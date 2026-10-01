Školám zaplatíme za žáky školné, od developerů vykoupíme 500 bytů ročně, slibuje lídr Prahy sobě
- Jízdné i parkování musí podle lídra kandidátky Prahy sobě do komunálních voleb Adama Scheinherra stoupat pravidelně o inflaci.
Krizi s nedostatkem míst na středních školách chce řešit rychlým výkupem kapacit na soukromých a církevních gymnáziích za 120 milionů korun ročně.
- Koalice s hnutím ANO v Praze nepřipadá v úvahu, řekl v pořadu FLOW.
Bývalý náměstek pro dopravu a kandidát na primátora za stranu Praha sobě Adam Scheinherr má jasno v tom, že pražská doprava potřebuje lepší manažerský přístup i vyšší příjmy. V rozhovoru ze speciální předvolební série pořadu FLOW Scheinherr upozorňuje na to, že cena ročního kuponu na MHD je dnes extrémně nízká a městu chybí peníze na údržbu i rozvoj hromadné dopravy.
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„Pokud chceme udržet vysoký komfort, čistotu a četnost spojů, musíme přistoupit k postupnému navýšení cen jízdného i parkování. Zdražovat by se mělo průběžně dál s inflací,“ zdůrazňuje v pořadu FLOW. Roční jízdenka by podle jeho představy měla zdražovat tempem zhruba o korunu denně, tedy o 365 korun ročně.
Školství v krizovém režimu
Vedle dopravy vidí Scheinherr jako hořící problém školství, především nedostatek míst na středních školách. Kvůli tomu mají právě děti z Prahy nejtěžší situaci a nejnižší šanci na přijetí na střední školy z celé republiky. Současného radního pro školství Antonína Klecandu ze STAN Scheinherr kritizuje za ignorování situace a arogantní přístup k rodičům.
Adam Scheinherr
Adam Scheinherr je kandidátem Prahy sobě na primátora hlavního města. V letech 2018 až 2022 byl náměstkem primátora pro dopravu a předsedou dozorčích rad Dopravního podniku a Technické správy komunikací. Vystudoval strojní inženýrství, dříve pracoval v Ústavu jaderného výzkumu na programu OSN pro snižování jaderného rizika, v jehož rámci se podílel na odvozu vysoce radioaktivního materiálu ze zemí Afriky a Asie.
Tento díl je součástí předvolební série FLOW, ve které postupně vyzpovídáme kandidáty na primátora hlavního města Prahy.
Poslechněte si i další díly série:
MHD je v Praze extrémně levná, tvrdí Portlík z ODS. Navrhuje razantní zdražení kuponu i parkování
Druhé auto za trojnásobek, maximální daň na prázdné domy. Pirátská kandidátka na primátorku ukázala plán pro Prahu
„Přišli jsme se systémem, jak nakoupit kapacity od soukromých a církevních škol, kde je možné okamžitě otevřít 1500 míst. Město by dorovnalo školné tak, aby byly pro žáky zdarma. Je to provizorní řešení na čtyři roky, dokud jsou tu silné populační ročníky. Stálo by nás to 120 milionů korun ročně, ale dětem i rodičům to ušetří obrovský stres,“ vysvětluje. Paralelně s tím je podle něj nutné budovat nové kapacity na městských pozemcích. Takové řešení však podle něj zabere čtyři až pět let.
Byty budeme vykupovat
Kritice podrobil Scheinherr také současné vedení města v oblasti rozvoje a bydlení. Praha sobě proto navrhuje změnu přístupu: místo stavby škol či chodníků by město mělo od developerů v rámci kontribucí získávat hotové byty. „Město by mělo ročně získat minimálně 500 bytů od developerů pro potřebné profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry či hasiči,“ uvádí.
Zároveň požaduje možnost tvrdě regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb po vzoru Barcelony či New Yorku, a to například omezením pronájmu na šedesát až devadesát dní v roce.
V povolební taktice odmítá jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO. „Pan Babiš nám chce vzít ušetřené peníze na Městský okruh i metro D a zavést daň na kompenzace jízdného, což by znamenalo výpadek šest miliard korun z pražského rozpočtu. S někým, kdo hází českému hlavnímu městu klacky pod nohy, do koalice jít nemůžeme,“ vymezuje se Scheinherr. Naopak si dovede představit koalici se Spolu (ODS a TOP 09), STAN a Piráty.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(02:46) První priorita: odblokovat zastavené projekty
(03:20) Nedostatek míst na pražských středních školách
(08:18) Auta v Praze, metro S a pražský S-Bahn
(13:57) Libeňský most: čí je to odpovědnost
(17:50) Parkovací domy a zdražení jízdného i parkovného
(24:18) Dostupnost bydlení a 500 městských bytů ročně
(27:22) Regulace Airbnb a prázdné byty
(34:10) Vedra, stromy a modrozelená infrastruktura
(36:52) Povolební koalice: s kým ano a s kým ne
(47:24) Metro O a růst Prahy do roku 2050