění i kompenzaci za delší čekání v restauraci," doplňuje.
Když práci přiděluje algoritmus
Platformová práce dávno není jen rozvoz jídla. Přes aplikace dnes lidé shánějí taxi, chůvu nebo úklid a přivydělává si tak stále víc lidí. O tom, kdo zakázku dostane a kolik za ni zaplatí, přitom často rozhoduje algoritmus. Směrnice proto chce, aby lidé věděli, podle čeho se taková rozhodnutí řídí.
Transparentnost je přitom důležitá hlavně pro samotné pracovníky. Jen když rozumějí tomu, jak systém funguje, mohou se svobodně rozhodovat, kdy, kde a za jakých podmínek budou pracovat. Wolt proto zprávu o fungování svého algoritmu zveřejňuje dobrovolně už od roku 2022. „Pro nás to není novinka. Algoritmus nepracuje s žádnými individuálními ani osobními charakteristikami kurýrů, nezohledňuje jejich hodnocení ani to, kolik objednávek odmítli. Kurýři tak vědí, jak systém funguje, a mohou si to sami korigovat a přemístit se do míst, kde si dokážou lépe vydělat,“ říká Veronika Bush. Stejný cíl by měly sledovat i nové informační povinnosti: pomáhat lidem, kteří si platformovou práci vybrali, a nevytvářet jen další administrativu.
Zákon o platformové práci tak není jen otázkou kurýrů a aplikací. Rozhodne o tom, jak bude v Česku vypadat flexibilní práce, kterou využívají studenti, rodiče i lidé s hlavním zaměstnáním, a jak na ni naváže lokální podnikání. Jasná a předvídatelná pravidla jsou přitom důležitým signálem i pro zahraniční investory. Dobře nastavený zákon podle Woltu může posílit právní jistotu všech stran, aniž by Česko přišlo o to, co na platformové práci funguje.