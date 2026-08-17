„Praha je pro nás začátek, ne konečný cíl,” říká country manager Anker
Anker otevřel v Praze první prodejnu v Česku a teprve druhou v Evropě. Značka známá hlavně nabíjecím příslušenstvím chce růst také v audiu a chytré domácnosti. Proč si pro další expanzi vybrala Prahu, jaké má plány a čím jsou specifičtí čeští zákazníci? Odpovídá Groot Lv, country manager Anker Innovations pro Česko a Slovensko.
Proč jste si pro další evropskou expanzi vybrali právě Českou republiku?
Praha pro nás byla přirozeným místem, kde začít, vzhledem ke koncentraci zákazníků, silnému maloobchodnímu prostředí i mezinárodní viditelnosti města. Česko je pro nás zajímavé tím, že jde o dobře zavedený a zároveň dynamický trh se spotřební elektronikou.
Zároveň zde stále hraje významnou roli kamenný maloobchod. To je důležité zejména v kategoriích, jako jsou audio, nabíjení nebo chytrá domácnost, kde si lidé často chtějí produkty před nákupem osobně prohlédnout, vyzkoušet a porovnat.
V čem se podle vás český zákazník liší od zákazníků na jiných trzích?
Čeští zákazníci se v technologiích dobře orientují, jsou nároční a otevření inovacím. Při výběru elektroniky bývají velmi uvážliví a dobře informovaní. Věnují čas porovnávání možností, čtou recenze a hledají produkty, u kterých vidí jasnou kvalitu, spolehlivost a odpovídající hodnotu.
Velkou roli hraje také důvěra, a to nejen v samotný produkt, ale i ve značku, která za ním stojí. Je to tedy trh, kde lidé dělají poměrně promyšlená rozhodnutí. Pro nás je to dobrý základ pro budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem.
Produkty Anker jsou už dnes běžně dostupné skrze e-shopy B2B partnerů jako jsou Alzu či Datart. Proč tedy potřebujete vlastní prodejnu?
Naši maloobchodní partneři jsou pro nás stále velmi důležití. Nechceme tyto vztahy nahrazovat, ale doplnit je o místo, kde mohou zákazníci poznat Anker bezprostředněji. U audia, nabíjení nebo chytré domácnosti je velký rozdíl mezi tím, když produkt vidíte pouze na stránce e-shopu, a tím, když si jej můžete vzít do ruky, vyzkoušet a porovnat s dalšími zařízeními. Vlastní prodejna nám zároveň umožňuje představit celý ekosystém značky na jednom místě a vést se zákazníky přímější dialog.
Anker si řada lidí stále spojuje především s powerbankami a nabíječkami. Chcete toto vnímání změnit?
Určitě chceme ukázat, že dnes už nejsme pouze značkou nabíječek. Anker pokrývá nabíjení, audio i chytrou domácnost a právě možnost představit celý tento ekosystém je jedním z důvodů, proč pro nás vlastní prodejna dává smysl.
Nabíjení a audio jsou v České republice stále našimi hlavními kategoriemi, protože zde vidíme silnou poptávku a zároveň v nich máme dlouhodobě silnou pozici. Důležitou oblastí je ale také chytrá domácnost, kde zákazníci často potřebují vidět, jak zařízení skutečně funguje a jak může zapadnout do jejich každodenního života.
Nabíječky nebo kabely mohou na první pohled působit jako poměrně jednoduché zboží. Kde je ještě prostor pro inovace?
Nabíjení jako komoditní kategorii nevnímáme. Jsou to produkty, které lidé používají každý den doma, v práci i na cestách a spoléhají na ně. Výkon, bezpečnost a spolehlivost proto hrají mnohem větší roli, než by se mohlo zdát. Pro nás inovace znamená řešit skutečné potřeby uživatelů – nabídnout rychlost, bezpečnost a spolehlivost bez zbytečných kompromisů. Právě na českém trhu, kde zákazníci produkty důkladně porovnávají a očekávají, že jim vydrží, je důraz na technické zpracování velmi důležitý.
Český zákazník je zároveň poměrně citlivý na cenu. Chcete konkurovat především cenou?
Cena samozřejmě důležitá je a patří mezi nejsilnější faktory při nákupu, které na českém trhu vidíme. Velmi těsně za ní je ale důvěra. A právě důvěra je podle nás to, co z prvního nákupu vytváří dlouhodobou loajalitu. Nechceme být značkou, která se prosazuje pouze cenou. Naší ambicí je, aby lidé Anker přirozeně zvažovali jako jednu z prvních možností bez ohledu na to, co právě hledají – zda nová sluchátka, robotický vysavač, nebo nabíječku na cestu.
Na co se mohou zákazníci v prvních dnech po otevření prodejny těšit?
Otevření prodejny jsme chtěli pojmout jako příležitost, aby si lidé značku Anker nejen prohlédli a vyzkoušeli, ale také si návštěvu opravdu užili. Až do 20. srpna proto běží uvítací nabídky, v jejichž rámci si zákazníci mohou naše produkty nakoupit výhodněji. Zároveň je čeká Anker Playground a tombola, v nichž mohou soutěžit o skvělé ceny. Celkem je v rámci doprovodných aktivit připraveno více než 10 000 dárků.
Co bude po otevření pražské prodejny následovat?
Prodejna je pro nás důležitým milníkem, ale pouze jednou částí dlouhodobějšího závazku vůči českému trhu. Chceme dál rozšiřovat dostupnost produktů, úzce spolupracovat s maloobchodními partnery a zároveň být v přímějším kontaktu s místními zákazníky a lépe rozumět jejich potřebám. Dlouhodobě chceme být v České republice důvěryhodnou značkou v oblasti nabíjení, audia i chytré domácnosti – nejen značkou, kterou lidé znají, ale takovou, kterou si s důvěrou vyberou.
Znamená to, že po Praze mohou přijít další prodejny?
Praha je pro nás výchozím bodem, nikoli konečným cílem. Vlajkovou prodejnu chceme využít také k tomu, abychom lépe pochopili, co v kamenném maloobchodě v tomto regionu funguje.