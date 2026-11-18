Anthropic míří na burzu s valuací přes bilion dolarů, Nvidia se vzpamatovává z pádu šéfa a bitcoin se propadá
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- Bitcoin spadl na čtyřměsíční minimum a analytici varují, že při ztrátě podpory může zamířit až ke 40 tisícům dolarů.
- Anthropic jde ve čtvrtek na burzu s ambicí na největší IPO v historii a s valuací přesahující bilion dolarů.
- Nvidia znovu překonala odhady, její akcie ale za měsíc odepsaly téměř 30 procent kvůli odchodu Jensena Huanga.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Doufám, že jste si během včerejšího svátku odpočinuli, protože trhy pracovaly na plné obrátky a bude tomu tak i v následujících dnech. Můžete se těšit jak na čtvrteční IPO jedné z předních světových společností zaměřených na AI, tak na návštěvu Donalda Trumpa v Číně, kde se má potkat s tamním prezidentem Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. V dnešním vydání zároveň rozebíráme aktuální situaci kolem Nvidie, která zažívá velmi turbulentní týdny, a v neposlední řadě se podíváme i na bitcoin, který již také zažil lepší časy.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
Kam až může spadnout cena bitcoinu?
Pro jakou valuaci si jde Anthropic?
Jak dopadl třetí kvartál pro Nvidii?
Stručně 📻
Krypto pod tlakem
Kryptoměny za sebou mají náročný víkend, během kterého se bitcoin propadl až pod hranici 62 tisíc dolarů a vyznačil tak nové čtyřměsíční minimum. Výprodej začal akcelerovat už v průběhu minulého týdne, kdy bitcoin prolomil svůj klíčový 200denní klouzavý průměr. Za tímto strmým poklesem, který srazil cenu bitcoinu o více než 20 procent oproti říjnovým maximům, stojí souběh několika negativních faktorů. Kryptoměnový trh v první řadě doplácí na celkový ústup investorů od rizikových aktiv v reakci na turbulence v technologickém sektoru a na očekávání přísnější měnové politiky v USA. Část analytiků navíc upozorňuje, že z trhu odtéká likvidita také kvůli blížícímu se vstupu AI společnosti Anthropic na burzu, na který si drobní investoři uvolňují hotovost prodejem kryptoměn. Důvěrou trhu navíc stále otřásají dozvuky nedávného hackerského útoku na burzu Binance v hodnotě šesti miliard dolarů a sentimentu neprospívá ani změna politického klimatu, která mezi investory vzbuzuje obavy z mnohem přísnějšího regulačního dohledu. Na opčním trhu se největší objem ochranných sázek aktuálně koncentruje na realizační ceně 60 tisíc dolarů, což je významná psychologická a technická úroveň, která letos zafungovala jako silná podpora již v únoru, červnu i červenci. Podle analytiků hrozí, že pokud by zde bitcoin nebyl schopný najít podporu i nyní, mohl by následovat agresivní výprodej až k úrovni 40 tisíc dolarů.
Trh s realitami v regionu CEE ožívá
Investice do komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě po slabším úvodu roku prudce ožívají – objem transakcí ve druhém čtvrtletí dosáhl 3,65 miliardy eur, což je meziroční skok o 53 procent. Trh povzbuzují banky ochotnější financovat projekty i sbližování cenových představ kupců a prodejců, přičemž peníze míří hlavně do kanceláří a retailu. Zajímavé je, že čeští investoři byli s objemem 1,4 miliardy eur vůbec nejaktivnějšími kupci v celém CEE a jasně tak předběhli hráče z Německa či USA. Tento sílící apetit se velmi příznivě propisuje i do výsledků lokálních hráčů, přičemž vhled do aktuální kondice trhu přinášejí čerstvá data investiční skupiny WOOD & Company. Z jejích čísel vyplývá, že například rezidenční nemovitosti vynesly za posledních 12 měsíců solidních 17 procent. Daří se i investicím do obchodních center, kde se letité obavy z odlivu zákazníků kvůli internetu nenaplnily a kamenným prodejnám naopak stabilně rostou obraty. Skupina navíc v reakci na jasné probuzení trhu ohlásila přípravu nákupů dalších kancelářských budov v Praze a Varšavě za 100 milionů eur.
SpaceX kdo?
Oči technologického světa budou ve čtvrtek upřeny na burzu Nasdaq, kam vstoupí vývojář umělé inteligence Anthropic pod tickerem ANT, přičemž má nakročeno k vůbec největšímu IPO v historii. Společnost usiluje prostřednictvím primární nabídky a soukromého umístění akcií o zisk gigantických 90,4 miliardy dolarů a hodlá tak překonat rekordní úpis SpaceX z letošního června. Pokud se cena za akcii ustálí na horní hranici nabízeného pásma, tedy na 78 dolarech, celková hodnota podniku překročí neuvěřitelný jeden bilion dolarů. Nadšení a optimismus však narušuje realita, ve které je společnost hluboce ztrátová a zavázala se vyplatit obřích 417 miliard dolarů jen za pronájem čipů a serverů pro trénink dalších modelů. Tlak přitom roste i na straně příjmů, kdy se AI modely konkurentů rychle dotahují na úroveň těch prémiových a srážejí tak ceny dolů – jen Anthropic musel letos v září zlevnit svůj nejlepší model Claude Opus o pětinu. V neposlední řadě, jak sama společnost v prospektu k IPO varuje, vývoj schopností umělé inteligence může brzy přesáhnout kapacity firmy udržet své modely plně bezpečné a pod kontrolou. Čtvrtek tak bude pro technologický sektor další zkouškou robustnosti bezbřehého nadšení ohledně umělé inteligence.
Téma týdne 🗞️
Společnost Nvidia zveřejnila své hospodářské výsledky za třetí fiskální čtvrtletí a očekávání analytiků z Wall Street překonala již posedmnácté v řadě. Čistý zisk společnosti se meziročně více než zdvojnásobil na 65,3 miliardy dolarů, zatímco tržby vyskočily o 103 procent na 115,8 miliardy dolarů. Tento fenomenální růst je tažen především naprosto klíčovým segmentem datových center, jehož tržby vylétly o 110 procent na 107,6 miliardy dolarů. Za tímto úspěchem stojí zejména masivní nasazování nových serverů z generace Vera Rubin. Společnost navíc uklidnila investory optimistickým výhledem, kdy pro aktuální čtvrtletí predikuje tržby okolo 130 miliard dolarů a na příští rok zvedla očekávaný růst na 75 procent z původních 70 procent. Zajímavostí je, že Nvidia pro čtvrté čtvrtletí nepočítá s naprosto žádnými tržbami z prodeje datacentrových čipů do Číny. Trh na pozitivní zprávy zareagoval růstem akcií zhruba o 6,5 procenta v poobchodní fázi.
I přes opětovné překonání odhadů odepsaly akcie společnosti za poslední měsíc téměř 30 procent hodnoty a od začátku roku ztrácejí zhruba 17 procent. Trh totiž masivně přeceňuje rizika spojená s odchodem Jensena Huanga, jenž rezignoval minulý týden kvůli odhalení nemanželských poměrů. Zatímco jedna z jeho partnerek byla zaměstnankyní Nvidie, druhou byla Alice Huang, bývalá manažerka singapurské datacentrové společnosti Megaspeed, kterou američtí představitelé podezírají ze špionáže pro Čínu. Ačkoliv Jensen Huang oznámil, že by mu bylo ctí se do čela společnosti vrátit, správní rada tuto možnost rázně utnula. Její předseda Harvey C. Jones po oznámení výsledků potvrdil, že rada rezignaci přijala jednomyslně a s návratem Huanga nepočítá. Firmu tak nyní dočasně vede finanční ředitelka Colette Kress, zatímco rada hledá nového stálého šéfa mezi interními i externími kandidáty. Do situace se vkládá i americká politika – zatímco prezident Donald Trump vyjádřil Huangovi podporu, ministr financí Scott Bessent apeluje na to, aby firma najala externího ředitele a prošla zásadní obměnou.
Změna vedení není zdaleka jediným problémem. Skandál kolem Alice Huang upřel pozornost amerických úřadů na to, jak Nvidia účtuje prodeje svých pokročilých AI procesorů v Asii. Panují totiž vážné obavy, že miliardové dodávky čipů do Singapuru mohly ve skutečnosti skončit v Číně, na což už americké ministerstvo obchodu zareagovalo uvalením nových exportních restrikcí na státy jihovýchodní Asie. Nvidia sice ve třetím čtvrtletí prodala v Číně čipy Hopper za 2,4 miliardy dolarů, ale do budoucna se zde již prodávat nebudou. Místo toho firma v prosinci získala souhlas Trumpovy administrativy k prodeji čipů H200 do Číny, ovšem s podmínkou, že si Spojené státy z těchto prodejů vezmou 25procentní podíl. Situací se již aktivně zabývá Komise pro cenné papíry a burzy, která vyšetřuje, zda prohlášení firmy neklamala investory. Pod drobnohledem je i kontroverzní praxe takzvaného „kruhového financování“, kdy Nvidia poskytuje finanční záruky či kapitálové investice zákazníkům, kteří od ní nakupují čipy. Sám Huang se navíc po boku hlavního právníka Tima Tetera zavázal, že počátkem prosince podá vysvětlení hned třem výborům americké Sněmovny reprezentantů. Představenstvo Nvidie již pro jistotu vytvořilo nový zvláštní výbor pro dohled nad národní bezpečností a dodržováním exportních pravidel.
V situaci, kdy se technologický sektor potýká se silnými výprodeji, čeká na budoucího ředitele Nvidie náročný úkol. Firma má momentálně zavázáno neuvěřitelných 390 miliard dolarů do budoucích kapacit a dodávek, což je obrovský skok oproti 279 miliardám z předchozího čtvrtletí. Společnost zároveň drží téměř 110 miliard dolarů v obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírech, jejichž podstatnou část tvoří nabobtnalé podíly v soukromých firmách. Pokud se prokáže, že tyto dohody byly sjednány za hranou zákona nebo se byznys s AI ukáže jako přehřátý, bude mít nové vedení plné ruce práce, aby tento kolos udrželo v chodu.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Kdo uvěřil slibnému začátku zbrojařské skupiny CSG a nakoupil její akcie při letošním vstupu na burzu, sčítá těžké ztráty. Růstový potenciál celé branže totiž postupně slábne pod tíhou dražšího financování, slábnoucí evropské ochoty zbrojit na dluh i měnícího se geopolitického klimatu po amerických volbách. Navzdory tomu, že drobní investoři odepisují ze svých vkladů i 70 procent, experti z Wall Street na titul ještě úplně nezanevřeli. Odkud by mohl nečekaně přijít vytoužený obrat a jaké zisky analytici CSG v nadcházejícím roce předpovídají? To se dozvíte v novém článku Jaroslava Bukovského na webu e15.
Měsíc plný šoků. Bouři na Wall Street odstartovaly obavy z demokratických restrikcí pro výstavbu datových center, strach z prodražujících se dluhů a vše vyvrcholilo náhlým pádem šéfa Nvidie v důsledku špionážní aféry. Široké plošné sázky na AI tituly, které tři roky fungovaly jako sázka na jistotu, se rázem staly pastí. Zvládnou se technologičtí dodavatelé z tohoto výprodeje včas oklepat, nebo na trzích právě sledujeme počátek splasknutí AI bubliny? K přečtení na WSJ.
Ukrást digitální měnu v hodnotě miliard dolarů je dnes pro zkušené hackery překvapivě rychlou záležitostí, což potvrdil i nedávný rekordní útok na burzu Binance. Skutečný problém však pro zloděje nastává až ve chvíli, kdy chtějí ukradené kryptoměny nepozorovaně vyprat a proměnit na skutečné peníze. Do hry tak vstupují sofistikované mixéry, převody mezi oddělenými blockchainovými sítěmi, a dokonce i tvorba vlastních bezcenných tokenů, to vše ve snaze zamést stopy před analytiky z FBI a dalšími vyšetřovateli. Dokážou rafinované zločinecké sítě přelstít transparentní technologii blockchainu, nebo je nakonec zradí každá jejich digitální stopa? K přečtení na Investičním webu.
Graf týdne 📊
Akcie Nvidie si aktuálně procházejí druhou největší korekcí od medvědího trhu v roce 2022. Od historického vrcholu ze začátku října odepsaly akcie k lokálnímu minimu téměř 39 procent, avšak oblast okolo ceny 150 dolarů slouží aktuálně jako oblast podpory. V této oblasti bychom mohli najít přinejmenším dočasné dno jak kvůli psychologickému významu této úrovně, tak kvůli vývoji ceny z konce minulého roku, kdy trh nemohl prorazit nad tuto oblast, což často indikuje, že je pro institucionální hráče daná oblast významná a po následném proražení je respektována „z druhé strany“, tudíž jako podpora ceny.
Osobnost týdne 👑
Paul Volcker (1927–2019) byl americký ekonom, finančník a jeden z nejvlivnějších centrálních bankéřů v moderní historii, známý především pro své nekompromisní a úspěšné tažení proti vysoké inflaci. Jeho akademická cesta začala na prestižní Princeton University, kde získal bakalářský titul, přičemž studia následně završil magisterským titulem v oboru politické ekonomie na Harvard University a postgraduálním výzkumným pobytem na London School of Economics.
Do světa financí vstoupil na počátku padesátých let, kdy v roce 1952 nastoupil jako ekonom do newyorské pobočky americké centrální banky. Následně střídal působení v soukromém sektoru, konkrétně na pozici finančního ekonoma v bance Chase Manhattan, s prací ve státní správě na americkém ministerstvu financí. Zde se během funkčních období několika prezidentů stal klíčovou postavou mezinárodní měnové politiky. Výraznou stopu zanechal na počátku sedmdesátých let, kdy odehrál zásadní roli při přípravě takzvaného „Nixonova šoku“ v roce 1971, který znamenal pozastavení směnitelnosti amerického dolaru za zlato a faktický konec brettonwoodského měnového systému. O čtyři roky později se stal prezidentem newyorské pobočky Fedu.
Zásadním zlomem pro Volckerovu kariéru se stal rok 1979, kdy byl prezidentem Jimmym Carterem jmenován předsedou Rady guvernérů Federálního rezervního systému. Spojené státy se v té době potýkaly s dvoucifernou inflací a hospodářskou stagnací. Volcker rychle prokázal svou odhodlanost a navzdory obrovskému politickému i společenskému tlaku razantně omezil růst peněžní zásoby a umožnil bezprecedentní růst úrokových sazeb až k hranici 20 procent. Tyto kroky sice přispěly k hluboké recesi a vyvolaly vlnu protestů, ale úspěšně zlomily páteř do té doby nezvladatelné inflaci. Tím Volcker položil základy pro dlouhodobé období ekonomické stability a růstu. V čele Fedu setrval i za administrativy Ronalda Reagana až do roku 1987.
Výraznou stopu ve finančním světě zanechal Volcker i na sklonku své kariéry, když se po vypuknutí globální finanční krize v roce 2008 vrátil do veřejného života jako předseda Poradního sboru pro ekonomickou obnovu (anglicky President’s Economic Recovery Advisory Board) prezidenta Baracka Obamy. Jeho nejvýznamnějším odkazem z tohoto období je takzvané „Volckerovo pravidlo“, což je legislativní opatření prosazené v rámci reformy Dodd-Frank, které omezuje proprietární obchodování amerických bank na vlastní účet a jejich investice do hedgeových fondů a private equity.
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví, a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst. Děkuju a přeji hezký den!
Martin Češka