Exšéf Dáme jídlo a Evropská investiční banka spouštějí miliardový fond pro boost české vědy
- Nový fond s rozpočtem až 1,2 miliardy korun má konečně prolomit dlouhodobé zaostávání Česka v přenosu vědeckých nápadů do reálného byznysu.
O přerod akademických nápadů v úspěšné firmy se postará unikátní tým spojující manažerské zkušenosti z Dáme jídlo, SpaceX i Tesly.
Miliardová injekce cílí na čtyři desítky projektů v oblastech AI, čipů a robotiky.
Česko má první finanční rezervoár, z nějž mohou vyrůst příští evropští technologičtí lídři v oblasti čipů, robotiky nebo umělé inteligence. Přenos technologií z laboratoří do byznysu, který se v Česku dlouhodobě nedaří, má pomoci rozjet nový investiční fond IP Lab Ventures Fund I. Investici připravil Evropský investiční fond (EIF) ze skupiny EIB a cílí na částku přes 1,2 miliardy korun.
Cílem fondu je podpořit rámcově 40 projektů, především v České republice, ale částečně také v regionu střední a východní Evropy. S podporou Ministerstva průmyslu jde nyní do fondu z prostředků Národního plánu obnovy 650 milionů korun.
V čele společnosti IP Lab Ventures stojí Filip Fingl, který čtyři roky působil jako generální ředitel společnosti Dáme jídlo, české dceřiné firmy Delivery Hero a lídra tuzemského trhu s rozvozem jídla. Předtím pracoval jako konzultant v BCG a následně jako investiční manažer ve společnosti Rockaway Capital. Dalšími partnery jsou Jiří Navrátil a Andrew Hladký – syn českých emigrantů narozený v USA, který má za sebou práci pro SpaceX či Teslu Elona Muska.
Jak dostat nápady na trh
„Vybrali jsme zkušený tým odborníků, kteří už za sebou mají v oblasti transferu řadu úspěchů. Během tří let pomohli sedmi technologickým projektům v procesu komercializace a založení spinoffů. Věříme, že se jim tak podaří i další dobré nápady proměnit v úspěšné firmy a Česko jasně dostat na mapu evropských lídrů v oblasti umělé inteligence a přidružených technologií,“ řekl viceprezident Evropské investiční banky Marek Mora, někdejší viceguvernér ČNB a náměstek ministra financí.
Úkolem fondu bude spolupráce s univerzitami či výzkumnými centry při přípravě komercializace výsledků jejich výzkumu včetně nastavení standardů transferu technologií.
„Chceme být jejich partnerem a podat pomocnou ruku tam, kde chybí kapitál a zkušenost s komercializací. Investici Evropského investičního fondu a podporu ministerstva vnímáme jako gesto důvěry nejen vůči IP Lab Ventures, ale především vůči potenciálu celé české vědy a inovací,“ řekl Filip Fingl, řídící partner IP Lab Ventures.
V Česku je v téhle oblasti co zlepšovat. Aktuálně je v zemi evidováno zhruba 86 spin-off firem a průměrně přibude každý rok šest nových. Podle dostupných mezinárodních srovnání je to ale zhruba čtyřikrát méně než v evropských zemích, například v Rakousku, Švýcarsku nebo skandinávských zemích.
„Tento nový fond je přesně tím chybějícím článkem, který propojí špičkové nápady z našich univerzit a výzkumných organizací s potřebným kapitálem a podnikatelským zázemím v oblastech, jako jsou umělá inteligence, autonomní systémy, robotika nebo kybernetická bezpečnost,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Evropský investiční fond už dříve realizoval investici do posledního fondu týmu Tensor Ventures, tam ale peníze plynou do technologických startupů.