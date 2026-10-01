Kolaps milovaného odvětví začíná vábit investory. Mezi akciemi vyčnívá výrazný český hráč
- Akcie zbrojařů po srpnovém vrcholu prudce padají, CSG i Rheinmetall odepsaly přes 20 procent.
Investory děsí dražší financování, politika i obavy, zda Evropa zvládne dál zvyšovat výdaje na obranu.
Část analytiků už ale považuje výprodej za přehnaný, zejména u některých akcií.
Byla to spekulace jeho života. Když koncem června klesla cena akcií českého zbrojaře CSG pod tři stokoruny za kus, ucítil Marek svou šanci a nakoupil. Možná trochu nezodpovědně a proti zásadám diverzifikace vsadil nezdravě velkou část portfolia na jedinou kartu, ale byl připraven z akcie rychle vycouvat.
Úkradkem pokukoval po grafu německého Rheinmetallu, jehož akcie svým vývojem dlouhodobě připomíná takřka sourozence CSG. Když se obě akcie v první srpnové dekádě prakticky poprvé za pět týdnů růstu otřásly, Marek na ceně 460 korun za akcii prodal. Během sedmi týdnů vydělal bezmála 59 procent. Zmizel z trhu právě včas, mělo totiž začít další dějství zbrojařské apokalypsy.
Důvody propadu jsou jinde
„Současný pokles akcií zbrojařů spíše odráží politický vývoj a také obavu investorů z fiskální situace evropských zemí a jejich schopnosti navyšovat zbrojní výdaje,“ vysvětluje analytik J&T Banky Pavel Ryska.
Důvody jdou přitom ze dvou směrů, a to politického i čistě tržního. Z první škatulky je především politický vývoj v Německu, kde rostoucí vliv pravicové AfD může v očích investorů zhoršovat pozici německé vlády v plánovaných výdajích na obranu. Tržní příčinou, která se tentokrát týká celé euroamerické zóny, jsou pak rostoucí výnosy požadované investory do vládních dluhopisů. A to jednoduše ze strachu, že udržitelnost veřejných financí po obou stranách Atlantiku je stále napjatější. Dražší půjčky pak následně mohou omezit mimo jiné i zbrojní výdaje.
Důvody současného propadu zbrojařských akcií se tak zásadně liší od jejich poklesu v letošním prvním pololetí. Tehdy se investoři stahovali ze sektoru poté, co si vyhodnotili, že hlavní „hardwarové“ břímě války už neleží na těžké technice, ale na dronech a raketové munici. „Osobně se domnívám, že jsou současné poklesy akcií zbrojařů přehnané, neboť zaceňují ty nejvíce pesimistické předpoklady o zastavení růstu výdajů na obranu,“ soudí nicméně Ryska s tím, že aktuální ceny vybraných evropských zbrojařů už začínají dávat investorský smysl.
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